Чиновники Миколаївської РДА замаскували дірку в стелі одного з кабінетів величезним прапором України. ФОТО
Чиновники Миколаївської РДА придумали спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував у Facebook миколаївський журналіст, головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга.
"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо ...", - написав він.
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар17.09.2021 12:04
+6 Лариса #401376
показати весь коментар17.09.2021 11:42
+6 Злий Грицько
показати весь коментар17.09.2021 11:44
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Константин Першин #491950
показати весь коментар17.09.2021 11:20 Відповісти Мені подобається 1
Лариса #401376
показати весь коментар17.09.2021 11:42 Відповісти Мені подобається 6
Яр Холодний
показати весь коментар17.09.2021 12:04 Відповісти Мені подобається 11
Лариса #401376
показати весь коментар19.09.2021 16:00 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар19.09.2021 16:18 Відповісти Мені подобається 5
Лариса #401376
показати весь коментар21.09.2021 19:56 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар21.09.2021 20:08 Відповісти Мені подобається 4
Лариса #401376
показати весь коментар22.09.2021 20:09 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар22.09.2021 20:25 Відповісти Мені подобається 0
Лариса #401376
показати весь коментар22.09.2021 21:19 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар22.09.2021 21:25 Відповісти Мені подобається 2
Лариса #401376
показати весь коментар23.09.2021 12:44 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар23.09.2021 13:27 Відповісти Мені подобається 1
Лариса #401376
показати весь коментар23.09.2021 14:18 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар23.09.2021 14:59 Відповісти Мені подобається 0
Mora Zfayfer
показати весь коментар22.09.2021 12:31 Відповісти Мені подобається 1
Лариса #401376
показати весь коментар22.09.2021 20:08 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар22.09.2021 20:26 Відповісти Мені подобається 2
Лариса #401376
показати весь коментар22.09.2021 21:18 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар22.09.2021 21:27 Відповісти Мені подобається 2
Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар17.09.2021 12:09 Відповісти Мені подобається 4
Лариса #401376
показати весь коментар19.09.2021 15:59 Відповісти Мені подобається 0
Aleksandr Ermak
показати весь коментар17.09.2021 11:21 Відповісти Мені подобається 1
Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар17.09.2021 11:25 Відповісти Мені подобається 0
Патриот_ЗП
показати весь коментар17.09.2021 11:58 Відповісти Мені подобається 3
neverlok lok
показати весь коментар17.09.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 4
Garry Grant
показати весь коментар17.09.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 0
Анна Красненко #465048
показати весь коментар17.09.2021 13:27 Відповісти Мені подобається 0
Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар17.09.2021 11:32 Відповісти Мені подобається 3
Злий Грицько
показати весь коментар17.09.2021 11:44 Відповісти Мені подобається 6
OLGA #439176
показати весь коментар17.09.2021 12:30 Відповісти Мені подобається 1
✘
Антип61
показати весь коментар17.09.2021 11:49 Відповісти Мені подобається 0
No Name #437138
показати весь коментар17.09.2021 11:54 Відповісти Мені подобається 0
Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар17.09.2021 12:12 Відповісти Мені подобається 0
San Taa #492604
показати весь коментар17.09.2021 12:43 Відповісти Мені подобається 0
Mist
показати весь коментар17.09.2021 12:47 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К #427424
показати весь коментар17.09.2021 13:03 Відповісти Мені подобається 0
Іван Любко #487096
показати весь коментар17.09.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль