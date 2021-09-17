Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт

Основне завдання кампанії з вакцинації проти COVID-19 нині в тому, щоб забезпечити всіх однією або двома дозами вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

"Основне завдання зараз - забезпечити вакцинацію для всіх однією або двома дозами вакцини, а пізніше, через рік або два, якщо буде необхідність, можна буде говорити, можливо, про яку додаткову вакцинацію", - зазначив він.

За словами Хабіхта, нині Україна вже досягла глобальної мети мати 10% провакцинованих до кінця вересня.

"Україна цього показника вже досягла. Наступна мета - до кінця року вакцинувати хоча б 40% населення, але Україна, я думаю, до цього часу зможе досягти навіть більш високих показників", - додав він.

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