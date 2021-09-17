За ширмою галасливих випадів МЗС РФ ховається політика знищення інфраструктури мирного процесу, - речник МЗС Ніколенко
Російська Федерація продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов'язання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"За ширмою гучних випадів МЗС РФ досить чітко видно цілеспрямовану політику знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення Мінських домовленостей і підсумків саміту лідерів "нормандського" формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування петлі на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Останні приклади домінування в Москві логіки на подальшу ескалацію - незаконна організація в Криму й на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що ключі від миру в Україні лежать у Кремлі.
"Але там бракує сміливої політичної волі, щоб рухатися вперед. Коли вона з'явиться, інші питання перетворяться на технічний процес", - вважає спікер.
Він додав, що РФ уже зараз може зробити перший крок і зважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".
"Росія вже зараз може зробити перший крок: зважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". Час переходити від слів до дій уже давно назрів. Наша держава готова до прогресу. Водночас ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. А тому сподіваємося і на дипломатію, і на армію", - наголосив Ніколенко.
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Зять министра иностранных дел РФ Лаврова, Винокуров Александр Семёнович, 12.10.1982.
Гражданин Израиля.
Номер теудат-зеут 304201023.
Фамилия в израильском паспорте וינוקורוב. Имя אלכסנדר.
Собирается посетить Украину.
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