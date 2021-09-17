Чиновники Миколаївської РДА замаскували дірку в стелі одного з кабінетів величезним прапором України. ФОТО

Чиновники Миколаївської РДА придумали спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував у Facebook миколаївський журналіст, головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо ...", - написав він.

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Фото: Деренюга/Facebook