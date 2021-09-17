УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7571 відвідувач онлайн
Новини
10 392 71

Разумков і Денісова навмисне намагаються "збити" закон про олігархів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що омбудсмен Людмила Денісова і спікер Ради Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.

Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Разумков недавно відмовив пану Стефанчук в направленні на розгляд Венеціанської комісії закону про місцевий референдум, мотивуючи це тим, що Венеціанська комісія дуже завантажена зараз", - зазначив нардеп.

"Тоді у мене питання, якщо вона (Венеціанська комісія. - Ред.) так завантажена, навіщо її спамити якимись документами, які не мають ніякого сенсу, тому що вони будуть змінені через два тижні. Мені здається, що це була конкретна умисна спроба збити закон про олігархів. Разумкова в тому числі", - додав Арахамія.

Крім того, парламентарій вважає, що це ж навмисне робить омбудсмен Людмила Денісова.

Також дивіться: "Слуга народу" Арахамія про розмову з Коломойським на футбольному матчі: "Обмінялися жартами щодо закону про олігархів". ВIДЕО

"Денісова це робить навмисне. Вона не їздить по тюрмах, це її робота, а розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини", - підкреслив глава фракції "Слуга народу".

Також нардеп заявив, що в ЗМІ часто з'являється інформація, що хтось висловився про законопроєкт про олігархів.

"Вчора вже було до абсурду доведено. Там написаний був рядок "Ведучий CNN висловив ... ". Так мені, перепрошую, похріну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо", - додав він.

Автор: 

Денісова (883) олігарх (930) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
А разом з ними фуфлозакон намагаються "збити" європейці з американцями.
показати весь коментар
17.09.2021 12:55
+25
Задовбав цей абхазький бабуїн-"Ми в наший країні живимо!" !!! Ні ,Україна це не Абхазія !!!)))
показати весь коментар
17.09.2021 13:02
+22
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини ,пустопорожній звіздьож !!!)))
показати весь коментар
17.09.2021 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А разом з ними фуфлозакон намагаються "збити" європейці з американцями.
показати весь коментар
17.09.2021 12:55 Відповісти
Так то ж подстилки КГБ, тьфу ФСБ!!!
показати весь коментар
17.09.2021 13:24 Відповісти
А, ну так. Як зазначив дерьмаковий подляк, всі, хто не вірить "велічайшему"- агенти фсб. Точно так, як у запутінців. Хто не вірить фуйлу- агенти ЦРУ.
показати весь коментар
17.09.2021 13:46 Відповісти
чурка и еврей на футболе



показати весь коментар
17.09.2021 13:41 Відповісти
-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
показати весь коментар
17.09.2021 13:46 Відповісти
ты по ходу пьесы 12 стульев заучил наизусть))) у меня был такой друг молодости. отсидел 8 лет общака, любимое произведение, зачитал до дыр, тоже цитировал.
показати весь коментар
17.09.2021 14:18 Відповісти
- Президент вместе с Федей сидел в лагере.
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.(с)
показати весь коментар
17.09.2021 14:22 Відповісти
Швидше за все, цей представник "української " влади, такий же обрізний, тільки абхазький.
показати весь коментар
17.09.2021 13:55 Відповісти
такой же хитровые....ый как фиКаломойский, Пинчук, Рабинович, Суркис...
показати весь коментар
17.09.2021 14:19 Відповісти
Докази в студію)
показати весь коментар
17.09.2021 16:15 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини ,пустопорожній звіздьож !!!)))
показати весь коментар
17.09.2021 12:56 Відповісти
крьісиная грызня в разгаре
показати весь коментар
17.09.2021 12:58 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
показати весь коментар
17.09.2021 12:58 Відповісти
так вроде уже отборсались?
показати весь коментар
17.09.2021 13:01 Відповісти
Свят, свят свят! 😲 Що, зелень вже згинула?
показати весь коментар
17.09.2021 13:04 Відповісти
Це вічний рух ,кубло гельмінтів завжди знаходиться в русі !!)))
показати весь коментар
17.09.2021 13:04 Відповісти
Розжирілі паці

