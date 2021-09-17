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Новини Агресія Росії проти України
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За ширмою галасливих випадів МЗС РФ ховається політика знищення інфраструктури мирного процесу, - речник МЗС Ніколенко

За ширмою галасливих випадів МЗС РФ ховається політика знищення інфраструктури мирного процесу, - речник МЗС Ніколенко

Російська Федерація продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За ширмою гучних випадів МЗС РФ досить чітко видно цілеспрямовану політику знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення Мінських домовленостей і підсумків саміту лідерів "нормандського" формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування петлі на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Останні приклади домінування в Москві логіки на подальшу ескалацію - незаконна організація в Криму й на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що ключі від миру в Україні лежать у Кремлі.

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"Але там бракує сміливої політичної волі, щоб рухатися вперед. Коли вона з'явиться, інші питання перетворяться на технічний процес", - вважає спікер.

Він додав, що РФ уже зараз може зробити перший крок і зважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

"Росія вже зараз може зробити перший крок: зважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". Час переходити від слів до дій уже давно назрів. Наша держава готова до прогресу. Водночас ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. А тому сподіваємося і на дипломатію, і на армію", - наголосив Ніколенко.

Автор: 

МЗС (4106) МЗС рф (959) росія (64871) Донбас (22354) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Ніколенко Олег (365)


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омг. обычная диверсионная деятельность. не нужно быть гением, чтобы понять эту логику
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17.09.2021 13:25 Відповісти


@tZEinform





Зять министра иностранных дел РФ Лаврова, Винокуров Александр Семёнович, 12.10.1982.
Гражданин Израиля.
Номер теудат-зеут 304201023.
Фамилия в израильском паспорте וינוקורוב. Имя אלכסנדר.
Собирается посетить Украину.
Не упустите
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17.09.2021 13:27 Відповісти
А его можно будет обменять на самого Лаврова? Или хотя бы на Машку.
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17.09.2021 13:42 Відповісти
 
 