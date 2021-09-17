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Чиновники Миколаївської РДА замаскували дірку в стелі одного з кабінетів величезним прапором України. ФОТО

Чиновники Миколаївської РДА придумали спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував у Facebook миколаївський журналіст, головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо ...", - написав він.

Дивіться: У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі. ФОТО

Чиновники Миколаївської РДА замаскували дірку в стелі одного з кабінетів величезним прапором України 01
Фото: Деренюга/Facebook

Автор: 

Миколаїв (1790) прапор (479) РДА (196)


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Топ коментарі
+11
Ти "рвала задницю на британський прапор" щоб саме ці артисти-бандити" прийшли до влади! Чого тоді ти зараз верещиш?! Насолоджуйся!
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17.09.2021 12:04
+6
Цирк в Киеве и цирк на местах. Деньги для ремонта потолка украдены, а потолок замаскирован. Сколько будет Украина терпеть этих наглых артистов- бандитов и воров?
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17.09.2021 11:42
+6
У цих ****** не тільки до прапора, у них до держави ніякої поваги немає. На тих землях живуть в основоному не етнічні українці, а завезені йоською сраліном кацапи з уралу, поволжжя та сибіру після того як він виморив голодом корінне населеня в 1931-33 роках. Вони ніколи не будуть любити ту землю на якій живуть, їх гени завжди будуть тягти їх до кацапів.
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17.09.2021 11:44
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17.09.2021 11:20 Відповісти
Цирк в Киеве и цирк на местах. Деньги для ремонта потолка украдены, а потолок замаскирован. Сколько будет Украина терпеть этих наглых артистов- бандитов и воров?
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17.09.2021 11:42 Відповісти
Ти "рвала задницю на британський прапор" щоб саме ці артисти-бандити" прийшли до влади! Чого тоді ти зараз верещиш?! Насолоджуйся!
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17.09.2021 12:04 Відповісти
Тупой бот, власть в Украине уже 30 лет бандитская, а ты ее подстилка, при чем грязная.
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19.09.2021 16:00 Відповісти
Ларочка! "Подстілкою" може буть тільки "непотріб", з якого ніякої користі - солома пом"ята, якою не можна вкрить клуню, сплести бриля чи кошовку, стара затерта ковдра чи побита "пухоїдами" подушка Ти, наприклад - бо з тебе, "божевільної скандалістки", теж ніякої користі - тільки роздратування викликаєш своїм вереском! Так що ти з "подстілками" "промахнулася"…
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19.09.2021 16:18 Відповісти
Подстилка, уймись уже, с женщинами спорят и хамят им только подстилки.))
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21.09.2021 19:56 Відповісти
А ти хіба "женщина"? Ти - "хамка базарна"! І це не тільки моя думка - завтра поглянеш, скільки зі мною людей погодяться! На "Цензорі" нема "женщин" ,"мужчин", а є "дописувачі" ... Ти тут хамиш людям направо і наліво, але вимагаєш поваги до себе... Такого не буде! Ти отримуєш "здачу" "тією ж монетою"!
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21.09.2021 20:08 Відповісти
Подстилка, ты еще тут тошнишь? Вали.
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22.09.2021 20:09 Відповісти
"Ларочка"! Моя тобі порада - поміняй нік! Тобі більше підходить "Фроська з базару" Тоді люди що читають твої коментарі будуть відразу розуміть з ким вони мають справу!
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22.09.2021 20:25 Відповісти
Подстилка грязная.
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22.09.2021 21:19 Відповісти
Це ти про себе? Я знаю Можеш мені не нагадувать!
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22.09.2021 21:25 Відповісти
Подстилка грязная от олигархата, ты хоть помойся и рот помой.
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23.09.2021 12:44 Відповісти
Ларочка! Та що ж це тебе так "заковбасило"?!!! Так і інфаркт недовго заробить можна! Так стараєшся, лайном плюєшся, а з тебе тільки сміються! Пам"ятаєш - я тобі розказував як я "чорнороту" сусідську собаку у дитинстві дражнив? Дивись - не захрипни!!!
