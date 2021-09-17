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Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання "Герой України": "Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти"

Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського паралімпійського плавця Максима Крипака званням Герой України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну нагороду президент вручив під час зустрічі з паралімпійцями.

"Особливо на Іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим - десятикратний паралімпійський чемпіон України ...

Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня - Герой України", - сказав Зеленський.

Після нагородження спортсмен пообіцяв з гордістю носити звання Героя і попросив президента допомогти відкрити центр для плавців такий же, який був у Євпаторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних"

Автор: 

Герой України (312) Зеленський (23642) нагорода (1255) Паралімпіада (184) спорт (1611)


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Топ коментарі
+29
а чего сразу "Герой Украины" ? (ничего не имею против спортсмена)

как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО

навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
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17.09.2021 11:50
+19
Зеленский - лицемер и лжец, глупое человечишко.... А ещё наркоман
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17.09.2021 11:46
+18
что за чушь, какой он герой Украины... банальный спортсмен
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17.09.2021 11:51
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Зеленский - лицемер и лжец, глупое человечишко.... А ещё наркоман
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17.09.2021 11:46 Відповісти
А ещё?
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17.09.2021 11:49 Відповісти
А ещё будущий труп, зек или житель Ростова, если повезёт.... Впрочем как и все его подельники.... Времени у них совсем осталось, но дебилы не могут этого понять потому что дебилы
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17.09.2021 11:55 Відповісти
Осталось мало*** Тик-так.... Так... Тик.....
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17.09.2021 11:56 Відповісти
Тобі краще давати оцінку своєму ***** ,бо ти пацак його краще знаєш.
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17.09.2021 12:04 Відповісти
О, один ще не розчарувався в Голобородці. Унікум!
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17.09.2021 12:06 Відповісти
кугут, советуй своим зебеням, а не к людям суёшься...
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17.09.2021 12:23 Відповісти
Люди в Україні не спілкуються на фені окупанта на восьмому році війни. Це можуть робити тільки ********** прихвостні.

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17.09.2021 13:42 Відповісти
Я спiлкуюсь людською мовою з людьми.

Кугуты же понимают только язык своих хазяев.
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17.09.2021 15:59 Відповісти
Ти ********** бидло котре привело в мій дім війну.
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17.09.2021 17:17 Відповісти
Хто такий путЕн ,це твій вождь? Ти кацапська поскудь навіть свого ***** боїшся правильно написати,покидьок кацапський.
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17.09.2021 18:49 Відповісти
Где же говнокомменты?
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17.09.2021 11:46 Відповісти
Всё в порядке. Есть они у нас. И заспамили. Спасибо.
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17.09.2021 12:10 Відповісти
А Журавлю?
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17.09.2021 11:47 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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17.09.2021 12:59 Відповісти
И вручил инструкцию.
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17.09.2021 11:48 Відповісти
Де відосік як шмаркля залипає в зомбоящик на плавця?
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17.09.2021 11:50 Відповісти
а чего сразу "Герой Украины" ? (ничего не имею против спортсмена)

как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО

навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
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17.09.2021 11:50 Відповісти
Видимо шмаркля боится воды,и все кто умеет плавать для него автоматически-герои.А уж кто умеет еще и быстро плавать.......
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17.09.2021 12:04 Відповісти
а создается впечатление - на кого упал случайно его сцарский орлячий взор из нирваны - тому и навесили орден или медаль (особенно если вдруг лицо знакомое или узнаваемое)
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17.09.2021 12:08 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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17.09.2021 13:00 Відповісти
что за чушь, какой он герой Украины... банальный спортсмен
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17.09.2021 11:51 Відповісти
10 кратный Олимпийский чемпион, украинский Фелпс. А так да, Бойко конечно больше заслуживает героя
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17.09.2021 12:18 Відповісти
Ну Фелпсу никто "Медаль почёта" не вручал)))
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17.09.2021 14:43 Відповісти
не поспоришь конечно, но он ее (Крипак) заслужил больше чем многие ее владелцы
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17.09.2021 15:38 Відповісти
Вони навмистне знецінюють високе звання.
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17.09.2021 12:01 Відповісти
Не звизди Вова . Не зображай з себе президента Ти прікований - к дЕрьмаку , а не - к екрану . До сьогодні , ти напевно й не чув ,про те що існують паралімпійські змагання ,, болаболка . .
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17.09.2021 12:02 Відповісти
охметовский клован примазался ...
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17.09.2021 12:06 Відповісти
Він дивиться телевізор???
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17.09.2021 12:29 Відповісти
Пишет, шо прикован…
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17.09.2021 12:48 Відповісти
Нехай мене закидають тапками, але Героя України, думаю, потрібно давати за дійсно ГЕРОЇЧНИЙ вчинок, коли людина, ризикуючи своїм життям спасає здоров'я інших, або наполегливою розумовою працею змінює хід економіки чи військової сфери чи медицини в позитивному напрямку, що призводить до значного покращення якості життя людини чи її безпеки. Давати ж Героя спортсменав - вважаю абсолютно недоречним, це ровністю знецінює даний тип вищої відзнаки. Їхня нагорода - адекватна грошова премія. Якщо погуглити, які грошові премії отримали спортсмени-переможці останньої олімпіади розвинених країн світу, то будете ДУЖЕ вражені. Чим багатша країна - тим менші призові і, тим більше, ніяких державних нагород. А там, напевно, не дуреики сидять і розуміють економічний ефект від спорту і не вішають локшину на вуха власним громадянам пушку про "спортивний престиж країни" і т.п. муттоту. Економіка країни - єдиний її престиж, а все інше - від лукавого, читай, хитро*опих політиків. Як фізіолог скажу: "Фізкультура - сила, спорт - могила!"

P.S. Само собою, "Сало - сила!"
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17.09.2021 12:31 Відповісти
Наивеличнише непорозуминня попиарилось. А Крипак был попользован за висюльку. Лошара.
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17.09.2021 12:35 Відповісти
Крипак заслужил...Молодец!!!...
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17.09.2021 12:38 Відповісти
Герои Украины выступают на Вечернем квартале
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17.09.2021 12:44 Відповісти
А коли гинуть на сході України наші воїни, та й мирні уже теж, то зелене гівно до екрана не липне.

Парадокс!
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17.09.2021 12:45 Відповісти
відменити це звання взагалі як дискредитоване
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17.09.2021 12:55 Відповісти
Падлюка паплюже військову нагороду.
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17.09.2021 13:03 Відповісти
это звание присуждают как шахтёрам так и трактористам механизаторам...и любым другим специальностям за значимый вклад достижений на благо страны.
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17.09.2021 13:31 Відповісти
Он же ж и говорит, что 72% быдло - "а какая разница" - "...паплюже військову нагороду."
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17.09.2021 18:48 Відповісти
Спортсмену - победителю соревнований впридачу к славе, наградам, квартирам причитается приличное денежное вознаграждение.... А воину - герою, покалеченному на передовой, к его контузии, травме, инвалидности не причитается ничего, кроме нужды, социальных проблем и полного безразличия зелёной прокремлёвской власти, и всего общества....За редким исключением....
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17.09.2021 13:25 Відповісти
Что за чушь как медали обесценить поздний Брежнев всем героя лучше помогите человеку материально полный оруел
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17.09.2021 13:51 Відповісти
 
 