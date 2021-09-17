В УЗ багато хронічних проблем, новопризначені керівники повинні перейти до реальних дій, - Криворучко

Нове керівництво "Укрзалізниці" має зайнятися вирішенням хронічних проблем компанії, а не обмежуватися деклараціями про наміри і підвищувати тарифи на перевезення.

Про це заявив керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

"В УЗ є стабільні хвороби, які не лікуються, вони вже перейшли давно в хронічну форму, і "Укрзалізниця" з ними нічого толком не робить", – розповів Криворучко.

Серед таких проблем він назвав брак локомотивів, старий вагонний парк, критичний стан залізничної інфраструктури.

"Брак локомотивів – середній вік локомотивів 38 років при нормативі служби, здається, 40. Тобто, у нас є дуже невелика кількість локомотивів, які до 10 років, їх можна порахувати на пальцях, їм можна імена давати, а все інше називається Володимир Ленін. На жаль, тягова складова "Укрзалізниці" дуже зношена. Як уже зношені шляхи", – пояснив Криворучко.

За його словами, тисячі кілометрів залізничних колій перебувають у поганому стані, через що обмежується швидкість руху по ним складів, що знижує швидкість доставки вантажів, збільшує період оберту вагонів, і як наслідок для кінцевого споживача підвищується вартість перевезення.

На його думку, УЗ гостро потребує вирішення цих хронічних проблем, і від нового керівника компанії залежить чи будуть зроблені реальні дії для цього, або ж він, як і його попередники, обмежиться лише деклараціями.

"Краще дивитися на якісь фактичні дії, ніж на заяви. Є дуже багато меморандумів, дуже багато красивих пафосних промов і красивих підписань на банкетах паперів у дорогих папках, але дуже мало є їх реалізації", – підсумував Криворучко.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати ще одне підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

Зі свого боку член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію і неефективний менеджмент "Укрзалізниця" втрачає щороку понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня.