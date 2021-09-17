Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання "Герой України": "Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти"
Президент України Володимир Зеленський нагородив українського паралімпійського плавця Максима Крипака званням Герой України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну нагороду президент вручив під час зустрічі з паралімпійцями.
"Особливо на Іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим - десятикратний паралімпійський чемпіон України ...
Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня - Герой України", - сказав Зеленський.
Після нагородження спортсмен пообіцяв з гордістю носити звання Героя і попросив президента допомогти відкрити центр для плавців такий же, який був у Євпаторії.
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Кугуты же понимают только язык своих хазяев.
как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО
навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
P.S. Само собою, "Сало - сила!"
Парадокс!