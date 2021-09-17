Конгрес США обговорює збільшення розміру військової допомоги Україні до $ 300 млн, - Маркарова

Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні до 300 млн доларів. Ця цифра міститься в проєкті оборонного бюджету США на 2022 рік, прийняття якого обговорюється.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір допомоги Україні до 300 млн дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік", - зазначила вона.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США", - додала Маркарова.

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