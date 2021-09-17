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Розгляд закону про олігархів без висновків Венеціанської комісії - це недружній крок щодо ЄС, - Герасимов

Розгляд закону про олігархів без висновків Венеціанської комісії - це недружній крок щодо ЄС, - Герасимов

Неприпустимо розглядати антиолігархічний закон без висновків Венеціанської комісії, якщо Україна продовжує курс на євроінтеграцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов.

"Без висновку Венеціанської комісії розгляд будь-якого законопроєкту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа до Венеціанської комісії. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз", – розповів парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков

За його словами, законопроєкт про олігархів є антиконституційним і метою ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування.

Герасимов зазначив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні щодо європейських партнерів України.

"Ми звернулися до керівництва і членів комітету з проханням не розглядати цей закон. Без висновку Венеціанської комісії вважаємо це не правильним. Це є недружнім кроком в бік Європейського Союзу. Оцінка Венеціанської комісії є одним з ключових елементів оцінки Європейським Союзом законодавства будь-якої країни", – зазначив співголова фракції "ЄС".

Також читайте: Венеціанська комісія почала перевірку українського законопроєкту про олігархів

Крім цього Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. "У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця "книга" сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення... Це означає, що їх взагалі не цікавить, що всередині цього законопроекту. Я думаю, що працює програма 20/30/50. І вони будуть слухняно підіймати руки", – додав Герасимов.

За його словами, представникам опозиції не надали слово навіть з процедурних питань: "До того ж дуже терміново поставили на голосування цей порядок денний, підтвердили і пішли далі".

"Опозиційні фракції парламенту вважають, що до висновку Венеціанської комісії розгляд цього законопроєкту є неправильним, неможливим і недружнім щодо Європейського Союзу", - підсумував Герасимов.

Також читайте: "ЄС" вимагає допитати у рамках "вагнергейту" всіх учасників наради у Зеленського, - Герасимов

Автор: 

Венеціанська комісія (227) олігарх (930) Герасимов Артур (297)


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Топ коментарі
+11
Вчора Арахамія і Коломойський вже все на стадіоні узгодили. Навіщо там Венеціанська комісія. Чекаємо відосік пів-шостого про те, що олігархів вже в Україні подолано/ не має.
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17.09.2021 13:18
+6
Для зелених потвор висновки Венеціанськоі комісіі до одного місця , так як вони діють і живуть по понятіям , а не по закону !
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17.09.2021 13:20
+6
Який презЕдент, таке і відношення. Зміниться Президент і відношення, разом з ним, зміниться.
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17.09.2021 13:30
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Вчора Арахамія і Коломойський вже все на стадіоні узгодили. Навіщо там Венеціанська комісія. Чекаємо відосік пів-шостого про те, що олігархів вже в Україні подолано/ не має.
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17.09.2021 13:18 Відповісти
Піарщикам від шоу бізнесу нафіг навички політчного співіснування - вони думають , що захопили мізки українців навічно , хвороба дебілізму проявляється усе сильніше у вчинках та діях влади... Вони ще не знають , як їх будуть скидати олігархічні канали- вже почали!!! Бо олігархам не вигідний срач з Заходом , окрім Коломойського, котрому закрита туди дорога.Їм краще прийняти світові правила гри й залишитись вїзними до світу цивілізації зі своїм бізнесом.
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17.09.2021 13:25 Відповісти
Для зелених потвор висновки Венеціанськоі комісіі до одного місця , так як вони діють і живуть по понятіям , а не по закону !
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17.09.2021 13:20 Відповісти
у ЗЕдебілів план- попіаритись на законі олігахів й вибити з крісла спікера Разумкова - вони, вбиваючи двох зайців, таки потраплять в себе ідіотів
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17.09.2021 13:28 Відповісти
Скорее не по понятиям, а по безпределу.
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17.09.2021 14:09 Відповісти
А рассмотрение его даже с комиссией кроме смеха у них ничего не и вызовет.
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17.09.2021 13:20 Відповісти
Почитавйте, из кого состоит Венециансая комиссия - стоит ли по ней горевать.
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17.09.2021 13:21 Відповісти
Із визнаних світом професіоналів. У вас є аргументоване заперечення?
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17.09.2021 13:25 Відповісти
Ваши слова - пустая неаргументированная боловня.
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17.09.2021 23:40 Відповісти
Цитата дня -тяжко боротися со злом ,коли це зло Зеленський ...тошнить дуже
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17.09.2021 13:24 Відповісти
Таки да, вселенское зло.
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17.09.2021 13:40 Відповісти
олигарх порошенко пытается всеми способами отсрочить день "х". расстование с "5каналом" и "прямым" все бли же и ближе))))))))) надо петя! НАДО!!!)))))))))))
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17.09.2021 13:26 Відповісти
Кому "надо" бені, дерьмаку-вазеленсьому, гандону?
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17.09.2021 13:29 Відповісти
это надо всем нам, УКРАИНЦАМ!!
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17.09.2021 13:32 Відповісти
Украинцы не ослабляют ,в угоду врагу,воюющую страну,выберая в главнокомандующие "рассмеши комика"- так что ты кто угодно,но не украинец
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17.09.2021 13:35 Відповісти
А что там ослабло после смены главнокомандующего?
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17.09.2021 13:43 Відповісти
Як там борщовий набір? А, шлунок?
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17.09.2021 14:03 Відповісти
Якщо ти задаєш такі тупі і примітивні питання, то що ти робиш на поілітичному форумі?
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17.09.2021 14:58 Відповісти
Маразм - на третьому році каденції клоунів питати "А что там ослабло после смены главнокомандующего?"

