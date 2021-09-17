Євросоюз посилить критику на адресу РФ у зв'язку із ситуацією на Донбасі на майбутньому саміті Україна-ЄС, - EUobserve

Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС у Києві. ЄС вимагатиме від РФ забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки на окупованих територіях.

Про це пише EUobserver, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У проєкті йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.

"Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі", - йдеться в проєкті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топпосадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, у підготовленому проєкті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.

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У ньому підкреслюється відповідальність Росії як сторони конфлікту.

"Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність щодо цього", - планує заявити ЄС.