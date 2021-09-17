Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання "Герой України": "Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти"

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського паралімпійського плавця Максима Крипака званням Герой України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну нагороду президент вручив під час зустрічі з паралімпійцями.

"Особливо на Іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим - десятикратний паралімпійський чемпіон України ...

Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня - Герой України", - сказав Зеленський.

Після нагородження спортсмен пообіцяв з гордістю носити звання Героя і попросив президента допомогти відкрити центр для плавців такий же, який був у Євпаторії.

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