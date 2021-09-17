ДБР не отримувало жодної інформації стосовно проведення операції щодо "вагнерівців" на території України, - в.о. директора Бюро Сухачов

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що слідство у "справі вагнерівців" не отримало підтвердження інформації про те, що на території України проводилася така операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це кримінальне провадження надмірно політизоване. Ми провели допити високопоставлених посадових осіб, правоохоронців, представників розвідувальних органів України. Також запросили матеріали у правоохоронних та розвідувальних органів, які підтвердили б або спростували проведення такої операції", - розповів Сухачов.

В. о. директора ДБР повідомив: "Наразі жодної інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадових осіб така інформація теж не отримана".

Говорячи про репортажі CNN про нібито допомогу американської сторони з організації операції, в. о. директора ДБР сказав: "Аналізували його (репортаж. - Ред.) зі слідчим двічі і не виявили будь-яких фактичних даних, які це ЗМІ могло б надати слідству як версію або напрям для дослідження".

Що стосується тимчасової слідчої комісії парламенту (ТСК) у "справі вагнерівців", то, за словами Сухачова, представників ДБР не запрошують на засідання й інформацію не направляють.

Відповідаючи на запитання про те, чи готове ДБР долучити до справи матеріали звіту ТСК, коли буде ухвалено остаточне рішення, в. о. директора ДБР сказав: "Якщо ТСК направить на нашу адресу відповідний звіт, зрозуміло, що вивчатимемо його в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження".

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Водночас, за словами Сухачова, у ДБР є комунікація з парламентськими комітетами з питань правоохоронної діяльності та з питань оборони та нацбезпеки.

"Якщо вони нададуть слідству інформацію - ми обов'язково її вивчимо та використаємо під час розслідування", - додав в. о. директора ДБР.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

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24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

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