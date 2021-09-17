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Новини
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Україна висловлює протест через протиправні вибори до Держдуми в окупованому Криму й ОРДЛО. Їхня легітимність під сумнівом, - МЗС

Україна висловлює протест через протиправні вибори до Держдуми в окупованому Криму й ОРДЛО. Їхня легітимність під сумнівом, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест і засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів у Державну Думу РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм незаконним способом паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Крім цього, зазначається, що зазначені дії РФ грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

"Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - додали в МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ розпочалося триденне голосування на виборах до Держдуми. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результатів

Також підкреслюється, що залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України, стверджують у відомстві.

У зв'язку з цим МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

"Вимагаємо від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати у повній мірі відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій", - резюмували в МЗС.

Також читайте: Росія відмовилася обговорювати питання незаконного голосування жителів окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми, - Гармаш

Автор: 

вибори (6682) Держдума (733) Крим (14122) МЗС (4106) окупація (6652) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
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А почему под " сомнением" российская Дума и президент они не легитимны уже давно, все выборы после начала 2014 года ( где участвовали или потенциально могли участвовать жители ОРДЛО, Крыма и Севастополя) Дума например с 18 сентября 2016 года, президент с 18 марта 2018 года. Но Украина почему то официально до сих пор не заявила что все ветви власти в РФерии незаконны, как на данный момент и власть в Беларуси ( после узурпации власти Лукашенко). Но почему то по отношению к Луке мы еще что то говорим, то по отношению к Раше выбрали почти что страусиную позу.
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17.09.2021 12:55
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Так і Госдура Макшанії буде не легітимна через не легітимних депутатів з Криму і Ордли. Де заклики не визнавати вибори в Макшанії?
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17.09.2021 11:25 Відповісти
отже, не чув
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17.09.2021 11:27 Відповісти
Путлер с подельниками забились под стол и плачут горькими слезами раскаяния)
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17.09.2021 11:25 Відповісти
Неправильная формулировка - "их лигитимность под сомнением". Не под сомнением, а точно и несомненно нелигитимные эти выборы.
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17.09.2021 11:29 Відповісти
- Под сомнением? Какая досада.

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17.09.2021 11:30 Відповісти
Это даже не смешно.. европейцы даже бедный, пещерный талибан хотят легализовать https://tsn.ua/ru/svit/pridetsya-govorit-s-nimi-es-budet-vesti-dialog-s-talibanom-1848571.html
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17.09.2021 11:34 Відповісти
А разве это и так само собой не разумеется раз территория оккупирована....
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17.09.2021 11:53 Відповісти
А вообще-то это какими с..ми нужно быть, чтобы пойти голосовать на этих выборах!!!
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17.09.2021 12:13 Відповісти
А там как той корове в бомболюке самолета, жить захочешь, не так раскорячишся.
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17.09.2021 12:34 Відповісти
А почему под " сомнением" российская Дума и президент они не легитимны уже давно, все выборы после начала 2014 года ( где участвовали или потенциально могли участвовать жители ОРДЛО, Крыма и Севастополя) Дума например с 18 сентября 2016 года, президент с 18 марта 2018 года. Но Украина почему то официально до сих пор не заявила что все ветви власти в РФерии незаконны, как на данный момент и власть в Беларуси ( после узурпации власти Лукашенко). Но почему то по отношению к Луке мы еще что то говорим, то по отношению к Раше выбрали почти что страусиную позу.
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17.09.2021 12:55 Відповісти
Х-х-ха! Що Україні і світу-дичина,то **********-норма!
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17.09.2021 13:12 Відповісти
 
 