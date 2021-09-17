Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт
Основне завдання кампанії з вакцинації проти COVID-19 нині в тому, щоб забезпечити всіх однією або двома дозами вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.
"Основне завдання зараз - забезпечити вакцинацію для всіх однією або двома дозами вакцини, а пізніше, через рік або два, якщо буде необхідність, можна буде говорити, можливо, про яку додаткову вакцинацію", - зазначив він.
За словами Хабіхта, нині Україна вже досягла глобальної мети мати 10% провакцинованих до кінця вересня.
"Україна цього показника вже досягла. Наступна мета - до кінця року вакцинувати хоча б 40% населення, але Україна, я думаю, до цього часу зможе досягти навіть більш високих показників", - додав він.
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В Украине прививки или неправильные или мало или люди нехотят.
При таком раскладе, кому он это все рассказывает? Разве тут остались живые? Ведь всем известно - без прививки, ты труп.
Систему Семашко, как написано в одном из докладов ВОЗ - развалили. Вот тебе еще одна причина.
Давай вместе посмеемся еще над медреформой, сократившей кол-во персонала скорой - что тоже на смертность не влияет ну вот ваще никак.
А ты все о прививках да о прививках...
Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт"- писди писди собі Ярннійку,візьми собі печенько і крокуй на йух потихенько.
Вже стільки бабла влили в ковід істерію - бігборди, зовнішня реклама, проплачена преса і боти.
Вже перемогли алкоголізм, хвороби пов'язані з палінням, рак? Де мруть десятки мільйонів в рік?
Що там з померлими з голоду в країнах третього світу в результаті Локдаунів?
2. Если чел "один из ведущих вирусологов Украины" и живо комментирует текущую эпидемию, то почему молчал во время предыдущей эпидемии?
3. Научные работы типа "развитие вируса табачной мозаики в условиях засухи" в борьбе с коронавирусом мало помогут.
4. Публикации в фейсбуке - это не рецензируемая статья в профильном журнале. Вот Вы верите, что вирус в чем-то там "зацікавлений"?
В ссылке, что ты привел, нет ни слова о Жолобак и статья написана не ею. Это не очень удачная попытка выручить товарища, севшего в лужу.
губоко в ж...за зубами тогда сидел?
Откройте еще раз свою же ссылку на фейсбук и посмотрите на лицо Надежды Жолобак. Она была начинающим лаборантом, когда еще Брежнев жив был.
В НИИ АН куча народу просиживает штаны и юбки, публикуя третьесортные статьи в местных "мурзилках" или отчеты по НИР.
Вот я и поинтересовался у Дениса по поводу этого ведущего специалиста, а ты тут вместо его ответа уже всю ветку своими фантазиями без капли конкретики заполнил.
Мнение чьей-то жены мне необыкновенно интересно...
Научный метод познания основан на логике и доказательствах. А мнения учасников событий - на эмоциях.
А что говорят другие ведущие вирусологи Украины, кроме этого кандидата биологических наук, которого до 2020 года никто не знал? Вы хоть одну ее работу или выступление во время свиного гриппа 2009 года найдете?
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#z-scores-by-country
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#z-scores-by-country
Так что все работает.
был на днях в налоговой,на входе секьюрити(мужик из ближайшего села),но в маске.
тут из какого то кабинета выходит дама,без забрала и говорит ему,-"Василич,а чего ты в маске,ты ж привитый?"...
и так считают большинство,раз привит,то всё по х-й.
а то что привитый является более опасным в плане распространения заразы,то это в их тупую голову,не приходит.
не привитый заболел и сидит либо дома,либо в больничке-с ним всё понятно,а привитая гнида,болеет не замечая этого,но при этом ходит без забрала,довольная и заражает всех походя.
Притом, что за 9 месяцев смогли вакинировать только 10%.
https://www.youtube.com/watch?v=Eew3ayThY94&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite