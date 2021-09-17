За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, виявили 426 нових випадків, - Кличко
За добу в Києві госпіталізували 76 осіб з діагнозом "коронавірус".
Про це в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу в Києві виявили 426 випадків захворювання на коронавірус (всього 229 502 випадку з початку пандемії).
Серед захворілих 223 жінки віком від 19 до 86 років, 167 чоловіків від 18 до 86 років, 14 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років
Крім того, від COVID-19 померли 2 людини (всього 5 325 померлих з початку пандемії).
У той же час, за минулу добу 76 осіб були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 67 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
129 жителів Києва побороли коронавірус (лише 219 011 видужали).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (63), Святошинському (62) і в Шевченківському (61).
Будь ласка, зачекайте...
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