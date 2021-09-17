У межах проєкту "Мале Карпатське коло" відремонтують 170 км доріг і побудують 20 км нових, - Львівська ОДА

У межах реалізації проєкту "Мале Карпатське коло" буде проведено ремонт і будівництво майже 200 км доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Про поточний стан проєкту під час Міжнародного економічного форуму у Львові розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мале Карпатське коло дасть можливість з'єднати найкоротшими шляхами головні туристичні центри трьох областей - наші Славське, Рожанку, Сколе та Плай, а також Пилипець, Ізки, Синевир і Міжгір'я на Закарпатті та Вигоду, Вишків та Буковель на Івано-Франківщині. А це 170 км відремонтованих та 20 км нових доріг", - заявив заступник голови Львівської ОДА.

Зараз у межах президентської програми "Велике будівництво" в межах Львівщини тривають роботи на дорогах Бориня - Боберка, на що додатково піде 130 млн гривень субвенції з держбюджету. Також дорожники відновлюють шляхи навколо курорту Славське - до Хащованя і Вигоди.

Наступного року планують ремонти на маршрутах Хітар - Тухля, Бориня - Мохнате. Для цього місцевій владі знадобиться допомога держбюджету. На цей рік бюджет Львівської області передбачає 700 млн гривень на ремонт державних і місцевих доріг.

Нагадаємо, одночасно зі створенням Малого Карпатського кола, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за 2021-2022 рр. відремонтують 600 км прикордонних доріг, що зробить курорти і туристичні центри регіону доступними для іноземних туристів.

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