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23.09.2021 13:27 Відповісти
Подстилка, дежурит тут круглосуточно. Ты хоть в туалет сбегай, бедолага.))
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23.09.2021 14:18 Відповісти
Ларочка! У тебе "убога фантазія"!!! Я сиджу на унітазі з ноутбуком на колінах" Поряд стоїть упаковка пива і піднос із здоровенною піццею!
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23.09.2021 14:59 Відповісти
идиотка номерная, тебе все правильно написали.
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22.09.2021 12:31 Відповісти
Хамло, иди на 3 буквы, вторая подстилка, или ты с двух аккаунтов пишешь? Животное.
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22.09.2021 20:08 Відповісти
Ти бач як "Ларочка" "дибки встала"? Наче кобила якій "віжки під хвіст попали"!!!
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22.09.2021 20:26 Відповісти
Подстилка разбушевалась? Уймись.
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22.09.2021 21:18 Відповісти
Ларочка! Та я "Спокійний як удав!" Це тебе бідну "заковбасило"!
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22.09.2021 21:27 Відповісти
Ім'я, Ларісссса!!!! Ім'я!!!!
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17.09.2021 12:09 Відповісти
ПНХ.
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19.09.2021 15:59 Відповісти
прикольненько, но за это надо ответить
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17.09.2021 11:21 Відповісти
не мешало б отодрать
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17.09.2021 11:25 Відповісти
я так понимаю, подразумевается "отодрать чиновников"? Да, как сказал один непопулярный ныне товарищ "Я постоянно ператрахиваю весь парламент и знаю, кто врот, а кто не врот"
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17.09.2021 11:58 Відповісти
хлебушек Скабеевой ...Только флаг казённый и имеет инвентарный номер ..тут не порча имущества а хуже .с точки морали он ватный 3.14дар
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17.09.2021 11:27 Відповісти
Дыру в головах чиновников ничем не закроешь.
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17.09.2021 11:27 Відповісти
а у нарида?
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17.09.2021 13:27 Відповісти
Ідіот. Немає поваги до державного прапора.
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17.09.2021 11:32 Відповісти
У цих ****** не тільки до прапора, у них до держави ніякої поваги немає. На тих землях живуть в основоному не етнічні українці, а завезені йоською сраліном кацапи з уралу, поволжжя та сибіру після того як він виморив голодом корінне населеня в 1931-33 роках. Вони ніколи не будуть любити ту землю на якій живуть, їх гени завжди будуть тягти їх до кацапів.
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17.09.2021 11:44 Відповісти
В минулому році найвеличніший лідОр **********, справжній поЦріот на День Незалежності, взагалі, скакав грязними мештами по нашому прапору То прапор на стелі, в порівнянні, є вже не таким зашкваром.
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17.09.2021 12:30 Відповісти
Лучше шкурами чиновников такие дырки маскировать. Причем, и на дорогах тоже.
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17.09.2021 11:49 Відповісти
В тюрьму на шесть лет теперь?
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17.09.2021 11:54 Відповісти
Це ж людині треба було піти за драбиною, матеріалом і інструментами. Залізти на драбину і прибити державний прапор країни до стелі. Це ідеологічна диверсія, а не ідиотидм. Для цього існує кримінальна стаття.
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17.09.2021 12:12 Відповісти
Это хованка для хабаря)
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17.09.2021 12:43 Відповісти
Нет бы портрет Вовы повесить, в идеале полупрозрачный - символизм зашкалит. )
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17.09.2021 12:47 Відповісти
"Патраоти" і госпідарники (слово зі словника Кілі Бімби), як і вся сьогоднішня влада.
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17.09.2021 13:03 Відповісти
Вони просто "працюють" лежачи.
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17.09.2021 13:17 Відповісти
 
 