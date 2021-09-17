Слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП, - в.о. директора ДБР Сухачов
Слідство у справі за фактом ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна поки ще не отримало інформацію, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
За його словами, після отримання матеріалів від Нацполіції ДБР призначило кілька важливих експертиз у справі.
"Ми дуже чекаємо ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі", - пояснив Сухачов.
При цьому в.о. директора ДБР зазначив: "Уже встановлено всіх учасників тієї події".
Відповідаючи на запитання про те, чи встановлено, хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля, Сухачов сказав: "Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження".
В.о. директора ДБР пояснив, що було проведено аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені по дорозі від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.
"Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали", - підкреслив Сухачов.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
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І таке тож буває. Шо ніхто не бачив боллівудских фільмов , штолє?
Якщо кубло ДБР, в яке Бенядіктова напризначала подібних собі корєшей з Харкова, не здатне відповісти на прості питання.
Ну зачем Украине орган, где работают идиоты и получают явно не 6500 грн?!
Превратить обычное ДТП в постыдный балаган. Позор!
А тот, кто на видео - это не Трухин наверное.
І зедебіли ВІРЯТЬ!
Шо не ясно?
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Никаких взяточников при совке никуда не садили
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З директором Рувіном О.Г.
Ця шобла дуууууже хвацько "заекспертизила" Дугарь, Кузьменко та Антоненко.
А зараз на тобі, обісрались.
Цілий інститут...
Ну а ні й...б його маму-рімму мать?
мы вернулись во времена януковоща, только еще хуже...