А Різники дивляться на них розчулівшись
показати весь коментар
17.09.2021 18:58 Відповісти
Только не рассказывайте ведущему СNN, что мелет этот придурок. А то агрохимия будет бегать и извиняться,размазывая сопли.
показати весь коментар
17.09.2021 12:59 Відповісти
Вот сволочи. Сам Беня каломойский дал Абрахамії добро на закон, а какие-то пешки против.
показати весь коментар
17.09.2021 12:59 Відповісти
Чергова порція сечі в пику мудрому наріду)))) до чого тут Разумков? Законопроект «хочуть збити» європейці з американцями як дискримінаційний і абсолютно пустий! В Україні відмінили кримінальні закони і конституцію!?
показати весь коментар
17.09.2021 13:01 Відповісти
Задовбав цей абхазький бабуїн-"Ми в наший країні живимо!" !!! Ні ,Україна це не Абхазія !!!)))
показати весь коментар
17.09.2021 13:02 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
17.09.2021 13:05 Відповісти
Брехливе хамло...

Залишилось заявити, що разумков з денисовою підкуплени бєнєю, з яким сам жеж цілувався на футболі...

Цей закон не проти олігархів, а проти опозиції, щоби забеспечити слугам та зє блазню пожиттєву владу в Україні...
показати весь коментар
17.09.2021 13:03 Відповісти
Пожалійся Коломойському!
показати весь коментар
17.09.2021 13:03 Відповісти
Мышиная возня рожи рыночного продавца цветов советских времён и барыги в кодлане Коломойского. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
17.09.2021 13:03 Відповісти
Собакоподібна мавпа бабуїн абхазький !!!))
показати весь коментар
17.09.2021 13:09 Відповісти
Вчора у Влащенко на каналі Ахметова , жодна ЗЕскотина не дослухалась до аргументів УСІХ ІНШИХ ,як протидіяти олігархам , якими насправді правовими дієвими правовими актами... Вони в одну ЗЕротяку кричали темники, як прості люди чекають на цей закон, як усі опозицйні політсили годуються олігархами. А вони, НЕолігархічні ,святі та чисті хочуть узаконити вигаданий ними "антиолігархічний вєлік " щоб отримати свої електоральні пряники від залишків 73 відсоткови українців... НА ЦЮ НАВАЛУ ЗЕРАБІВ СТРАШНО ДИВИТИСЬ !
показати весь коментар
17.09.2021 13:06 Відповісти
Крайних, почему деолигархизацию Украины слили в унитаз, уже определили. Тепер ату их!
показати весь коментар
17.09.2021 13:06 Відповісти
Денисова приедет в тюрьму к Арахамии, обязательно.
показати весь коментар
17.09.2021 13:07 Відповісти
Это походу ему сказал Коломойский на футболе
показати весь коментар
17.09.2021 13:07 Відповісти
Та дайте ему уже в рыло,раскудахталось убогое чмо.
показати весь коментар
17.09.2021 13:09 Відповісти
Небритый Давидик кратко рассказал об интригах зеленого гарема. Как-то и монобольшинство уже в его словах не звучит. Ну и возмужал, конечно, после посиделок с бородатой бабушкой зеледента на футбольном матче на ВИП трибуне.
показати весь коментар
17.09.2021 13:12 Відповісти
А зараз будемо спостерігати як ЗЕублюдки будуть вбивати авторитет Разумкова , який набагато хитріший та розумніший , хоча й теж вражина України ... Коли гризтимуться БУРАТІНОЇДИ -це ж прекрасно!
показати весь коментар
17.09.2021 13:12 Відповісти
Бунт на кораблі.
показати весь коментар
17.09.2021 13:20 Відповісти
Арахамія, це мавпочка на ЗЕТитанніку , заслана Порохом
показати весь коментар
17.09.2021 13:30 Відповісти
По просьбі Авакова по приказу Байдена.
показати весь коментар
17.09.2021 13:32 Відповісти
Шо сказав Ара-хам (абхазький гамноєд) і насрано - в сортах цього гамна ніхто тямущий не розбирається.
показати весь коментар
17.09.2021 13:30 Відповісти
Арахамия, тебе до Разумкова, как до Луны, учится надо было, рожей не вышел. Жаль, что таких выбрали, хотя никто не думал, что таких наберет Вовочка с анекдота.
показати весь коментар
17.09.2021 13:32 Відповісти
Денисова - уповноважена Верховної Ради з прав Ахметова.

