Разумков і Денісова навмисне намагаються "збити" закон про олігархів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що омбудсмен Людмила Денісова і спікер Ради Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.

Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Разумков недавно відмовив пану Стефанчук в направленні на розгляд Венеціанської комісії закону про місцевий референдум, мотивуючи це тим, що Венеціанська комісія дуже завантажена зараз", - зазначив нардеп.

"Тоді у мене питання, якщо вона (Венеціанська комісія. - Ред.) так завантажена, навіщо її спамити якимись документами, які не мають ніякого сенсу, тому що вони будуть змінені через два тижні. Мені здається, що це була конкретна умисна спроба збити закон про олігархів. Разумкова в тому числі", - додав Арахамія.

Крім того, парламентарій вважає, що це ж навмисне робить омбудсмен Людмила Денісова.

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"Денісова це робить навмисне. Вона не їздить по тюрмах, це її робота, а розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини", - підкреслив глава фракції "Слуга народу".

Також нардеп заявив, що в ЗМІ часто з'являється інформація, що хтось висловився про законопроєкт про олігархів.

"Вчора вже було до абсурду доведено. Там написаний був рядок "Ведучий CNN висловив ... ". Так мені, перепрошую, похріну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо", - додав він.