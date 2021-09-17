Україна висловлює протест через протиправні вибори до Держдуми в окупованому Криму й ОРДЛО. Їхня легітимність під сумнівом, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест і засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів у Державну Думу РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм незаконним способом паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Крім цього, зазначається, що зазначені дії РФ грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

"Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - додали в МЗС України.

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Також підкреслюється, що залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України, стверджують у відомстві.

У зв'язку з цим МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

"Вимагаємо від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати у повній мірі відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій", - резюмували в МЗС.

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