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Проросійського пропагандиста, який закликав до поділу України, затримано в Борисполі, - СБУ

Проросійського пропагандиста, який закликав до поділу України, затримано в Борисполі, - СБУ

Чоловік є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці затримали пропагандиста в Борисполі. Злочинну діяльність чоловіки викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.

Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали.

Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування.

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Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи: організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що група пропагандистів, членом якої був затриманий, готувала та поширювала в інтернеті матеріали, які сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

У ході обшуків, проведених за місцями мешкання і тимчасового перебування учасників групи, правоохоронці вилучили:

  • сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;
  • гроші, надані спонсорами з РФ;
  • носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;
  • пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

Бориспіль (1144) Київська область (3999) пропаганда (2791) СБУ (12758)


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Топ коментарі
+36
а зачем морду этого лишенца закрывать? пусть все увидят и узнают кого надо пИ*дить в первую очередь...
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17.09.2021 10:29
+19
Кстати да, уже пора заканчивать с этими анонимами и фоточками спин. Занимались антигосударственной деятельностью, пожалте стать известным. Народ должен знать в морду лица своих "героев"
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17.09.2021 10:33
+13
Мне не понятно, зачем все это говно сюда лезет ?! Ну любит он пуйла и рашку, ну и тусуйся себе там. Зачем они в Украину-то прутся ? Если так ее ненавидят
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17.09.2021 10:32
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а зачем морду этого лишенца закрывать? пусть все увидят и узнают кого надо пИ*дить в первую очередь...
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17.09.2021 10:29 Відповісти
Кстати да, уже пора заканчивать с этими анонимами и фоточками спин. Занимались антигосударственной деятельностью, пожалте стать известным. Народ должен знать в морду лица своих "героев"
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17.09.2021 10:33 Відповісти
это кого вы имеете ввиду, говоря "..настоящий офицер не изменивший присяге и Родине.."?

задержанного пропагандона, что ли?
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17.09.2021 11:03 Відповісти
я обратил внимание на это абзац в статье(про памятные награды), но так же я обратил внимание на выражение вашего печатного уважение к сепаратисту..

вы часом не сепарок, будете?
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17.09.2021 11:08 Відповісти
аа.. так ты сепарок, мил чИлавек..

к сведению, Московское Высшее командное это кузница ГРУ, и разведкурс в шараге это как "отче, наш", а если этого Лоха приняли теплым в Борисполе возле трапа самолета, то качество учебы кацапских ГРУшников на уровне "чайника", следовательно свои памятные награды этот сепар будет переваривать в прямой кишке в СИЗО на Аскольдовом.. чего и тебе желаю, сепар!
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17.09.2021 11:17 Відповісти
Майбутнє вже настало, свиня кацапська.
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17.09.2021 11:18 Відповісти
«…настаящій афіцєр»-ці кацапські свині живуть в своєму властному вигаданому світі. Ці «настаясчіє» афіцєри розстрілювали наших полонених. Мерзоти.
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17.09.2021 11:25 Відповісти
Треба, щоб депудятли закон змінили, а вони не хочуть цього робити, щоб самим чи своїх родичів не засвітити...
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17.09.2021 11:32 Відповісти
Потому что брехня это все, СБУ надо показать что они работу работают. Помню как Луценко выступил с заявлением что Укртелеком достался бесплатно его владельцу, а должен был пополнить бюджет на 10 млрд. грн. а это больше млрд. долларов было на тот момент. И хтось за цэ повынэн видповисты. Я долго ждал когда Ахметова возьмут за жабры. Но потом как в сказке у Луценко появился особняк в Лондоне, а про Укртелеком никто больше не вспоминал. Цензура не пропустит все что я думаю об этой стране.
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17.09.2021 10:50 Відповісти
Не мели ерунды. У Ахметова отобрали Укртелеком при Порохе. Ахметов оспорил в суде и ему вернули Укртелеком при янелохе.
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17.09.2021 10:57 Відповісти
Пока таких дебилов как ты большинство не будет толку в стране. "Отобрали при Порохе" Где посадка??? Почему человек укравший Укртелеком за стоимостью больше миллиарда подоил его пять лет, а потом его просто отобрали и пожурили? И это наказание??? Ты часом не в доле с Луценко?
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17.09.2021 19:12 Відповісти
Может ты, британец хренов, скажешь где сейчас посадки? А?
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17.09.2021 19:19 Відповісти
Может заплатит за освобождение...
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17.09.2021 11:42 Відповісти
Роман Василишин. Сталинист, конспиролог, гомофоб и отрицатель пандемии.

А еще гешефтшухер. И вот за это самое его СБУ и накрыла. Не за то, что накалякали в официальной фабуле, а за то, что портил синагоге гешефт, а уважаемому Владимиру Владимировичу его светлый образ.

