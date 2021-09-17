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Наближені до Мельника чиновники Ткаченко і Бесп’ятчук, які планували працевлаштуватися в БЕБ, не склали іспит на володіння українською мовою

Наближені до Мельника чиновники Ткаченко і Бесп’ятчук, які планували працевлаштуватися в БЕБ, не склали іспит на володіння українською мовою

Певним маркером для "протягування" людей новопризначеного глави Бюро економічної безпеки Вадима Мельника в підконтрольне йому Бюро є іспит на володіння українською мовою. Двоє наближених до Мельника чиновників не змогли скласти його з першого разу.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Язик до БЕБ (не) доведе: чи протягне Мельник на посади своїх друзів, які не знають української".

16 серпня, ще до оголошення переможця конкурсу на голову БЕБ, іспит з української мови пішов складати один з головних наближених до Вадима Мельника - Володимир Ткаченко. Тоді він отримав результат тільки 59%. З таким балом він би не зміг претендувати на посаду держслужбовця.

Наближені до Мельника чиновники Ткаченко і Бесп’ятчук, які планували працевлаштуватися в БЕБ, не склали іспит на володіння українською мовою 01

Але вже 7 вересня Ткаченко пересклав іспит і отримав результат 78%. Після чого отримав сертифікат. Але з номером першого складання іспиту.

Також варто звернути увагу, що при першому тестуванні ще один наближений до Мельника - Віталій Бесп’ятчук (в.о. заступника начальника ГУ ДФС в Києві) отримав дуже низькі 46%.

Читайте: Іспит з української мови не склали близько 15% кандидатів у чиновники

Наближені до Мельника чиновники Ткаченко і Бесп’ятчук, які планували працевлаштуватися в БЕБ, не склали іспит на володіння українською мовою 02

"З такими показниками Віталій Бесп’ятчук не зможе претендувати на посаду в БЕБ, а іспит зможе перескласти тільки через 4 місяці. Якщо звичайно, ми через кілька тижнів не побачимо позитивний перегляд скарги. Історії цих двох осіб змушують апелювати до громадської ради БЕБ, щоб вона ретельно поставилася до цих кейсів і перевірила в разі появи згаданих чоловіків на порозі БЕБ, наскільки чесно вони туди потрапили", - резюмує автор статті.

Автор: 

українська мова (833) іспити (121) Мельник Вадим (86) Бюро економічної безпеки (608)


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Топ коментарі
+9
Подозреваю, что это не помешает им получить нужные должности...
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17.09.2021 12:58
+9
Зато без барыг.
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17.09.2021 13:02
+7
Третій рік безупинного зЕздиця з наслідками.
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17.09.2021 13:15
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Подозреваю, что это не помешает им получить нужные должности...
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17.09.2021 12:58 Відповісти
Зато без барыг.
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17.09.2021 13:02 Відповісти
а чем зелёный барыга отличается от шоколадного барыги?
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17.09.2021 13:33 Відповісти
Тем,что 73% недоумков поползли голосовать за зелень свято веря в манну небесную,а теперь обосцаные стонут что все барыги одинаковые.
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17.09.2021 14:26 Відповісти
Они их уже получили, не сомневайтесь. У зеленых БЭБ расшифровывается так: Без Экзаменов Берем.
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17.09.2021 13:16 Відповісти
Протиснутся, Аваков без него семь лет проработал.
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17.09.2021 13:08 Відповісти
Третій рік безупинного зЕздиця з наслідками.
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17.09.2021 13:15 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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17.09.2021 13:29 Відповісти
А зачем фээсбэшному филиалу БЭБ знание украинского языка?
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17.09.2021 13:19 Відповісти
у них срускойизычные челюсти
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17.09.2021 13:21 Відповісти
Генетичний шлюб щелепи. Тому нема сечі казати українською - від "паляниці" трапляється перелам мови в роті.
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17.09.2021 13:25 Відповісти
На х.......... ум, был бы язык, ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ.
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17.09.2021 13:26 Відповісти
Ви теж випробовуєте страшні борошна від вимог панування державною мовою?
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17.09.2021 13:30 Відповісти
Язык- это такая вещь, что можно им телепать или в ж........... засунуть и молчать. Вот всем хочется ПАНУВАТЬ, а вот это ведь от нищеты пошло, хоть в чем то сыты будете, позвездел и жрать не хочется. Так в народе пошло, человек - хозяин всегда молчалив, а вот нищеброды только песни поют.
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17.09.2021 13:43 Відповісти
Як там санкції, усе на користь? Сизрань живе і розквітає, немов нирки на деревах?
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17.09.2021 14:21 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!! )))
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17.09.2021 13:26 Відповісти
Телепні за все життя не змогли вивчити мову, то хай пензлюють працювати на підаРашку.
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17.09.2021 13:28 Відповісти
А ти що вывчилы мову пензлюють працювати в Польщи. а кому повезло в Англии. Прыклад, мий сын и внук. И на мой вопрос, а как же ................. они ответили, засунь ее в ж.................. у, мы хотим жрать. Как то так выходит. Жаль, но выходит не патриоты, работают не на Рашку, а на пида ..................... Вот и переубеди меня , на х.............. мне ваша мова.
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17.09.2021 14:36 Відповісти
Для початку витри слюну і "бахни соточку"...
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17.09.2021 15:44 Відповісти
Яку там соточку... Фанфурік.

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17.09.2021 20:57 Відповісти
они своим языком могут только задницу лизать.....
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17.09.2021 13:36 Відповісти
скоро виявиться що проізошла чудовіщная ашібка, і ці люди пролізуть якщо не раком то боком!
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17.09.2021 13:43 Відповісти
у позорного начальника по умолчанию не может быть нормальных подчиненных.
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17.09.2021 13:54 Відповісти
Бувають, але недовго - два тижні при звільненні ))
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17.09.2021 20:59 Відповісти
однозначно це свідчить про їх розумову неповноцінність
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17.09.2021 14:00 Відповісти
Нехай влаштовуються в тій країні де расейська. Мабуть і дітей своїх віддали в школи з російською "затиснуто" фашиздами, мовою, чи точніше язиком? Бо хто бажав стати українцем, той за 30 років мав вивчити державну мову.
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17.09.2021 14:07 Відповісти
Жлобы,сами хапают,а маленькую благодарность за экзамен пожалели дать.
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17.09.2021 14:44 Відповісти
походу, колю азирова переплюнули...))- це добре...(((
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18.09.2021 03:51 Відповісти
 
 