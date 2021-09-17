Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Не всі українці, які бажають вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити і куди звертатися.

Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми з'ясували ще один цікавий факт: не всі українці, навіть зацікавлені в вакцинації знають, куди саме їм потрібно звертатися, щоб отримати щеплення. Проблема в перші місяці кампанії з вакцинації полягала в тому, що не вистачало самої вакцини. Але зараз, починаючи з серпня, в Україні має бути достатньо вакцини", - сказав він.

За його словами, зараз в Україні в наявності є більш як 10 млн доз вакцини від COVID-19, до кінця поточного року повинні бути доставлені ще близько 15-20 млн доз.

"І зараз дуже важливо прискорити темпи вакцинації, щоб досягти і глобальних цілей, і цілей українських", - зазначив представник ВООЗ в Україні.

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Хабіхт підкреслив, що "для всіх груп населення потрібно продумати, як організувати процес таким чином, щоб провакцинуватися було легко".

"Ми починали вакцинацію в кінці лютого, використовували для цього мобільні команди, пізніше до них додалися стаціонарні пункти проведення вакцинації, і тільки на початку літа почали з'являтися центри вакцинації, які зараз доступні майже у всіх областях України", - сказав він.

За його даними, 23% вакцин в Україні були введені у великих центрах вакцинації, 46% - в фіксованих стаціонарних пунктах, 31% - мобільними бригадами