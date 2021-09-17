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Новини Коронавірус і карантин
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Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Не всі українці, які бажають вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити і куди звертатися.

Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми з'ясували ще один цікавий факт: не всі українці, навіть зацікавлені в вакцинації знають, куди саме їм потрібно звертатися, щоб отримати щеплення. Проблема в перші місяці кампанії з вакцинації полягала в тому, що не вистачало самої вакцини. Але зараз, починаючи з серпня, в Україні має бути достатньо вакцини", - сказав він.

За його словами, зараз в Україні в наявності є більш як 10 млн доз вакцини від COVID-19, до кінця поточного року повинні бути доставлені ще близько 15-20 млн доз.

"І зараз дуже важливо прискорити темпи вакцинації, щоб досягти і глобальних цілей, і цілей українських", - зазначив представник ВООЗ в Україні.

Читайте також: Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт

Хабіхт підкреслив, що "для всіх груп населення потрібно продумати, як організувати процес таким чином, щоб провакцинуватися було легко".

"Ми починали вакцинацію в кінці лютого, використовували для цього мобільні команди, пізніше до них додалися стаціонарні пункти проведення вакцинації, і тільки на початку літа почали з'являтися центри вакцинації, які зараз доступні майже у всіх областях України", - сказав він.

За його даними, 23% вакцин в Україні були введені у великих центрах вакцинації, 46% - в фіксованих стаціонарних пунктах, 31% - мобільними бригадами

Автор: 

вакцина (4418) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Ой да ладно, где ближайшая поликлиника знают все.
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17.09.2021 11:06
+4
а мне интересны два момента...
первый-почему из тех людей кто не желает вакцинироваться,делают людей второго сорта.
второе-почему вакцинированные боятся не вакцинированных,ведь они уже защищены?
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17.09.2021 11:06
+4
В итоге два "файзера" с промежутком в 2 недели и все норм.

Все норм можно будет сказать годика так через два -три...если от какого нить другого...ранее безобидного коронавируса не помрешь..

Вакцина то экспериментальная...толком не исследована....
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17.09.2021 11:34
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Мне уже и спам от моза привалил смсом
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17.09.2021 11:06 Відповісти
А нам уже звонили лично. Скоро наверное подомовой обход будут делать )
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17.09.2021 12:24 Відповісти
Ой да ладно, где ближайшая поликлиника знают все.
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17.09.2021 11:06 Відповісти
а мне интересны два момента...
первый-почему из тех людей кто не желает вакцинироваться,делают людей второго сорта.
второе-почему вакцинированные боятся не вакцинированных,ведь они уже защищены?
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17.09.2021 11:06 Відповісти
Боятся???!!!
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17.09.2021 11:08 Відповісти
не вакцинированным нужно запретить выходить из дома, иначе лупить штрафы))) бараны понимают только так
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17.09.2021 11:14 Відповісти
Надо как в Китае - температура выше 37 = принудительная доставка для сдачи теста с выпуском на улицу только при отрицательном результате.

Как вам такое?
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17.09.2021 11:21 Відповісти
я только за.
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17.09.2021 11:35 Відповісти
Так эти тесты- чистая лотерея
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17.09.2021 12:25 Відповісти
а если вакцинируемые заболеют - влепить им штраф 50000 грн, ибо нехер болеть
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17.09.2021 12:03 Відповісти
Потому, что вакцинированный четко знает, что вакцина не дает 100% гарантию не заболеть. А нормальный человек не хочет болеть даже в легком виде. Желание болеть - это мазохизм и с этим - к психоаналитику.
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17.09.2021 11:16 Відповісти
а сколько даёт, есть сведения?
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17.09.2021 11:19 Відповісти
Во первых это не вакцина , а стимулятор иммунной системы . Какая может быть гарантия ? Вакцина когда укололся ОДИН раз и организм научился не болеть . А этот стимулятор требует колоть себя каждые 5 месяцев .
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17.09.2021 19:05 Відповісти
вакцина это деньги для фармы . процент идет политикам .
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17.09.2021 19:02 Відповісти
Врет! Кто хочет -тот знает! А вообще, всем, кто не вакцинировался, если заболеют предоставлять лечение только в платной форме, даже за электричество, которое потребляет кислородный аппарат.
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17.09.2021 11:12 Відповісти
Только из этого списка надо исключить тех, кому эта прививка противопоказана.
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17.09.2021 11:14 Відповісти
Для этого рекомендую посетить врача - иммунолога (есть такая специальность). Именно по этой причине пришлось посетить. Заключение - никаких противопоказаний, хотя всю жизнь был уверен, что есть. В итоге два "файзера" с промежутком в 2 недели и все норм.
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17.09.2021 11:23 Відповісти
В итоге два "файзера" с промежутком в 2 недели и все норм.

