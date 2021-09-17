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Новини Агресія Росії проти України
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ДБР не отримувало жодної інформації стосовно проведення операції щодо "вагнерівців" на території України, - в.о. директора Бюро Сухачов

ДБР не отримувало жодної інформації стосовно проведення операції щодо

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що слідство у "справі вагнерівців" не отримало підтвердження інформації про те, що на території України проводилася така операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це кримінальне провадження надмірно політизоване. Ми провели допити високопоставлених посадових осіб, правоохоронців, представників розвідувальних органів України. Також запросили матеріали у правоохоронних та розвідувальних органів, які підтвердили б або спростували проведення такої операції", - розповів Сухачов.

В. о. директора ДБР повідомив: "Наразі жодної інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадових осіб така інформація теж не отримана".

Говорячи про репортажі CNN про нібито допомогу американської сторони з організації операції, в. о. директора ДБР сказав: "Аналізували його (репортаж. - Ред.) зі слідчим двічі і не виявили будь-яких фактичних даних, які це ЗМІ могло б надати слідству як версію або напрям для дослідження".

Що стосується тимчасової слідчої комісії парламенту (ТСК) у "справі вагнерівців", то, за словами Сухачова, представників ДБР не запрошують на засідання й інформацію не направляють.

Відповідаючи на запитання про те, чи готове ДБР долучити до справи матеріали звіту ТСК, коли буде ухвалено остаточне рішення, в. о. директора ДБР сказав: "Якщо ТСК направить на нашу адресу відповідний звіт, зрозуміло, що вивчатимемо його в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції". ДОКУМЕНТ

Водночас, за словами Сухачова, у ДБР є комунікація з парламентськими комітетами з питань правоохоронної діяльності та з питань оборони та нацбезпеки.

"Якщо вони нададуть слідству інформацію - ми обов'язково її вивчимо та використаємо під час розслідування", - додав в. о. директора ДБР.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ДБР (3464) Сухачов (61)


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Топ коментарі
+24
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17.09.2021 11:36
+22
Ну!? Вот вам еще одно подтверждение того, что никакой операции не было. И сами вагнеровцы - чистая выдумка! Поэтому бубочка ваще ни в чем не виновата и никому ничего не должна!
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17.09.2021 11:38
+21
а ГБР мало б отримувати дані про секретну операцію контррозвідки?
ви серйозно?
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17.09.2021 11:38
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«Алєксєй Сухачєв-далі можна не продовжувати.
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17.09.2021 11:35 Відповісти
Боятися Клоуна и Єрмака - це креативно.
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17.09.2021 12:42 Відповісти
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17.09.2021 11:36 Відповісти
"Ничего не видели,ничего не слышали,ничего не знаем и не скажем." Лозунг гнилой конторки гбр.
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17.09.2021 11:37 Відповісти
🙈🙉🙊
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17.09.2021 19:06 Відповісти
Ну!? Вот вам еще одно подтверждение того, что никакой операции не было. И сами вагнеровцы - чистая выдумка! Поэтому бубочка ваще ни в чем не виновата и никому ничего не должна!
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17.09.2021 11:38 Відповісти
более того еще и моральный ущерб нужно выплатить...
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17.09.2021 11:41 Відповісти
В случае зе-шоблы ущерб определяется как аморальный!
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17.09.2021 11:48 Відповісти
не-не...вот так смешнее - выплатить моральный ущерб в сильно аморальной сумме)))
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17.09.2021 11:52 Відповісти
а ГБР мало б отримувати дані про секретну операцію контррозвідки?
ви серйозно?
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17.09.2021 11:38 Відповісти
канешна! в квартале так принято ! чтоб про спец операцию знали все собаки с соседнего двора и шакалы с соседней страны...
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17.09.2021 11:42 Відповісти
да вы получали также что президент не Президент вовсе а не понятно шо такое... и шо??? ГБР расшифровывать надо Главная Банда Россиян Украины...
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17.09.2021 11:38 Відповісти
Совершенно секретная операция!
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17.09.2021 11:39 Відповісти
Ага, Портнову особисто треба було звітувати....

