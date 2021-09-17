6-річний учень "замінував" гімназію на Полтавщині. На одного з батьків складено адмінпротокол, - поліція. ФОТО
Поліція Полтави встановила особу людини, яка "замінувала" Розсошенську гімназію. Це виявився учень початкової школи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини
"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу людини, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомив начальник відділу №2 Полтавської районного управління поліції Максим Євграфов.
Фахівці обстежили приміщення і прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Топ коментарі
+5 Стрелок
показати весь коментар17.09.2021 12:36
+1 Злий Грицько
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+1 Іван Любко #487096
показати весь коментар17.09.2021 13:06
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в 6 лет такое учудить.
А вот ст. 184 в этом случае - это пыль, в принципе. До 340 грн максимальный размер штрафа. С другой стороны - как проконтролировать оболтуса, который свободно владеет телефоном? 2 минуты без контроля и все.
Было бы интересно дополнительно на мальца повесить долг: к примеру, устанавливается некая сумма в размере 2-3 минималок, которую малолетний ****** должен будет выплатить с первого своего официального (это важно, только официального) заработка. Т.е. 2-3 минималки, но размер в абсолютном значении будет вычислен на момент, когда он сможет их заработать и отдать. С какого возраста сейчас можно на работу официально?
А до того, как это будет погашено - запрет на выезд из страны. Персонально ******у. Ни самому, ни с родителями/бартьями/сестрами/опекунами... От это было бы поинтереснее. Да и родители, если вдруг у них есть планы съездить, ну хоть на курорт куда-то, тоже были бы более мотивированы к тому, чтобы их дети были тише воды и ниже травы.
А вот пацанчик себе неприятностей полную коробочку нажил...