Все норм можно будет сказать годика так через два -три...если от какого нить другого...ранее безобидного коронавируса не помрешь..

Вакцина то экспериментальная...толком не исследована....
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17.09.2021 11:34 Відповісти
Я там ниже ссылочку на советский мультик дал под названием "Бегемот, который боялся прививок". Рекомендую, оооочень актуально!!!
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17.09.2021 11:41 Відповісти
Кто тебе сказал что кто то боится прививок??

Дай мне ссылку на сайт ВОЗ или МОЗ....где сказано что та или иная вакцина прошла все этапы тестирования и признана безопасной и рекомендована для применения без слов "экстренного применения" ..и первым пойду делать прививку..

А быть подопытным кроликом для фармоконцернов ..владельцы которых за полтора года стали миллиардерами...я не желаю...
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17.09.2021 11:46 Відповісти
Всем подзабылось, что у нас принят закон снимающий ответственность с производителей вакцины.
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17.09.2021 11:57 Відповісти
У всех так. Что кагбе намекает
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17.09.2021 11:58 Відповісти
Дуже дивує те, що деякі люди агресивно відстоюють своє право бути піддослідними і намагаються змусити інших робити те ж саме..
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17.09.2021 11:47 Відповісти
Я с Вами согласен. Но другой случай. Во первых не всем доступен иммунолог (дальние села, старики и др.). Моей знакомой сестра, болеет болезнью Паркинсона. После первой прививки (на следующий день) попала в реанимацию. До прививки была проведена консультация у домашнего врача. Она дала добро на прививку. Четыре дня пролежала в реанимации и ничего не смогли сделать (подробности опущу). Сейчас выписали домой в плохом состоянии. А в больничном (она пенсионер) указали, что поступила с жалобой на плохое состояние, а о том, что была произведена прививка против КОВИД НИ СЛОВА. Сегодня ее сестра пошла до врача у которого сестра лечилась, так та **** ФИЗИЧЕСКИ ВЫТОЛКАЛА ЕЕ ЗА ДВЕРЬ, мотивируя тем, что надо записаться, а очередь подойдет через пару недель!!! Даже не посоветовала лекарств, какие нужно принимать. Тебе не поверится, но это правда. Все это произошло в Кременчуге.

Так что поголовно включать в твой список не следует.

Меня тоже хорошо долбанула уже вторая прививка. Не только была сильная температура но и почти полностью отказал вестибулярный аппарат. Слава Богу, на второй день он почти полностью восстановился, но небольшие отголоски есть еще сейчас, хотя уже как месяц прошло после второй прививки.
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17.09.2021 11:39 Відповісти
Это именно тот случай, когда таких сволочей нужно наказывать - некомпетентность, но упоротая!!! Сомневаешься в своих знаниях - это не стыдно, лучше направь к специалисту. Честно, я бы не оставил это просто так. Сволочей везде хватает.
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17.09.2021 11:50 Відповісти
Борьба пока продолжается, в том числе и борьба сестры за жизнь.😟
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17.09.2021 11:54 Відповісти
Могу только посочувствовать.
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17.09.2021 11:58 Відповісти
Выздоравливайте и спасибо за информацию .
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17.09.2021 19:14 Відповісти
А всех, кто вакцинировался, но всё равно заболел - в двойном размере + взыскать стоимость вакцын.
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17.09.2021 11:15 Відповісти
Реакция того, кто думает, что пронесет! Не, не пронесет! Готовься!
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17.09.2021 11:18 Відповісти
Всегда готов!

