Євросоюз посилить критику на адресу РФ у зв'язку із ситуацією на Донбасі на майбутньому саміті Україна-ЄС, - EUobserve
Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС у Києві. ЄС вимагатиме від РФ забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки на окупованих територіях.
Про це пише EUobserver, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У проєкті йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.
"Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі", - йдеться в проєкті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топпосадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.
За даними видання, у підготовленому проєкті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.
У ньому підкреслюється відповідальність Росії як сторони конфлікту.
"Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність щодо цього", - планує заявити ЄС.
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всё таки колхоз,он и есть колхоз,хоть ты его назови СССР,хоть ЕС...
Усилят критику, блдь!!!
Капец роисси!!!
Наши ж вы европейские спасители!!!
Европа превратилась в поздний совок.
Они что, не понимают, что такой политикой они приближают третью мировую?!
Делайте ваши ставки, господа.