Розгляд закону про олігархів без висновків Венеціанської комісії - це недружній крок щодо ЄС, - Герасимов
Неприпустимо розглядати антиолігархічний закон без висновків Венеціанської комісії, якщо Україна продовжує курс на євроінтеграцію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов.
"Без висновку Венеціанської комісії розгляд будь-якого законопроєкту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа до Венеціанської комісії. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз", – розповів парламентар.
За його словами, законопроєкт про олігархів є антиконституційним і метою ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування.
Герасимов зазначив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні щодо європейських партнерів України.
"Ми звернулися до керівництва і членів комітету з проханням не розглядати цей закон. Без висновку Венеціанської комісії вважаємо це не правильним. Це є недружнім кроком в бік Європейського Союзу. Оцінка Венеціанської комісії є одним з ключових елементів оцінки Європейським Союзом законодавства будь-якої країни", – зазначив співголова фракції "ЄС".
Крім цього Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. "У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця "книга" сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення... Це означає, що їх взагалі не цікавить, що всередині цього законопроекту. Я думаю, що працює програма 20/30/50. І вони будуть слухняно підіймати руки", – додав Герасимов.
За його словами, представникам опозиції не надали слово навіть з процедурних питань: "До того ж дуже терміново поставили на голосування цей порядок денний, підтвердили і пішли далі".
"Опозиційні фракції парламенту вважають, що до висновку Венеціанської комісії розгляд цього законопроєкту є неправильним, неможливим і недружнім щодо Європейського Союзу", - підсумував Герасимов.
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Наче тільки прокинувся вчора.
Г+Г, 2+2, Україна, АйСіТіВі та інше українцям не потрібно? То другоє?
Для істот з амнезією, нагадую
" Канцлер ФРН Ангела Меркель під час щорічного прийому представників дипломатичного корпусу в замку Мезеберг заявила, що без "напористості" українського президента Петра Порошенка скасування віз для українців навряд чи стало б можливим. "
Джерело:
Лядь, що у зебілів в бошках? Не мозок, це точно .
Хороший закон, надо брать!(с)))
Захід вимагає від України БОРОТЬБИ, а не імітації, з олігархами, і для цього все є. Навіть кишенькова очільниця АМКУ, подружка мадам ВАЗеленської.
"Закон про деолігархізацію"- кліше кацапського закону, для знищення опозиції та узурпації влади.
Цей "закон" не має ніякого відношення до боротьби з олігархами.
Це закон про узурпацію влади ВАЗеленським. Про суб'єктивне визначення сцарьком, хто олігарх, а хто заможна людина. Що і зазначає Захід.
СНБО коллегиальный орган. А настоящие реформы довольно рискованное занятие. Это не армовиру на бигбордах расклеивать. Рисковать однозначно нужно. Если прищучат всех видных олигархов, а не только Порошенко, вам придётся с этим смириться. К тому же, никто не выталкивает Порошенко из политики. Он может выполнить наконец своё давнее обещание и избавиться от крупных активов. Это будет феерический ход, который затмит всю его многолетнюю пиар-кампанию. Даже такой порохофоб, как я, начнёт испытывать к нему малую толику уважения.
Только мне почему-то кажется, что не прищучат Зе-реформаторы вообще никого.))))) Как-то все начинания Зеленского буксуют где-то на первой трети пути.
І я самостійно вирішу з чим мені миритися, а з чим битися.
А це з приводу "деолагархізації" і її палкого прихильника. Найсвіжіше.
Вы именно сейчас как раз и сражаетесь. Я же говорю о следующем этапе. Когда придёт смирение.
Арахамия и Коломойский смотрели матч в разных ложах. Соседних, но разных, разделённых парапетом и стоимостью билетов. Коломойский в самой крутой вип-ложе, там сидушки, как в самолёте бизнес-класса. Арахамия в 33-ей. Тоже не для простых болельщиков, но всё же немного попроще. Случайная встреча. Не более того. Нелепо встречаться при десятках тысяч свидетелей и в прямом эфире. Согласны?
Разумеется- нет!)))
До Вави питань буде, ой як багато. Про податки, які не платились до 2018 року. 16 кімнатну вілу в Італії, і квартири в Англії, і в Грузії, і саме цікаве, в окупованому криму. За яку немає заборгованостей по оплаті і кацапська регестрація. Про кіно, яке продовжує зніматися в мордорі, бажаєте поговорити? Про "лігу сміху" та інший ржач? Про слуг, сватів і папіків?
Порох, під час своєї каденції втратив 40% статків, з чим піде Вава, питання. Та щось мені підказує, що з мдрдними прибутками.
З чим я маю примиритися? З тим, що мою Батьківщину обкрадає шобла гопників керована олігархами?
Без сумніву, хламідія з бенею просто повз проходили і поздоровались
Для борьбы с ними хватает простого антимонопольного законодательства. Но вот реального желания бороться у бениной марионетки нет даже в зародыше.
На Европу тут ровняться не стоит. Там нет олигархов, как явления. Они понятия не имеют как от них избавляться. А избавиться от них можно только жесткими действиями, а не языком.
По твоему получается коломойша не олигарх ведь его нет в политике? - есть карманная партия и през, по твоему "политики европейского образца" котоые его уже озолотили, но сам он не олигарх?)))
Вот потому вас и называют зебилами вы реальные дебилы.
2. Піариться на "вбивстві олігархів" руками незаконно взятого в полон РНБО з Даніловим
3. Й абсолютно приживляючи для домашніх тепличних умов невиїзного у всьому світі підсудного Бєню, установи якого продовжують виконувати, а він рейдер зі стажем!!!, А якщо Бені Кремль пообіцяв свій захист? то вони з Єрмаком у 4 руки розвалюють країну .
Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины. Источник:
====== Какой хрени только не придумают, чтобы не принимать закон, уже оказывается - олигархи политические, так ведь суть закона в том , чтобы лишить олигархов влияния на политику
Вже працює?
На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.
Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.
"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.
"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.