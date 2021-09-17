Наближені до Мельника чиновники Ткаченко і Бесп’ятчук, які планували працевлаштуватися в БЕБ, не склали іспит на володіння українською мовою

Певним маркером для "протягування" людей новопризначеного глави Бюро економічної безпеки Вадима Мельника в підконтрольне йому Бюро є іспит на володіння українською мовою. Двоє наближених до Мельника чиновників не змогли скласти його з першого разу.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Язик до БЕБ (не) доведе: чи протягне Мельник на посади своїх друзів, які не знають української".

16 серпня, ще до оголошення переможця конкурсу на голову БЕБ, іспит з української мови пішов складати один з головних наближених до Вадима Мельника - Володимир Ткаченко. Тоді він отримав результат тільки 59%. З таким балом він би не зміг претендувати на посаду держслужбовця.

Але вже 7 вересня Ткаченко пересклав іспит і отримав результат 78%. Після чого отримав сертифікат. Але з номером першого складання іспиту.

Також варто звернути увагу, що при першому тестуванні ще один наближений до Мельника - Віталій Бесп’ятчук (в.о. заступника начальника ГУ ДФС в Києві) отримав дуже низькі 46%.

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"З такими показниками Віталій Бесп’ятчук не зможе претендувати на посаду в БЕБ, а іспит зможе перескласти тільки через 4 місяці. Якщо звичайно, ми через кілька тижнів не побачимо позитивний перегляд скарги. Історії цих двох осіб змушують апелювати до громадської ради БЕБ, щоб вона ретельно поставилася до цих кейсів і перевірила в разі появи згаданих чоловіків на порозі БЕБ, наскільки чесно вони туди потрапили", - резюмує автор статті.