Наче тільки прокинувся вчора.
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18.09.2021 08:01 Відповісти
Польща стала частиною України? Поляки в курсі?

Г+Г, 2+2, Україна, АйСіТіВі та інше українцям не потрібно? То другоє?
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17.09.2021 13:36 Відповісти
а с чего ты решил, что я поляк? нас тут таких "поляков" из львовской днепропетровской киевской и других областей Украины больше миллиона.
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17.09.2021 13:41 Відповісти
Твою дивізію. Ви що, скористались безвізом Порошенка? Та як же ж так? Де ж ваша гордіст і патріотизм? Чого ви там сидите? Буба велів вам повертатися. Завдяки вам, прицопаним, "Епоха ж бідності скінчилася", в 2019.
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17.09.2021 13:58 Відповісти
"безвиз" дали не благодаря, а вопреки порошенки. он два года пытался водить за нос Евросоюз, всеми силами отсрачивая реыормы которые обещал провести. p.s. складывается апечатление что вы и люди из вашей группы свято верят в то что у всех остальных глубокий провал памяти. смею вас огорчить - мы(простые украинцы) все помним и ничего не забыли.
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17.09.2021 20:03 Відповісти
Як же ви задовбали своїми ватно- зебільними лайновкидами. Знайдіть нову "зарду", бо цей фуфел вже нікому не цікавий, як і офшори з крадіжкам.

Для істот з амнезією, нагадую

" Канцлер ФРН Ангела Меркель під час щорічного прийому представників дипломатичного корпусу в замку Мезеберг заявила, що без "напористості" українського президента Петра Порошенка скасування віз для українців навряд чи стало б можливим. "

Джерело:
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17.09.2021 20:09 Відповісти
петина "напористость" почему то растянулась аж на 2(два года)! и это при том, что "гетьман" всех порохоботов имел коалицию в парламенте и мог решить ЛЮБОЙ вопрос мгновенно((((((((((
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17.09.2021 23:49 Відповісти
Ви хворий? Безвіз дає коаліція ВР?