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
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17.09.2021 14:20 Відповісти
как то все прекрасно в Рашке .....что все враги воши и гниды случайно так сдаются как стеклотара в Украине.... крысы бегут с корабля Россия...
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17.09.2021 10:31 Відповісти
Мне не понятно, зачем все это говно сюда лезет ?! Ну любит он пуйла и рашку, ну и тусуйся себе там. Зачем они в Украину-то прутся ? Если так ее ненавидят
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17.09.2021 10:32 Відповісти
Я так понял он сюда не лезет, он здесь живет.
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17.09.2021 10:38 Відповісти
Теперь оно жить будет на нарах
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17.09.2021 11:38 Відповісти
А чому така м'яка стаття? Та йому 20 років замало дати.
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17.09.2021 10:38 Відповісти
Отправить эту тварь на разминирование полей!!
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17.09.2021 10:38 Відповісти
5 лет без конфискации шпиону и диверсанту? Срочно нужна судебная реформа! Эти судьи-вредители сегодня больше дают за утопление кошачьего выводка.
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17.09.2021 10:45 Відповісти
это точно.... так почему в данном случае за разгон верховного долбанного суда зелю долбят что мол снял председателя сепара суда главного верховного, но ведь не по закону.... пока будем по сучьим законам судить и увольнять СТРАНЫ ***** МУХА НЕ БУДЕТ! В СТРАНА ФОРС МАЖОР! ВОЙНА, ЭПИДЕМИЯ!СМЕРТИ ВОЕННЫХ! К ЧЁРТУ КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ УСТАРЕЛЫЕ! поэтому блин никто и не сидит, кумовство+законы смешные и корупция.....на страну наплевать...((
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17.09.2021 10:57 Відповісти
Цікаво.... Хто це?
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17.09.2021 10:48 Відповісти
ну вот взяли сепара садите наху....15 лет минимум как по закону ....так не будет этого....года три если дадут...а кто подрался под магазином с кем грозит всегда пишут до 5-7 лет.... скажите есть ли у нас справедливые законы? конечно же нет..... вся опсж сепаратисты кто развязал войну .не то что там языками в ютуб балаболили....а именно развязали войну! и что ? да ни что... на этом достаточно....))
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17.09.2021 10:51 Відповісти
Почему в сети нет агитаторов, которые бы призывали сделать Украину богатейшим государством Европы； с самой лучшей экологией； справедливыми судами； лучшим образованием и медициной； высокой зарплатой у работников, а не у чиновников и прокуроров； страной с самым низким уровнем коррупции；где хорошие дороги и транспорт； где правоохранительные органы и таможня работают на страну?
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17.09.2021 10:54 Відповісти
Есть такие агитаторы. Но их зелёная власть пытается маргинализировать, открывает по ним фейковые криминальные дела и т. д.
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17.09.2021 10:59 Відповісти
Найвищий рівень *********** в коментах. We have a winner!
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17.09.2021 11:21 Відповісти
Сам факт, что ты клацаешь по клаве сутками только в реакции на комментарии других, доказывает, что самый и есть ******* обыкновенный, в просторечии, тролль； мерзкий ублюдок, не имеющих своих мыслей.
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17.09.2021 12:21 Відповісти
Нагородити, напоїти, нагодувати і відпустити, він же не генерал ЗСУ, який захищав Маріуполь і не директор заводу, який будував військові катери і покаранню не підлягає.
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17.09.2021 10:56 Відповісти
Включить ему круглосуточно песню " Батька наш"
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17.09.2021 11:02 Відповісти
Відчуваю,що "опустять" його на зоні.Зроблять лагерною шлюхою. Але не шкода. По Стєнькє і шапка,як говорять козломорді.
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17.09.2021 11:04 Відповісти
Та не попаде він на зону! Застава і домашній арешт як максимум.
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17.09.2021 12:15 Відповісти
у нас пропагандисты в Верховной Раде сидят. но надо для отчетности какого-то дурака схватить.
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17.09.2021 11:08 Відповісти
ща наш гуманный суд даст ему 51 грн штрафа и отпустит)))
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17.09.2021 11:16 Відповісти
Та просто винесуть попередження. Він не нічого не писав на парканах відносно Зелі.
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17.09.2021 12:18 Відповісти
Які поганяли були в цих виродків?
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17.09.2021 13:34 Відповісти
Наскольку он любит Шоломоньку Первого можно посмотреть самостоятельно. Весь апофеоз в том, что СБУ задержала Василишина, когда он выдавал убойный компромат на Путина. Треугольник Путин-Хабад-СБУ спалился полностью.

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
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17.09.2021 13:49 Відповісти
Замазанная морда явно не мураевская. А жаль...
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17.09.2021 13:51 Відповісти
воно просто лапотне лайно...
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17.09.2021 13:54 Відповісти
 
 