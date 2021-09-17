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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз посилить критику на адресу РФ у зв'язку із ситуацією на Донбасі на майбутньому саміті Україна-ЄС, - EUobserve

Євросоюз посилить критику на адресу РФ у зв'язку із ситуацією на Донбасі на майбутньому саміті Україна-ЄС, - EUobserve

Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС у Києві. ЄС вимагатиме від РФ забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки на окупованих територіях.

Про це пише EUobserver, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У проєкті йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.

"Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі", - йдеться в проєкті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топпосадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, у підготовленому проєкті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.

Також читайте: Євросоюз має бути готовий до невизнання Держдуми РФ у разі проведення нечесних виборів, - резолюція Європарламенту

У ньому підкреслюється відповідальність Росії як сторони конфлікту.

"Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність щодо цього", - планує заявити ЄС.

Автор: 

агресія (1194) росія (64871) саміт (763) Донбас (22354) Євросоюз (13306) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+12
еще усилит??? та ну!!! так совсем закритикуете...
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17.09.2021 12:25
+11
Нужно из Европы в Рашу строить критикопровод "Бесполезный поток".
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17.09.2021 12:28
+10
ЕС усиливает критику, а бункерный карлик усиливает обстрелы и цены на газ, а в перспективе и на нефть. Интересно, кто же эффективнее?..
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17.09.2021 12:24
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Посилення критики ,це звіздець Московіі !!!)))
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17.09.2021 12:22 Відповісти
А Васька слушает да ест.
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17.09.2021 12:42 Відповісти
Йой!!!! Гєволт!!! Чи можливо ще більше підсилити критику!?
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17.09.2021 12:23 Відповісти
Глибоке занепокоєння ,це не "то чтоби как" !!)))
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Кому ваша критика нужна, Вова проснись, войдешь ты в историю недоразумением века. Жаль, не доносят тебе правду.
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17.09.2021 12:24 Відповісти
ЕС усиливает критику, а бункерный карлик усиливает обстрелы и цены на газ, а в перспективе и на нефть. Интересно, кто же эффективнее?..
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17.09.2021 12:24 Відповісти
еще усилит??? та ну!!! так совсем закритикуете...
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17.09.2021 12:25 Відповісти
Вусмерть замуслякуют !!!))
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17.09.2021 12:27 Відповісти
ахахахаха.
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Так це ж було. Віддайте ядерну зброю , а ми з огидою будемо торгувати з вбивцями.
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17.09.2021 12:27 Відповісти
Затасуйте критику себе в ноздрю
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17.09.2021 12:27 Відповісти
Посилити критику - це що вже новий спосіб висловити ну дуже глибоку стурбованість?
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17.09.2021 12:28 Відповісти
Нужно из Европы в Рашу строить критикопровод "Бесполезный поток".
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17.09.2021 12:28 Відповісти
ребята из Эвросоюза... вы главное голосовые связки не напрягите.... вам еще этой зимой кричать через наши головы - "раша - где газ"!!!!!
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17.09.2021 12:28 Відповісти
Они не будут кричать, но критика будет, почему у нас его не будет. Покритикуют, но сами будут в тепле, а вот мы - ВОПРОС? У них будет все в шоколаде, да и нам от этого теплее станет.
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17.09.2021 12:39 Відповісти
Еще бы указали, что усилят критику на 75,8%. Так гораздо внушительней. Ресурсный Фекалостан сразу бы капитулировал +100500.
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17.09.2021 12:30 Відповісти
дадада, сильно обеспокоены как всегда, вас кацапы душат газом, шантажируют уже не скрываясь - а вы всё обеспокоены, гнилье продажное, за кацапские деньги готовы не всё глаза закрыть
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17.09.2021 12:34 Відповісти
не забудьте пальчиком погрозить...
всё таки колхоз,он и есть колхоз,хоть ты его назови СССР,хоть ЕС...
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17.09.2021 12:35 Відповісти
Почему Евросоюз должен полностью разрывать с Россией экономические связи и мерзнуть зимой если сама Украина не хочет?
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17.09.2021 12:40 Відповісти
так усилят, что от натуги пернут, вот так
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17.09.2021 12:45 Відповісти
Вот это поворот!!!

