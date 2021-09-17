Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт
Не всі українці, які бажають вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити і куди звертатися.
Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми з'ясували ще один цікавий факт: не всі українці, навіть зацікавлені в вакцинації знають, куди саме їм потрібно звертатися, щоб отримати щеплення. Проблема в перші місяці кампанії з вакцинації полягала в тому, що не вистачало самої вакцини. Але зараз, починаючи з серпня, в Україні має бути достатньо вакцини", - сказав він.
За його словами, зараз в Україні в наявності є більш як 10 млн доз вакцини від COVID-19, до кінця поточного року повинні бути доставлені ще близько 15-20 млн доз.
"І зараз дуже важливо прискорити темпи вакцинації, щоб досягти і глобальних цілей, і цілей українських", - зазначив представник ВООЗ в Україні.
Хабіхт підкреслив, що "для всіх груп населення потрібно продумати, як організувати процес таким чином, щоб провакцинуватися було легко".
"Ми починали вакцинацію в кінці лютого, використовували для цього мобільні команди, пізніше до них додалися стаціонарні пункти проведення вакцинації, і тільки на початку літа почали з'являтися центри вакцинації, які зараз доступні майже у всіх областях України", - сказав він.
За його даними, 23% вакцин в Україні були введені у великих центрах вакцинації, 46% - в фіксованих стаціонарних пунктах, 31% - мобільними бригадами
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первый-почему из тех людей кто не желает вакцинироваться,делают людей второго сорта.
второе-почему вакцинированные боятся не вакцинированных,ведь они уже защищены?
Как вам такое?
Все норм можно будет сказать годика так через два -три...если от какого нить другого...ранее безобидного коронавируса не помрешь..
Вакцина то экспериментальная...толком не исследована....
Дай мне ссылку на сайт ВОЗ или МОЗ....где сказано что та или иная вакцина прошла все этапы тестирования и признана безопасной и рекомендована для применения без слов "экстренного применения" ..и первым пойду делать прививку..
А быть подопытным кроликом для фармоконцернов ..владельцы которых за полтора года стали миллиардерами...я не желаю...
Так что поголовно включать в твой список не следует.
Меня тоже хорошо долбанула уже вторая прививка. Не только была сильная температура но и почти полностью отказал вестибулярный аппарат. Слава Богу, на второй день он почти полностью восстановился, но небольшие отголоски есть еще сейчас, хотя уже как месяц прошло после второй прививки.
Но и вы денежки приберегите, мало ли чо
Но всех нагинают под угрозой увольнения.
Я со своей скмьёй за полтора года уже два раза переболел короной. Ничем не лечился.
Грипп как грипп. Ничего хорошего конечно нет. Но и гробить годы своей жизни из за этой муйни не стоит.
И по статистике общемировой коэфициент смертности во время т н " пандемии" даже несколько снизился. Так шо вся эта " смертельнейшая пандемия" высосана из пальца.
Тромбоз. Сложнейшая операция. Еле откачали.
У нас бы 100% склеил ласты.
В то же время не знаю ни одного знакомого ни знакомого знакомого который бы умер даже не от ковида а т н высосанных из пальца " последствий" ковида.
Так что если даже полиция будет ловить и убеждать вколоться, то уйдем в леса или уплывем в море на лодке, но не дадимся ⛵