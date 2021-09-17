Дія механізму COVAX продовжиться і в 2022 році. Потім подивимося, чи буде в ньому потреба, - представник ВООЗ в Україні Хабіхт

Дія глобальної ініціативи COVAX продовжиться в 2022 році, подальший розвиток цього механізму забезпечення вакцинами від COVID-19 буде залежати від ситуації, повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

"В 2022 році ця робота продовжиться точно, але пізніше подивимося, чи буде в ньому потреба. Багато країн зараз організовують свої шляхи для отримання і закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини" , - сказав він.

За словами Хабіхт, для ВООЗ важливо переконатися, що вакцини достатньо.

"Наприклад, для України ситуація така, що їй отримати вакцину, в деякому сенсі, навіть легше, ніж країнам, які мають більш високий рівень доходу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Коментуючи наявність потужностей для виробництва ковідних вакцин, Хабіхт зазначив, що кількість виробників нині постійно зростає, як і кількість виробничих майданчиків, які розміщуються в різних країнах.

Глобальний механізм доступу до ковідних вакцин COVAX - всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин COVID-19 під керівництвом Альянсу з вакцин (колишній Глобальний альянс з вакцин та імунізації, або GAVI), Коаліції за інновації в галузі готовності до епідемій (CEPI) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). COVAX координує міжнародні ресурси, щоб забезпечити країнам з низьким і середнім рівнем доходу рівний доступ до тестів, терапії і вакцин від COVID-19. До липня 2020 року до COVAX приєдналися 165 країн, що представляють 60% людської популяції.