Лядь, що у зебілів в бошках? Не мозок, це точно .
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18.09.2021 00:00 Відповісти
"безвиз" давали с условием принятия определённых законодательных актов(законов) которые принимаются в ВР. стыдно объяснять это человеку уже умеющему писать буквы(((((((((
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18.09.2021 01:29 Відповісти
В проекте закона нет конкретных фамилий. Помимо Петра он напрягает многих.
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17.09.2021 13:53 Відповісти
Ні, немає. Та подляковська трольня, по тупості, постійно демонструє реальне призначення цього "закону". Боротьба не з олігархами, а з тими, хто не ліг під фсбшного дерьмака та його Бубочку.
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17.09.2021 14:00 Відповісти
Никто ничего у Порошенко не отберёт -любой суд пошлет зекрыску на... ,т к "зезакон" не законный)как сегодня -чела ,написавшего что зеля х&йло ,оправдали полностью)
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17.09.2021 13:31 Відповісти
а разве в Украине уже отменены законы о конфискации имущества за преступления??
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17.09.2021 13:34 Відповісти
Да вы хоть одно преступление доказали?)так что отсасывай те у ментов,как и высшие чины зекрыс)
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17.09.2021 13:37 Відповісти
Да разве ж только его одного коробит? Завывания слышны с самых разных сторон.
Хороший закон, надо брать!(с)))
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17.09.2021 13:34 Відповісти
Чому ж в цей " хороший закон" не подобається західним партнерам і чому пліснява так боїться їх експертної оцінки?
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17.09.2021 15:31 Відповісти
Слишком радикальный для них. Видимо. Права человека и всё такое… Они в тёплой ванне сытости и комфорта. Их политические системы в той или иной мере сбалансированы. У большинства с 1945 года никаких серьёзных внутренних потрясений. Потребности в агрессивной внутренней политике нет. У нас есть такая потребность. Крыс из подвала уговорами не вытравишь. Нужны действия. На чей-то взгляд не очень гуманные. Но нельзя постоянно заглядывать кому-то в рот и ждать одобрения или укоров. Особенно, если у самого этого кого-то в подвале крыс никогда не было. Что он может толкового посоветовать?))
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17.09.2021 16:31 Відповісти
Навіщо цей маніпулятивний опус? Для кого? Для мене? Не варто.

Захід вимагає від України БОРОТЬБИ, а не імітації, з олігархами, і для цього все є. Навіть кишенькова очільниця АМКУ, подружка мадам ВАЗеленської.

"Закон про деолігархізацію"- кліше кацапського закону, для знищення опозиції та узурпації влади.
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17.09.2021 16:52 Відповісти
Как зачем? Вы спросили, я ответил. Всегда читаю ваши комменты, когда попадаются. Зачастую знакомые порохоботские тезисы, но всегда вежливы и не агрессивны. Вот и про АМКУ опять… Только что ваш коллега выдал ту же навеянную установку, что мол олигарх без монополии не олигарх. Ну ерунда ведь!)) Инструменты и методы у олигархов могут быть разные, но цель у всех одинакова- перманентная конвертация денег во власть, а власть обратно в деньги. Что бы лишить их такой возможности, нужно отобрать ВСЕ инструменты, а не только монополии. В том числе и экспансию в СМИ. Ведь одурачили столько не глупых и весьма патриотичных граждан.
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17.09.2021 17:20 Відповісти
І знову ні про що. І знову ватно- полдяковські кліше.

Цей "закон" не має ніякого відношення до боротьби з олігархами.

Це закон про узурпацію влади ВАЗеленським. Про суб'єктивне визначення сцарьком, хто олігарх, а хто заможна людина. Що і зазначає Захід.
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17.09.2021 17:31 Відповісти
))

СНБО коллегиальный орган. А настоящие реформы довольно рискованное занятие. Это не армовиру на бигбордах расклеивать. Рисковать однозначно нужно. Если прищучат всех видных олигархов, а не только Порошенко, вам придётся с этим смириться. К тому же, никто не выталкивает Порошенко из политики. Он может выполнить наконец своё давнее обещание и избавиться от крупных активов. Это будет феерический ход, который затмит всю его многолетнюю пиар-кампанию. Даже такой порохофоб, как я, начнёт испытывать к нему малую толику уважения.

Только мне почему-то кажется, что не прищучат Зе-реформаторы вообще никого.))))) Как-то все начинания Зеленского буксуют где-то на первой трети пути.
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17.09.2021 18:30 Відповісти
Нагадати вам, чим володіє чинний презедент і з ким співпрацює?

І я самостійно вирішу з чим мені миритися, а з чим битися.

А це з приводу "деолагархізації" і її палкого прихильника. Найсвіжіше.

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17.09.2021 19:54 Відповісти
Чем бы не владел действующий, до масштабов владений бывшего ему «як до неба рачки».)) Но у нынешнего хотя бы есть отмазка, что на госслужбе он немногим более двух лет. У бывшего, с его 23 годами стажа чиновника, аргументы в пользу законности 1,5 млрд$ активов выглядят гораздо менее убедительно.

Вы именно сейчас как раз и сражаетесь. Я же говорю о следующем этапе. Когда придёт смирение.

Арахамия и Коломойский смотрели матч в разных ложах. Соседних, но разных, разделённых парапетом и стоимостью билетов. Коломойский в самой крутой вип-ложе, там сидушки, как в самолёте бизнес-класса. Арахамия в 33-ей. Тоже не для простых болельщиков, но всё же немного попроще. Случайная встреча. Не более того. Нелепо встречаться при десятках тысяч свидетелей и в прямом эфире. Согласны?

