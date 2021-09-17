6-річний учень "замінував" гімназію на Полтавщині. На одного з батьків складено адмінпротокол, - поліція. ФОТО

Поліція Полтави встановила особу людини, яка "замінувала" Розсошенську гімназію. Це виявився учень початкової школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу людини, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомив начальник відділу №2 Полтавської районного управління поліції Максим Євграфов.

Фахівці обстежили приміщення і прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Фото: сайт поліції