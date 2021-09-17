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Дія механізму COVAX продовжиться і в 2022 році. Потім подивимося, чи буде в ньому потреба, - представник ВООЗ в Україні Хабіхт

Дія механізму COVAX продовжиться і в 2022 році. Потім подивимося, чи буде в ньому потреба, - представник ВООЗ в Україні Хабіхт

Дія глобальної ініціативи COVAX продовжиться в 2022 році, подальший розвиток цього механізму забезпечення вакцинами від COVID-19 буде залежати від ситуації, повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

"В 2022 році ця робота продовжиться точно, але пізніше подивимося, чи буде в ньому потреба. Багато країн зараз організовують свої шляхи для отримання і закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини" , - сказав він.

За словами Хабіхт, для ВООЗ важливо переконатися, що вакцини достатньо.

"Наприклад, для України ситуація така, що їй отримати вакцину, в деякому сенсі, навіть легше, ніж країнам, які мають більш високий рівень доходу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Коментуючи наявність потужностей для виробництва ковідних вакцин, Хабіхт зазначив, що кількість виробників нині постійно зростає, як і кількість виробничих майданчиків, які розміщуються в різних країнах.

Глобальний механізм доступу до ковідних вакцин COVAX - всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин COVID-19 під керівництвом Альянсу з вакцин (колишній Глобальний альянс з вакцин та імунізації, або GAVI), Коаліції за інновації в галузі готовності до епідемій (CEPI) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). COVAX координує міжнародні ресурси, щоб забезпечити країнам з низьким і середнім рівнем доходу рівний доступ до тестів, терапії і вакцин від COVID-19. До липня 2020 року до COVAX приєдналися 165 країн, що представляють 60% людської популяції.

Автор: 

ВООЗ (770) COVID-19 (19765) Ярно Хабіхт (16) COVAX (36)


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то есть дурить будут и в следующем году... а там посмотрят.
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17.09.2021 12:29 Відповісти
Медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта указал на недавнее исследование, проведенное в Израиле, показавшее, что естественный иммунитет в 27 раз эффективнее вакцины Pfizer. Он спросил: почему люди, которые уже болели коронавирусом, должны вакцинироваться?В ответ Фаучи признал, что не знает ответа на этот вопрос. «Знаешь, это действительно хорошая мысль, Санджай. У меня нет для вас по-настоящему твердого ответа на этот вопрос»
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17.09.2021 12:46 Відповісти
Слушайте, люди. Эта эпоха ковида уже уморила. Лютый, нелогичный , нелепый звиздец. Пора настраиваться всем на сопротивление этому млядству. Если есть эпидемия, то не может быть разнополярных мнений по поводу - лечения, смертности, последствий вакцины, симптомов...
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17.09.2021 12:54 Відповісти
"Прививка спасет.. после прививки вы не заболеете..достаточно одной прививки..." - говорили Нам они.. хм... Можно продолжить этот их высер ! .. и Вы еще им верите !?!?
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17.09.2021 13:27 Відповісти
 
 