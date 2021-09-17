Проросійського пропагандиста, який закликав до поділу України, затримано в Борисполі, - СБУ
Чоловік є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці затримали пропагандиста в Борисполі. Злочинну діяльність чоловіки викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.
Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали.
Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування.
Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи: організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що група пропагандистів, членом якої був затриманий, готувала та поширювала в інтернеті матеріали, які сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
У ході обшуків, проведених за місцями мешкання і тимчасового перебування учасників групи, правоохоронці вилучили:
- сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;
- гроші, надані спонсорами з РФ;
- носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;
- пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
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задержанного пропагандона, что ли?
вы часом не сепарок, будете?
к сведению, Московское Высшее командное это кузница ГРУ, и разведкурс в шараге это как "отче, наш", а если этого Лоха приняли теплым в Борисполе возле трапа самолета, то качество учебы кацапских ГРУшников на уровне "чайника", следовательно свои памятные награды этот сепар будет переваривать в прямой кишке в СИЗО на Аскольдовом.. чего и тебе желаю, сепар!
А еще гешефтшухер. И вот за это самое его СБУ и накрыла. Не за то, что накалякали в официальной фабуле, а за то, что портил синагоге гешефт, а уважаемому Владимиру Владимировичу его светлый образ.
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q