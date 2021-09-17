Разумков і Денісова навмисне намагаються "збити" закон про олігархів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що омбудсмен Людмила Денісова і спікер Ради Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.
Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
"Пан Разумков недавно відмовив пану Стефанчук в направленні на розгляд Венеціанської комісії закону про місцевий референдум, мотивуючи це тим, що Венеціанська комісія дуже завантажена зараз", - зазначив нардеп.
"Тоді у мене питання, якщо вона (Венеціанська комісія. - Ред.) так завантажена, навіщо її спамити якимись документами, які не мають ніякого сенсу, тому що вони будуть змінені через два тижні. Мені здається, що це була конкретна умисна спроба збити закон про олігархів. Разумкова в тому числі", - додав Арахамія.
Крім того, парламентарій вважає, що це ж навмисне робить омбудсмен Людмила Денісова.
"Денісова це робить навмисне. Вона не їздить по тюрмах, це її робота, а розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини", - підкреслив глава фракції "Слуга народу".
Також нардеп заявив, що в ЗМІ часто з'являється інформація, що хтось висловився про законопроєкт про олігархів.
"Вчора вже було до абсурду доведено. Там написаний був рядок "Ведучий CNN висловив ... ". Так мені, перепрошую, похріну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо", - додав він.
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- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.(с)
А Різники дивляться на них розчулівшись
Залишилось заявити, що разумков з денисовою підкуплени бєнєю, з яким сам жеж цілувався на футболі...
Цей закон не проти олігархів, а проти опозиції, щоби забеспечити слугам та зє блазню пожиттєву владу в Україні...
Разумков - слизький п-дюк з президентськими амбіціями на підкормці у Ахметова.
- це й є головною бідою України - покидьки та дурні вважають, що це їх країна!
а 73 дупоголових допомагають їм.
Прямо, комуніст-більшовик, а може все простіше, ну, як в Росії. Там теж на початку проти "олігархів" боролися, капітали у них позабирали, в тюрми садили, і передали своїм наближеним олігархам.
обмеження впливу олiгархiв на полiтику,в Українi бiльшiсть з них прокацапська та проординська, необхiдне!
В Украине зарождается авторитарный режим ....
от вiджерлася за народнi грошi...
Щоб побороти олігархію, не закон про олігархів треба, а зупинити скупку місць в бюлетенях кандидатів у президенти ставлениками олігархату. То єсть нам треба не олігархічні вибори, а демократичні.
Для цього треба ліквідувати декількамільйонну "виборчу" заставу, через яку проходить ця скупка.
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища тих претендентів, хто зібрав помірну кількість підписів виборців.
От цей "ведучий CNN" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Фарід Рафік Закарія (англ. Fareed Rafiq Zakaria) - один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин.
Але для зеленого Арахамії - Фарід Закарія, ну, типа Наталія Мосійчук