Разумков - слизький п-дюк з президентськими амбіціями на підкормці у Ахметова.
показати весь коментар
17.09.2021 13:36 Відповісти
А до Агрохімії у Вас питань нема?
показати весь коментар
17.09.2021 13:52 Відповісти
До ахметова та його шавок у вас питань бачу теж нема
показати весь коментар
18.09.2021 00:47 Відповісти
кому и Осел Оманский - президент. Ну, бывает, головой уронили в унитаз, дело то житейское
показати весь коментар
17.09.2021 16:40 Відповісти
Горький у тебя опыт
показати весь коментар
18.09.2021 00:45 Відповісти
Смысл закона об олигархов Зеленского выражается в одной фразе" было ваше, станет наше". Эти ребята конкретно хотят стать такими же миллиардерами, как Ахметов и другие, используя государственные инструменты власти для изымания денег и активов у других олигархов в свою личную пользу.
показати весь коментар
17.09.2021 13:36 Відповісти
"мне, извиняюсь, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем" - сказало земерзота

- це й є головною бідою України - покидьки та дурні вважають, що це їх країна!

а 73 дупоголових допомагають їм.
показати весь коментар
17.09.2021 13:40 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2021 13:46 Відповісти
Неточності, бо по своїх закритих ставках Зе має сидіти в кареті,а за нею бігти тупий, дебільний нарід 73%.
показати весь коментар
17.09.2021 14:08 Відповісти
Арахамія: "Давайте спитаємо людину на вулиці, права якої людини треба захищати, олігарха, у якої мільярди, чи звичайної людини?"

Прямо, комуніст-більшовик, а може все простіше, ну, як в Росії. Там теж на початку проти "олігархів" боролися, капітали у них позабирали, в тюрми садили, і передали своїм наближеним олігархам.
показати весь коментар
17.09.2021 13:50 Відповісти
не пишiть маячню...там такий олiгарх був один - Ходорковський, всi iншi чудово себе почувають...

обмеження впливу олiгархiв на полiтику,в Українi бiльшiсть з них прокацапська та проординська, необхiдне!
показати весь коментар
17.09.2021 15:34 Відповісти
Видимо, кроме зебобиков, вчера проиграла и команда арахамии.
показати весь коментар
17.09.2021 13:53 Відповісти
"сбить" и это говорит голова самой большой президентской партии. Фу бл@дь позорище. Стыдно смотреть, так еще и слушать Оно привыкло в горах птиц сбивать...
показати весь коментар
17.09.2021 14:44 Відповісти
Нужно досрочные выборы объявлять,цирк зеленых клоунов уже достал.
показати весь коментар
17.09.2021 14:48 Відповісти
Арахамия, по прозвищу ПТРК "Корнет"
показати весь коментар
17.09.2021 14:56 Відповісти
Законопроект об олигархах - известный метод Путина в начале 2000 годах, по преследованию политических оппонентов и перед ача СМИ, своим олигархам.
В Украине зарождается авторитарный режим ....
показати весь коментар
17.09.2021 15:27 Відповісти
у зеленої сухумської мавпи пика вже в монiтор не влазить...

