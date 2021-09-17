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Новини Агресія Росії проти України
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Конгрес США обговорює збільшення розміру військової допомоги Україні до $ 300 млн, - Маркарова

Конгрес США обговорює збільшення розміру військової допомоги Україні до $ 300 млн, - Маркарова

Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні до 300 млн доларів. Ця цифра міститься в проєкті оборонного бюджету США на 2022 рік, прийняття якого обговорюється.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір допомоги Україні до 300 млн дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік", - зазначила вона.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США", - додала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога США в протистоянні агресії РФ розширюватиметься, - Маркарова

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8276) США (22395) Маркарова (492)


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Топ коментарі
+5
Украина не заслуживает ни на какую помощь после новостей в стиле "Трухина отмазали" - и.о. директора ГБР Сухачев
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17.09.2021 10:03
+2
ВСУ на своих двоих иногда, ржавых автобусах и совковом наследии, + волонтёрские драндулеты и всего лишь десятки Новья, что немного странно видеть в 2021. И для сравнения великая армия Афганистана с полями брони и десятками гвынтокрылив, героически пропавшая с поля боя с бабаями. Вроде бы очевидно, но оказывается нет
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17.09.2021 10:29
+2
80 лярдов Афганским пастухам и 300 лямов Украине - почувствуйте разницу..

Сами,только сами..
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17.09.2021 12:09
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Украина не заслуживает ни на какую помощь после новостей в стиле "Трухина отмазали" - и.о. директора ГБР Сухачев
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17.09.2021 10:03 Відповісти
Це дякуючи тільки найвеличнішому з найвеличніших діячів Галактики і її окресностей.
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17.09.2021 10:08 Відповісти
Она посол? С каких этопор?Правильнее так: зеленский своим указом назначил ее на эту роль. Байден отсутствием выдачи верительной грамоты эту роль отменил. Что, зебобики, важнее: указ зеленой криворожской лягушки или отсутствие верительной грамоты от Байдена? Вопрос, в общем, риторический…
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17.09.2021 10:08 Відповісти
Откуда у нее может быть верительная грамота от Байдена? Она что посол США?
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17.09.2021 10:54 Відповісти
Да, правда. Это я лажанул. Байден не принял ее грамоты, хотя сути дела это не меняет. Ее назначили на роль посла, Байден с этим не согласился. Вопрос должен был бы звучать так: что важнее, указ зеленой криворожской лягушки или непринятие верительной грамоты Байденом?
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17.09.2021 11:05 Відповісти
Слабенько, надо выходить на уровень помощи как Афганистану. Чай мы воюем не с полуграмотными боевичками в шлёпках и китайскими калаковыми
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17.09.2021 10:10 Відповісти
Ну так чай и ВСУ не на ишаках ездит.
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17.09.2021 10:19 Відповісти
ВСУ на своих двоих иногда, ржавых автобусах и совковом наследии, + волонтёрские драндулеты и всего лишь десятки Новья, что немного странно видеть в 2021. И для сравнения великая армия Афганистана с полями брони и десятками гвынтокрылив, героически пропавшая с поля боя с бабаями. Вроде бы очевидно, но оказывается нет
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17.09.2021 10:29 Відповісти
Субъективное мнение.
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17.09.2021 11:23 Відповісти
Уявляю собі,що зараз думають провідні наші "слуги",що рулять Україною...Цілий конгрес США обговорює виділення нам суми,яка є меншою від того,що кожен з них стирив...
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17.09.2021 10:50 Відповісти
пока касаворотка у руля никаких помощей, зэбараны должны страдать и лечиться
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17.09.2021 11:15 Відповісти
У меня снова вопрос, помощь за гроши чи ни?
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17.09.2021 11:54 Відповісти
маркарова клованская свинья
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17.09.2021 12:08 Відповісти
80 лярдов Афганским пастухам и 300 лямов Украине - почувствуйте разницу..

Сами,только сами..
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17.09.2021 12:09 Відповісти
в афганистане нет корубцыи
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Ну не помощь, а кредиты
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17.09.2021 12:44 Відповісти
 
 