Усилят критику, блдь!!!

Капец роисси!!!

Наши ж вы европейские спасители!!!
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17.09.2021 12:47 Відповісти
"Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС у Києв"- залишилося газ пустити по нордстріму , а писдіти не мішки носити.
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17.09.2021 12:48 Відповісти
Чим сильніша європейська "пурга",тим веселіше москалю!
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17.09.2021 12:55 Відповісти
Детский сад, ей-богу.
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17.09.2021 12:57 Відповісти
Стурбованисть
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17.09.2021 13:22 Відповісти
Мы глубоко обеспокоены, поэтому усиленно критикуем!
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17.09.2021 13:26 Відповісти
"Усилить, углубить, расширить"...

Европа превратилась в поздний совок.

Они что, не понимают, что такой политикой они приближают третью мировую?!
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17.09.2021 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lDNTVg9vuHE
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17.09.2021 13:42 Відповісти
ЕС будет усиливать критику, а Вова ослаблять давление в трубе ....

Делайте ваши ставки, господа.
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17.09.2021 13:46 Відповісти
Знову буде чергова занепокоєність?
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17.09.2021 13:47 Відповісти
яка вчорту критика, критини і озабоченці, після України московія візьметься за країни Балтії, Польщу, Молдову, Угорщину і так далі.
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17.09.2021 14:11 Відповісти
І тоді у українців буде можливість помститися жирним гейропейцям. Бо якщо ми не встоїмо, опинимося і в ярмі РФ і в їхніх збройних силах.
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Ощутимая прям помощь !!! Если в спайке с озабоченностью то раше вообще не поздоровится
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17.09.2021 14:22 Відповісти
Критиканы хреновы! Вспомните как вы вели себя в отношении Гитлера перед началом Второй мировой войны! Напомню, абсолютно также. В результате получили всю Европу в руинах. Сто раз был прав премьер министр Великобритании, когда сказал: «Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».© Сер Уинстон Черчилль.
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17.09.2021 14:38 Відповісти
Усилит критику... Я вот думаю, а это не плевок в украинский народ?
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17.09.2021 16:21 Відповісти
импотенты из ес что-то усилили
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17.09.2021 17:49 Відповісти
Страшно, аж жуть!💩
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17.09.2021 18:09 Відповісти
Эрэфия срать хотела на вашу критику. А если серьезно, то дают зеленый свет на продолжение агрессии. Говорю для тех, кто умеет читать между строк.
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17.09.2021 18:10 Відповісти
А "усилить критику" это страшнее чем обеспокоенность?
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17.09.2021 18:48 Відповісти
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... Аааа... Я ждал этой фразы. Наверное это для ник как секс, озабоченные обеспокоенные толерасты... Если Украина проиграет войну, следующие будут страны Балтии и Польша, и срал Пуйло на их обеспокоенность, потому что еще страны бывшего СССР на закуску остались. Слов нет... Там тоже наверное 73% только свои.
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17.09.2021 19:11 Відповісти
От же ш нелюди, так залоскочуть ***** своєю стурбованістью...
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17.09.2021 19:30 Відповісти
_Пля... во они дегенераты! В голове не укладывается. Фашистская расия ведёт против них войну, напала на Польшу, на Чехию, накинула на шею газовую удавку и душит, устраивает теракты, организовывает и спонсирует сепаратистов и экстремистов, и в ответ... дегенераты "усилят критику"! Да будьте вы прокляты, ублюдки, спонсоры и соавторы Третьей Всемирной!
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17.09.2021 19:53 Відповісти
 
 