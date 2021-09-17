УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4318 відвідувачів онлайн
Новини
1 239 15

У справі про затримання Чауса допитуються співробітники СБУ і НАБУ, - в.о. директора ДБР Сухачов

У справі про затримання Чауса допитуються співробітники СБУ і НАБУ, - в.о. директора ДБР Сухачов

У межах розслідування справи про можливе перевищення повноважень співробітниками Служби безпеки України під час затримання екссудді Миколи Чауса допитуються співробітники СБУ і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Нині виконується план слідчих дій (у межах розслідування справи про можливе перевищення повноважень. - Ред.), і поки що результати слідства я не можу детально коментувати. Скажу лише, що зараз допитуються співробітники СБУ і НАБУ, вивчаються матеріали, на підставі яких було проведено затримання і громадянина Чауса утримували в службових приміщеннях СБУ", - розповів Сухачов.

"Слідчий ще не надав остаточну оцінку отриманих матеріалів", - додав в.о. директора ДБР.

Також читайте: Суд у Молдові відмовив в екстрадиції Чауса, - адвокат

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

НАБУ (5055) СБУ (12758) Чаус Микола (326) ДБР (3464) Сухачов (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Да, да, видели, Трухина уже допросили. Зеленые просто тупо ссут всем украинцам в глаза.
показати весь коментар
17.09.2021 10:58
+2
Вся страна в зеленом дерьме!
показати весь коментар
17.09.2021 10:53
+1
Вороги народу за кермом
показати весь коментар
17.09.2021 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся страна в зеленом дерьме!
показати весь коментар
17.09.2021 10:53 Відповісти
Вороги народу за кермом
показати весь коментар
17.09.2021 10:56 Відповісти
Не прошло и полгода. Наверное, тоже Байден посоветовал?
показати весь коментар
17.09.2021 10:56 Відповісти
Очередная постановка для зелёного эректората
показати весь коментар
17.09.2021 10:56 Відповісти
Да, да, видели, Трухина уже допросили. Зеленые просто тупо ссут всем украинцам в глаза.
показати весь коментар
17.09.2021 10:58 Відповісти
Затянут следствие, замнут и потихоньку закроют дело.😠
показати весь коментар
17.09.2021 10:59 Відповісти
Ну, теперь я спокоен за "дело Чауса" ... исходя из результатов ГБР по ДТП с Трухиным.
показати весь коментар
17.09.2021 11:03 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2021 11:05 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2021 11:06 Відповісти
За то, что творится вокруг Чауса, однозначно должны ответить беспредельщики, организовавшие все это говнище. А сам-то Чаус за коррупцию ответит? А то народ ему уже сочувствовать начинает.
показати весь коментар
17.09.2021 11:05 Відповісти
що цікаво: очікую (але ніяк не дочекаюсь, вже другий тиждень) нових рейтингів партій та політиків... - і тільки для того, щоб впевнетись: ця брехня 73/43%зебілам, що називається, "заходить"...
показати весь коментар
17.09.2021 11:10 Відповісти
Та віддайте ви молдаванам цього чаВуса. Там же суд прийняв рішення шо були порушені його права. Верніть його, нехай там десь на шкурку банана наступить, чи невдало десь впаде... Та мало кудись зайде та чогось вип'є...
показати весь коментар
17.09.2021 11:23 Відповісти
Доведеться віддати Чауса молдаванам
показати весь коментар
17.09.2021 11:29 Відповісти
Давайте разделим " котлеты и мух"... Сначала приговор Чаусу за коррупцию и взятки в особо крупных размерах ( учитывая его судейский статус , считаю это отягчающим условием, срок должен быть максимальным, без права на амнистию с полной конфискацией имущества и посадкой лет на 15, плюс к этому побег от правосудия ( отягчающее). Так вот Чаусу суд и посадка без права на амнистию. А потому вернемся к нашим " баранам" ( котлетам), кто помог бежать из Украины ( уголовное дело), кто и как возвращал и что при этом нарушил.( хотя возвращение бежавших от правосудия преступников это обязанность соответствующих органов, методы могут обсуждаться, так что тут вопрос не однозначный)
показати весь коментар
17.09.2021 12:31 Відповісти
Це просто смішно
показати весь коментар
17.09.2021 15:09 Відповісти
 
 