Разумеется- нет!)))
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17.09.2021 21:48 Відповісти
На Пороха стільки часу рили компромат фуйло з бенею, і по бізнесу, в тому числі, та нічого не нарили. Законослухняний і податки ЧЕСНО платить.

До Вави питань буде, ой як багато. Про податки, які не платились до 2018 року. 16 кімнатну вілу в Італії, і квартири в Англії, і в Грузії, і саме цікаве, в окупованому криму. За яку немає заборгованостей по оплаті і кацапська регестрація. Про кіно, яке продовжує зніматися в мордорі, бажаєте поговорити? Про "лігу сміху" та інший ржач? Про слуг, сватів і папіків?

Порох, під час своєї каденції втратив 40% статків, з чим піде Вава, питання. Та щось мені підказує, що з мдрдними прибутками.

З чим я маю примиритися? З тим, що мою Батьківщину обкрадає шобла гопників керована олігархами?

Без сумніву, хламідія з бенею просто повз проходили і поздоровались
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17.09.2021 22:17 Відповісти
Це твої влажні мєчти , ЗЕ чи сукабєєвоподобних казламордих рєпоєдов?
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17.09.2021 13:42 Відповісти
А у Европы к Украине много дружественных шагов? Пару стран относится к нам терпимо, а остальные просто обеспокоены... Иной раз думаешь: а нужна ли нам Европа, если мы ей не нужны?
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17.09.2021 13:27 Відповісти
Який презЕдент, таке і відношення. Зміниться Президент і відношення, разом з ним, зміниться.
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17.09.2021 13:30 Відповісти
Нафталиновый комсомолец разумков предлагает не ждать результатов венецианской комиссии.
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17.09.2021 13:29 Відповісти
бо він знає ,що усі суди в Европі будуть виграні не нак користь ЗЕдебілів , він їх ********** до цього .
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17.09.2021 13:32 Відповісти
Шо то є Венеціанська комісія? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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17.09.2021 13:32 Відповісти
Сивочола бородата бабуся вже все узгодила з DAVIDOM DOWNом.
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17.09.2021 13:35 Відповісти
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17.09.2021 13:36 Відповісти
називайте закон правильно - не "про олігархів", а "про контроль над незалежними ЗМІ".
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17.09.2021 13:38 Відповісти
а можно узнать название хоть одного "независимого" канала в Украине
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17.09.2021 13:44 Відповісти
Дебіли прагнуть, щоб всі були залежні від Бені або *****.
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17.09.2021 13:47 Відповісти
Цензор.нет)
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17.09.2021 13:50 Відповісти
Если этот закон плохой, почему никто из критиков не предлагает альтернативный? Проблема олигархии в Украине уже успешно решена?
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17.09.2021 13:48 Відповісти
потому что єтот "закон" не имеет никакого отношения к борьбе с олигархами.

Для борьбы с ними хватает простого антимонопольного законодательства. Но вот реального желания бороться у бениной марионетки нет даже в зародыше.
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17.09.2021 13:54 Відповісти
Монополия в том или ином секторе экономики отнюдь не обязательный критерий идентификации олигарха. Этот ложный тезис, как спасительная соломинка, крепко встроен в парадигму политических убеждений сторонников только одного украинского политика.)) Выдерни её и вся парадигма рассыплется. В реальности же олигарх это держатель крупного бизнеса, который имеет серьёзное прямое влияние на те или иные органы высшей государственной власти. Каким образом он осуществляет это влияние (монополии, карманные партии и политики, личное присутствие в органах власти…) совершенно не важно! Суть реальной деолигархизации это отстранение больших частных денег от прямого влияния на политические процессы в стране. Точка! Не быть олигархом очень легко! Достаточно либо одеть трусы, либо крестик снять.)) Избавился от активов и тут же стал настоящим политиком европейского образца. Хочешь продолжать бизнес, выходи из политики, переводи свои ТВ-каналы в формат музыкально-развлекательных или научно-познавательных и никто тебя не тронет.

На Европу тут ровняться не стоит. Там нет олигархов, как явления. Они понятия не имеют как от них избавляться. А избавиться от них можно только жесткими действиями, а не языком.
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17.09.2021 14:36 Відповісти
єта вам подоляк такие методички пишет?)