от вiджерлася за народнi грошi...
показати весь коментар
17.09.2021 15:29 Відповісти
україною керують інородці і наша земля їм потрібна для наживи,а для цього всі методи задіяни---брехня,фейки,наклепи, підкуп, шахрайство,корупція, залякування.
показати весь коментар
17.09.2021 15:33 Відповісти
Дуже символічно що дурненький абхазець Арахамія, котрому Пєтя дав громадянство в 2015 році, плює в українську криницю і очолює жидобільшовицьку фракцію "Слуг" в якій українців менше 10%... Сподіваюсь що хтось пристрелить його просто з жалості бо дивитись на це вбоге опудало противно а слухати огидно...
показати весь коментар
17.09.2021 15:54 Відповісти
Украинцы , вот вы мне объясните , как вот это ЧМО , вообще дошло до власти и управляет Украиной .
показати весь коментар
17.09.2021 16:33 Відповісти
бо чмошники и обирали
показати весь коментар
17.09.2021 16:38 Відповісти
яков --- мы должны были это пройти . жаль только пять потраченных лет --- мы ума набираемся ОООЧЕНЬ МЕДЛЕННО . но доходит все равно . сейчас уже многим стыдно в разговорах с друзьями признаться за какое ничтожество они проголосовали . а ..нови облыччя.. в парламенте . так это полный киздец --- одна безугла чего стоит ...
показати весь коментар
17.09.2021 16:41 Відповісти
вот ведь парадокс ***** --- когда олигарх калломойский на г+г крутил сериал ..урод народа.. в день тишины перед выборами . и там мелькало ***** галабародька --зельца . то этот гешефт у вовки-квартального пролазил на ура --- теперь порошенку надо отказаться от 5го канала и прямого канала . чтобы вовику не портили рейтинг и правду людям не вещали ---- это уже было у ***** в бензоколонке . когда нтв стал именем гандона-норкина --- и вот ***** нам ентот вариянт от вовки-квартального . ну а арахамчик это просто ручная гаварящая абизянка на поводочке чтобы далеко не убежала........
показати весь коментар
17.09.2021 16:34 Відповісти
Да мне, не извиняюсь, по хрену, что сказала небритая АраХламидия, а вот. что сказал ведущий CNN - совсем другое дело
показати весь коментар
17.09.2021 16:37 Відповісти
умышленно потомушо у них хоть какоето мЫшленье есть
показати весь коментар
17.09.2021 16:46 Відповісти
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
показати весь коментар
17.09.2021 16:47 Відповісти
Если Беня дает своих купленных им депутатов - значит Бене закон об олигархах подходит.
показати весь коментар
17.09.2021 17:17 Відповісти
Навіть якщо в цьому законі і є щось що дотичне до цього хазяїна нашого гаранта, то воно його не торкнецься у будь якому разі. Як кажуть наші вороги: долг платежом красен.
показати весь коментар
17.09.2021 19:02 Відповісти
Он живет в его стране, зебобики. А вы - бомжи. Моральные, нравственные, интеллектуальные бомжи. И потому в вашем доме хозяйничают чужие. А
показати весь коментар
17.09.2021 17:52 Відповісти
Яке ж воно тупе і недолуге мавпеня.
показати весь коментар
17.09.2021 18:58 Відповісти
Возня коло цього закону це крисина возня.

Щоб побороти олігархію, не закон про олігархів треба, а зупинити скупку місць в бюлетенях кандидатів у президенти ставлениками олігархату. То єсть нам треба не олігархічні вибори, а демократичні.

Для цього треба ліквідувати декількамільйонну "виборчу" заставу, через яку проходить ця скупка.

Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища тих претендентів, хто зібрав помірну кількість підписів виборців.
показати весь коментар
17.09.2021 19:29 Відповісти
Агрохамія: "Ведучий CNN висловив ... ". Так мені, перепрошую, похріну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо"

От цей "ведучий CNN" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Фарід Рафік Закарія (англ. Fareed Rafiq Zakaria) - один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин.

Але для зеленого Арахамії - Фарід Закарія, ну, типа Наталія Мосійчук
показати весь коментар
17.09.2021 22:31 Відповісти
 
 