Но и вы денежки приберегите, мало ли чо
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17.09.2021 11:20 Відповісти
К своим файзерам добавляю маску+антисептик постоянно. Это называется забота о близких, чтобы потом их время не забирать на себя. Если к вопросу подходить не с точки зрения собственного эго, а с точки зрения заботы о близких - все становится на свои места. Аксиома.
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17.09.2021 11:27 Відповісти
согласен, НО, в виде противовеса - всем кто в течении года не заболел - 100000 грн на счет.И весь миф о "пандемии" развееться вместе с золотовалютным запасом
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17.09.2021 11:35 Відповісти
А если заболеют те кто вакцинировался , с ними как ?
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17.09.2021 19:06 Відповісти
Какая чушь. Все знают, а мне уже две СМС-ки пришли от МОЗ, с указанием, где можно получить прививку.
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17.09.2021 11:12 Відповісти
Я "привился" у Святого Огня страны огней,который спасет весь мир,если мир захочет.Огонь на Кавказе-Слава ему!
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17.09.2021 11:17 Відповісти
Бред, вони шо не знають де знаходиться поліклініка чи лікарня? Зараз біля кожної поліклініки є пункт вакцинації. Ніяких документів навіть не запитують, заповнюй бланк і йди вакцинуйся якою хочеш вакциною. Це тільки на кацапсячих телеканалах патякають, що в Україні люди готові вакцинуватись хоча б любою вакциною, але тіпа в нас вакцин немає взагалі. Ну це тільки кацапи можуть таке придумати для так сказати пАддЄржанія свого лохтората перед виборами шоб тіпа оШШуШалі шо Ані вЯлікій нароТ, а ми хоч і Адін з ними нароТ тільки ослушавшийся и продавшийся госдЄпу
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17.09.2021 11:20 Відповісти
А вообще вся это демагогия по поводу якобы причин, которые находит каждый, кто реально может, но не хочет вакцинироваться, кроме действительно редких случаев противопоказания, мне напоминает советский мультик https://www.youtube.com/watch?v=e-OqbdcQETw "Бегемот, который боялся прививок" Все сводится только к этой причине! А вообще, что-то с нашим народом случилось - вакцинация "на шару" приличными вакцинами, и все равно оправдания находятся. Просто какой-то нонсенс!!! Я не узнаю наш народ!!!
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17.09.2021 11:38 Відповісти
Для Вас ключовим аргументом було " на шару" ?
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17.09.2021 11:41 Відповісти
А приличность вакцин ты как определил??
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17.09.2021 11:49 Відповісти
"Редкие побочные" случаи насчитывают десятки тысяч в США
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17.09.2021 19:17 Відповісти
Ну все, явно себя в мультике увидели! Сработало!!! Разозлил!!!
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17.09.2021 11:52 Відповісти
Рассмешил . Ибо есть статистика и мнение специалистов . Мультик не может быть определяющим .
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17.09.2021 19:18 Відповісти
Среди моих знакомых нет ни одного кто добровольно хотел бы вакцинироваться.

Но всех нагинают под угрозой увольнения.

Я со своей скмьёй за полтора года уже два раза переболел короной. Ничем не лечился.

Грипп как грипп. Ничего хорошего конечно нет. Но и гробить годы своей жизни из за этой муйни не стоит.

И по статистике общемировой коэфициент смертности во время т н " пандемии" даже несколько снизился. Так шо вся эта " смертельнейшая пандемия" высосана из пальца.
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17.09.2021 11:55 Відповісти
Благодаря своему иммунитету в конце прошлого года переболел - перенес на ногах. Можно сказать в легкой форме. После этого решил , что файзер или модерна лишними не будут. А по поводу статистики - я бы совершенно не хотел бы оказаться одним среди той сотни в день леталок. Как-то не прикольно
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17.09.2021 12:04 Відповісти
Ну и зачем переубеждать дебилов? Умные вакцинируются, а дебилам "царствие небесное и земля пухом"
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17.09.2021 12:38 Відповісти
На виборах 2019 року, 73% теж думали, що "умные".
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17.09.2021 12:45 Відповісти
Думающие за the-хрень не голосовали, а предупреждали о последствиях, как и а данном случае о COVID
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17.09.2021 12:58 Відповісти
У товарища родственника в израиловке ширнули пфайзером.

Тромбоз. Сложнейшая операция. Еле откачали.

У нас бы 100% склеил ласты.

В то же время не знаю ни одного знакомого ни знакомого знакомого который бы умер даже не от ковида а т н высосанных из пальца " последствий" ковида.
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17.09.2021 12:51 Відповісти
Ваш иммунитет переболевшего в 27 раз сильнее чем у тех кто получает так называемую вакцину .
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17.09.2021 19:08 Відповісти
У нас тут ковидный госпиталь в Поморском. Есть инсайд, что там лежит только 10 больных, причем 9 из них- после препарата. Назвать это vакzиной язык не поворачивается.

Так что если даже полиция будет ловить и убеждать вколоться, то уйдем в леса или уплывем в море на лодке, но не дадимся ⛵
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17.09.2021 12:35 Відповісти
таке відчуття, що люди не вчилися в школі...
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17.09.2021 14:01 Відповісти
Это не только у вас . У нас таже картина . Госпиталя пустые , но вой идет такой как будто трупы собирают на улицах .
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17.09.2021 19:09 Відповісти
Представитель наВОЗа знает кто что знает в Украине?)
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17.09.2021 12:46 Відповісти
а не пошел бы ты нах@р ПОЦ Хабихт
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17.09.2021 12:55 Відповісти
головне не китайським гівном
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17.09.2021 14:00 Відповісти
 
 