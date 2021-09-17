Розгляд закону про олігархів без висновків Венеціанської комісії - це недружній крок щодо ЄС, - Герасимов

Неприпустимо розглядати антиолігархічний закон без висновків Венеціанської комісії, якщо Україна продовжує курс на євроінтеграцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов.

"Без висновку Венеціанської комісії розгляд будь-якого законопроєкту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа до Венеціанської комісії. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз", – розповів парламентар.

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За його словами, законопроєкт про олігархів є антиконституційним і метою ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування.

Герасимов зазначив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні щодо європейських партнерів України.

"Ми звернулися до керівництва і членів комітету з проханням не розглядати цей закон. Без висновку Венеціанської комісії вважаємо це не правильним. Це є недружнім кроком в бік Європейського Союзу. Оцінка Венеціанської комісії є одним з ключових елементів оцінки Європейським Союзом законодавства будь-якої країни", – зазначив співголова фракції "ЄС".

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Крім цього Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. "У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця "книга" сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення... Це означає, що їх взагалі не цікавить, що всередині цього законопроекту. Я думаю, що працює програма 20/30/50. І вони будуть слухняно підіймати руки", – додав Герасимов.

За його словами, представникам опозиції не надали слово навіть з процедурних питань: "До того ж дуже терміново поставили на голосування цей порядок денний, підтвердили і пішли далі".

"Опозиційні фракції парламенту вважають, що до висновку Венеціанської комісії розгляд цього законопроєкту є неправильним, неможливим і недружнім щодо Європейського Союзу", - підсумував Герасимов.

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