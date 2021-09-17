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6-річний учень "замінував" гімназію на Полтавщині. На одного з батьків складено адмінпротокол, - поліція. ФОТО

Поліція Полтави встановила особу людини, яка "замінувала" Розсошенську гімназію. Це виявився учень початкової школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу людини, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомив начальник відділу №2 Полтавської районного управління поліції Максим Євграфов.

Фахівці обстежили приміщення і прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

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6-річний учень замінував гімназію на Полтавщині. На одного з батьків складено адмінпротокол, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5037) мінування (1217) школа (2203) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+5
далеко мальчик пойдет

в 6 лет такое учудить.
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17.09.2021 12:36
+1
Хароший мальчік. Батькам на радість... Заплатять декілька разів навчаться виховувати чадо...
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17.09.2021 12:56
+1
Господи,та ж сьогодн ітільки 17 вересня, а малому "диверсанту" вже набридля отая байда!
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17.09.2021 13:06
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далеко мальчик пойдет

в 6 лет такое учудить.
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17.09.2021 12:36 Відповісти
Таке мале, а вже фулюган.
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17.09.2021 12:39 Відповісти
Що ти мелеш дегенеративне створіння? Чи вирішив просто сісти посрати просто в коментарях?
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17.09.2021 12:52 Відповісти
Диверсант росте !!))
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17.09.2021 12:47 Відповісти
Хіба мати винувата що дитина дурнувата?
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17.09.2021 12:48 Відповісти
а що та мати зробить? ремня гарного дати малолітньому придурку - так ще один протокол отримає...
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17.09.2021 13:54 Відповісти
да это просто стеб к статье в которой сказано что админпротокол на родителя его составили, то есть отвечать родители будут.
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17.09.2021 13:56 Відповісти
Как раз "мати и винувата..."
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17.09.2021 15:01 Відповісти
Хароший мальчік. Батькам на радість... Заплатять декілька разів навчаться виховувати чадо...
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17.09.2021 12:56 Відповісти
Господи,та ж сьогодн ітільки 17 вересня, а малому "диверсанту" вже набридля отая байда!
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17.09.2021 13:06 Відповісти
хотя в данном случае речь идёт о школьнике, а в целом про доганы и условные осуждения как то в двух словах...в задний проход запихайте себе свои протоколы как и условные осуждения за преступления, условно осуждён. ну это капец.....придумать же такое нужно.... человек совершил преступление за которое он должен получить какой то реальный срок... но по какимто там причинам( толи впервые осуждён, не привлекался ранее ....) дают условный, гуляй вася, не хулигань.....ну и наказание которое ничему не обязывает кроме как за это время не совершить какое то преступление..., если конченный какой то он совершит его и снова на зону .ну а если кто то случайно совершил ...то в этот срок он не будет совершать и срок осуждения обнулится....но это уже другая история.... но он же совершил преступление даже если это первый раз, то должен нести наказание реальное . а условный срок это ни про что!((
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17.09.2021 13:23 Відповісти
для того, кто действительно по случайности -условный срок тоже пугает. А тем, кто не первый раз - условно уже не дают.

А вот ст. 184 в этом случае - это пыль, в принципе. До 340 грн максимальный размер штрафа. С другой стороны - как проконтролировать оболтуса, который свободно владеет телефоном? 2 минуты без контроля и все.

Было бы интересно дополнительно на мальца повесить долг: к примеру, устанавливается некая сумма в размере 2-3 минималок, которую малолетний ****** должен будет выплатить с первого своего официального (это важно, только официального) заработка. Т.е. 2-3 минималки, но размер в абсолютном значении будет вычислен на момент, когда он сможет их заработать и отдать. С какого возраста сейчас можно на работу официально?

А до того, как это будет погашено - запрет на выезд из страны. Персонально ******у. Ни самому, ни с родителями/бартьями/сестрами/опекунами... От это было бы поинтереснее. Да и родители, если вдруг у них есть планы съездить, ну хоть на курорт куда-то, тоже были бы более мотивированы к тому, чтобы их дети были тише воды и ниже травы.
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17.09.2021 15:08 Відповісти
не совсем согласен.... получается если кто то что то совершил и ему дали условно, то он также своему корешу малолетке скажет: да не сцы, иди откиздохой тогото того .отбери телефон избей и ничего тебе не будет ты малолетка и первый раз....вперёд смелее малыш...( они же дети,) часто не дети а животные звери!) читая сводки криминальные что они вытворяют, как вот недавно 2 брата близнеца модно одеты видать с хорошей мат. семье среди бела дня в центре на улице просто в спину 3 раза всадил проходившей молодой женщине,снято камерой наблюдения.... а ведь на её месте мог быть просто любой из нас, мразей руки отрубывать нужно. но они же дети, манал я такие законы,,,, пожурят и что....?((
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17.09.2021 15:24 Відповісти
Не, когда речь идет уже об умысле - тут условно не надо! А дети - так иных зверенышей и реальные сроки нихрена не пугают, согласен. Я имел в виду проделки малолеток, которые с виду кажутся малозначительными (для этих малолеток), но тянут кучу хлопот по устранению (вот на это минирование - прилетела куча народа, еще большую кучу авралом выставили из школы...). И ведь 100% этот дурачок просто решил устроить себе выходной день. Всего лишь. Вот тут наказать рублем (а дома ремня хорошего еще, это само собой должно быть и пусть кричат о насилии над ребенком. Веками пороли и ничего - в большинстве своем нормальные люди вырастали), и плюс отложенное взыскание уже на него - было бы в самый раз. Вспоминал бы иногда, был бы сдерживающий фактор. С другой стороны размер в 2-3 минималки не является неподъемной суммой и не заставит его в будущем окончательно сойти с законного пути. А если все же заставит - значит отсутствие наказания тоже не решило бы проблему.
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17.09.2021 16:03 Відповісти
На одного из родителей составлен админпротокол. Второй родитель признан непричастным?
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17.09.2021 13:44 Відповісти
скорей всего второго родителя и нет, семья наверняка неблагополучная.
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17.09.2021 13:56 Відповісти
ну так бюджет же общий. За такое положен штраф размера N. Вот по одному протоколу он и будет оплачен. Или надо было по N каждому? Или по 1/2N?

А вот пацанчик себе неприятностей полную коробочку нажил...
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17.09.2021 14:57 Відповісти
малой просто в копателя переиграл и кс
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17.09.2021 17:48 Відповісти
 
 