Д.Б.
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17.09.2021 11:41 Відповісти
зе-службовцi своими тупыми отмазками вызывают тяжелые чуства. заигрались в свой квн.

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17.09.2021 11:41 Відповісти
Йо...сип на кобилі! Стидобище!!!(((
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17.09.2021 11:43 Відповісти
В понедельник Бурба всё расскажет.
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17.09.2021 11:44 Відповісти
портновская контора ,есть для прикрытия деятельности прорашистского элементу в Украине ,а не для информации о нем , не говоря о наказании
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17.09.2021 11:44 Відповісти
ГБР надо разгонять а годы работы в ГБР не должны входить в стаж для начисление пенсии, как это сделала ФРГ для работников секретных служб ГДР.
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17.09.2021 12:06 Відповісти
Мало того, всі, хто працював у цій структурі не мають права до самої пенсії працювати не те, що на державній службі, а й навіть робочими на державних і муніципальних підприємствах, як схильні до брехні, інсинуацій і фальсифікацій.
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18.09.2021 10:56 Відповісти
если секретная...то мало того что всяких дерьмахов-завхозов там не должно было быть (ну разве шо... если у него поводок от зельца в руках)))... но еще и ГБР обижается что на коктейль не позвали?
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17.09.2021 11:45 Відповісти
Моя хата з краю и все в шоколаде.
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17.09.2021 11:48 Відповісти
Це вже повний зашквар.
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17.09.2021 11:49 Відповісти
Идиоты ! При чём ту ГБР? Про все тайные операции проводящиеся в мире должны оффициально оповещять ГБР Украины?
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17.09.2021 12:03 Відповісти
автократична система управління Україною - ЄрЗе. З тенденцією перетворення в диктаторську, ще більш злочинну, ніж була овощна.
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17.09.2021 12:04 Відповісти
А чому би не спробувати як в музеї, взяти ломика, зломати двері ОПи, там інформації вистачить.
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17.09.2021 12:05 Відповісти
ГБР и дело "Вагнеровцев":

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17.09.2021 12:11 Відповісти
чекаю на заявку від ветеринарної служби України (якщо така є), що вони також "...не отримувало жодної інформації стосовно проведення операції щодо "вагнерівців" на території України."
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17.09.2021 12:20 Відповісти
При зеленых на ГБР можно вешать большой замок. ТОлку от него не будет.
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Украинцы! а на хер мы вообще это ГабаЭр содержим..... пусть идут и дороги строят.... хотя и там воровать будут.
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17.09.2021 12:34 Відповісти
Как же хочется этому ублюдку ******** избавится от приставки В.О. в своей должности.
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17.09.2021 12:44 Відповісти
А в Ізраілі чи США не отримували??? Чи може в Гваделупі?
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17.09.2021 12:54 Відповісти
За законні картини Порошенко та іншу муйню виписали інформацію з інтернету і зарєєстрували рапортом і ходили всі спецслужби біля галереї, залякували, викрадали документи, замість того, щоб боротися з корупцією... А про "вагнерівців" звичайно ніхто, ніколи не писав і не говорив, то звідки їм донецьким бідолахам знати?
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17.09.2021 13:01 Відповісти
куратор с фсб не передал штоли?
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17.09.2021 13:53 Відповісти
Щойно прочитав про безугле засідання з приводу "вагнергейта". Після цього новина вже не сприймається без атмосфери трешу та шапіто.
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17.09.2021 19:14 Відповісти
ГБР вже давненько сприймається як пудель на короткому повідку президента
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17.09.2021 23:32 Відповісти
Нам в миллиарды обходятся все эти силовые структуры...
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18.09.2021 06:06 Відповісти
И баба Клава не получала ... причём тут ГБР к военной разведке ? Может ещё в троллейбусах надо было развесить афишки "Готовим секретную операцию!" ?

Тут шесть козлов про это узнало ..всего шесть!!! И то какие-то из этих козлов оказались крысами.
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19.09.2021 15:55 Відповісти
 
 