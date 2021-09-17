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В УЗ багато хронічних проблем, новопризначені керівники повинні перейти до реальних дій, - Криворучко

В УЗ багато хронічних проблем, новопризначені керівники повинні перейти до реальних дій, - Криворучко

Нове керівництво "Укрзалізниці" має зайнятися вирішенням хронічних проблем компанії, а не обмежуватися деклараціями про наміри і підвищувати тарифи на перевезення.

Про це заявив керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

"В УЗ є стабільні хвороби, які не лікуються, вони вже перейшли давно в хронічну форму, і "Укрзалізниця" з ними нічого толком не робить", – розповів Криворучко.

Серед таких проблем він назвав брак локомотивів, старий вагонний парк, критичний стан залізничної інфраструктури.

"Брак локомотивів – середній вік локомотивів 38 років при нормативі служби, здається, 40. Тобто, у нас є дуже невелика кількість локомотивів, які до 10 років, їх можна порахувати на пальцях, їм можна імена давати, а все інше називається Володимир Ленін. На жаль, тягова складова "Укрзалізниці" дуже зношена. Як уже зношені шляхи", – пояснив Криворучко.

За його словами, тисячі кілометрів залізничних колій перебувають у поганому стані, через що обмежується швидкість руху по ним складів, що знижує швидкість доставки вантажів, збільшує період оберту вагонів, і як наслідок для кінцевого споживача підвищується вартість перевезення.

На його думку, УЗ гостро потребує вирішення цих хронічних проблем, і від нового керівника компанії залежить чи будуть зроблені реальні дії для цього, або ж він, як і його попередники, обмежиться лише деклараціями.

"Краще дивитися на якісь фактичні дії, ніж на заяви. Є дуже багато меморандумів, дуже багато красивих пафосних промов і красивих підписань на банкетах паперів у дорогих папках, але дуже мало є їх реалізації", – підсумував Криворучко.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати ще одне підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

Зі свого боку член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію і неефективний менеджмент "Укрзалізниця" втрачає щороку понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня.

Автор: 

перевезення (1002) Укрзалізниця (6815)


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Топ коментарі
+1
заставлять платити ахметку реальні ціни ... ана ці кошти і почнуть модернізацію
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17.09.2021 13:21
+1
А люди ,що працюють ы забезпечують перевізний процес стабільно і безперервно .... вони хто. А знаєш ти чоловіче, що без залізниці економіці Ураїни гаплик. Взагалі думай що пишеш.
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17.09.2021 13:53
+1
І енергоатом був збитковим, і укренерго, вугледобувні компанії???

І як це можна «намалювати» 3 мільйярди прибутків за 2019 рік, і навіщо???

Мабуть то така фішка «бариг» - так «красти», що з'являється армія, якої не було, ще й одягнена, взута й нагодована...
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17.09.2021 20:41
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заставлять платити ахметку реальні ціни ... ана ці кошти і почнуть модернізацію
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17.09.2021 13:21 Відповісти
Ахмет скорее купит УЗ целиком или ту часть которая ему нужна, а щенков безмозглых вы и сами вышвырнете за их поведение. Уже время подходит и зима близко. )))
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17.09.2021 19:09 Відповісти
Як так сталось, що до приходу зє абізян, до влади, укрзалізниця була прибутковою, а зараз у мільйярдних збитках???

Хто барига???
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17.09.2021 13:23 Відповісти
УЗ была на дотациях и до прихода обезьян. Постоянно ныли о убытках УЗ. Просто барыги знали как брать и сколько, умели цифрами лавировать, а обезьяны гребут все подряд, но при этом еще и такую чушь несут, что действительно назвать человеческой речью язык не поворачивается. Клоуны, но не смешные.)))
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17.09.2021 19:07 Відповісти
І енергоатом був збитковим, і укренерго, вугледобувні компанії???

І як це можна «намалювати» 3 мільйярди прибутків за 2019 рік, і навіщо???

Мабуть то така фішка «бариг» - так «красти», що з'являється армія, якої не було, ще й одягнена, взута й нагодована...
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17.09.2021 20:41 Відповісти
Ну Балчун показывал прибыль, а вот Кравцов уже показывал убытки. Тут же фишка в том, что отчёты можно по-разному формировать. Но прикол в том, что УЗ и сейчас не убыточная.
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17.09.2021 23:02 Відповісти
Не збиткова, якщо сєрлєщча не годувати??? 😁
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17.09.2021 23:40 Відповісти
залізниця це ненажерелива провонявша карболкою потвора кагановича
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17.09.2021 13:36 Відповісти
А люди ,що працюють ы забезпечують перевізний процес стабільно і безперервно .... вони хто. А знаєш ти чоловіче, що без залізниці економіці Ураїни гаплик. Взагалі думай що пишеш.
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17.09.2021 13:53 Відповісти
Александр, без железки экономике крантов не будет. Экономику и без УЗ можно завалить, благодаря таким управленцам как у нас нынче. Либо они совершенно тупые, либо умело притворяются, но в принципе для нас это имеет одинаковый результат. Примеров неимоверное множество - просто посмотрите вокруг.)))
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17.09.2021 19:03 Відповісти
Так вот именно, что в силу того, что УЗ - монополист, они любое решение должны принимать через призму влияния на экономику. Они просто загубят и экспорт, и логистику, и транзит, и экономику в конечном итоге
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17.09.2021 23:12 Відповісти
Ну все. Теперь будем готовиться к очередной большой стройке. Теперь деньги будем закатывать не в асфальт, а в шпалы. Хорошо хоть осень на дворе. Как говорил Гена Крокодил - осенью хорошо - на шпалах нет луж.)))
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17.09.2021 19:00 Відповісти
Так руководство УЗ люди подневольные - что смотрящие сказали делать, то они и делают. Можно подумать, что от них хоть что-то зависит.
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17.09.2021 23:00 Відповісти
 
 