По твоему получается коломойша не олигарх ведь его нет в политике? - есть карманная партия и през, по твоему "политики европейского образца" котоые его уже озолотили, но сам он не олигарх?)))

Вот потому вас и называют зебилами вы реальные дебилы.
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17.09.2021 15:06 Відповісти
він навіть не знає, що тільки за останні 50 років Президентами США були аж чотири офіційні мільярдери з бізнесу: Кеннеді, Форд, Картер і Трамп... Тим більше, він не знає, скільки таких мільярдерів (і тим більше мільйонерів) були сенаторами та конгресменами.
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17.09.2021 15:30 Відповісти
В США демократии больше 300 лет! Государственная система власти сбалансирована практически идеально. В этой системе большие деньги тоже многое могут, но в отличие от нынешней украинской, далеко не всё. Когда эволюционируем до уровня государственной машины США, тогда миллиардеры в политике будут нормой. А на данном этапе развития, такие деятели для страны подобны метастазам раковой опухоли, именуемой олигархия. С ними нужно бороться. Даже если они носят вышиванку по праздникам и красиво рассказывают за патриотизм.
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17.09.2021 16:15 Відповісти
Ты агрессивен, поэтому не внимателен. Я выше как раз отнёс к основным способам деструктивной деятельности олигарха теневое влияние посредством своих людей в политике. Но это лишь один из вариантов их методов влияния.
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17.09.2021 15:55 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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17.09.2021 13:43 Відповісти
вообще мне понятен "стон" по поводу именно этого закона и именно от этих персонажей!
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17.09.2021 13:46 Відповісти
А у дебілів світосприйняття обмежується лише "етімі персанажамі". Їм звичайно, що завжди "всьо панятна".
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17.09.2021 13:51 Відповісти
этот стон -1. ОПУщений зрадою офіс напускає відволікаючого диму

2. Піариться на "вбивстві олігархів" руками незаконно взятого в полон РНБО з Даніловим

3. Й абсолютно приживляючи для домашніх тепличних умов невиїзного у всьому світі підсудного Бєню, установи якого продовжують виконувати, а він рейдер зі стажем!!!, А якщо Бені Кремль пообіцяв свій захист? то вони з Єрмаком у 4 руки розвалюють країну .
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17.09.2021 13:54 Відповісти
Шкода, що це дуже важко для сприйняття деяким...
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17.09.2021 14:00 Відповісти
По его словам, законопроект об олигархах является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования.

Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины. Источник:

====== Какой хрени только не придумают, чтобы не принимать закон, уже оказывается - олигархи политические, так ведь суть закона в том , чтобы лишить олигархов влияния на политику
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17.09.2021 13:58 Відповісти
Дебіли, як там закон про недоторканність?

Вже працює?
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17.09.2021 14:01 Відповісти
Олігархам недоторканність?
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17.09.2021 14:11 Відповісти
Спитай у наркоманів за кермом зі СН, що обслуговують того, кого клоун не називає олігархом.
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17.09.2021 14:19 Відповісти
слухаю зараз на Еспресо в передачі Анжеліки Сизоненко політолога Тараса Загороднього; він - скоріше проюдьчин, чи рижемразівський. Так от, він також стверджує, що цей "закон" - проти участі Порошенка у виборах.
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17.09.2021 14:27 Відповісти
Да, но жадность сильнее!
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17.09.2021 14:40 Відповісти
https://prm.ua/zakonoproiekt-zelenskoho-ne-pro-borotbu-z-oliharkhamy-a-pro-novi-koruptsiyni-instrumenty-pavlenko/ Законопроєкт Зеленського - це не про боротьбу з олігархами, а про нові корупційні інструменти *

На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.

Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.

"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.

"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
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17.09.2021 15:23 Відповісти
За те Північний потік 2 це прямо щиросердечний дружній крок, прямо з любов'ю від ЄС
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17.09.2021 16:00 Відповісти
США должны были аплодировать видя, как Коломойский на нашей трубе карманы набивает. Для кого делали "реформу" в Нафтогазе?
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17.09.2021 16:20 Відповісти
А СН уже давно идут в Таёжный Союз, уже и маски скинули. Это они шутят про Китай. Ихам сразу казнят, потому что они взяточники.
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17.09.2021 16:18 Відповісти
Их там сразу казнят.
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17.09.2021 16:19 Відповісти
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:46 Відповісти
 
 