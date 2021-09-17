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В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ
У разі якщо перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.
Повідомляється, що МОЗ України в липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.
"Якщо мРНК-вакцина того ж виробника недоступна, для другого щеплення можна використовувати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться в повідомленні.
Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.
"Комбінування вакцин Moderna і Comirnaty / Pfizer-BioNTech безпечно і ефективно", - додали у відомстві.
Топ коментарі
+6 Петро Оленев
показати весь коментар17.09.2021 13:51
+4 Владимир Иванец
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+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.09.2021 13:44
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чого ти ще й мудя почісуєш? не можеш втерпіти - сиди вдома, хіба ні? там тебе ніхто не бачить (чи ні? хє-хє)
ти ж розумніший за всіх, ти всіх оманиш!
тобі ж це не важко?
Чего и тебе желаю...
просто з'їв талій, вставив у гузно урановий стрижень та й сиджу чайок з полонієм попиваю!
це шоб ти не морщив лобик і не вигадував про мене небилиць, я тобі сам навигадував про себе
КАК ПРИВОДИТСЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 от MODERNA?
Вакцина Moderna COVID-19 будет сделана вам в виде инъекции в мышцу.
Серия вакцинации Moderna COVID-19 вакциной состоит из 2 доз, вводимых с интервалом в 1 месяц.
Если вы получили одну дозу вакцины Moderna COVID-19, вы должны получить вторую дозу вакцины против COVID-19 той же вакциной через 1 месяц для завершения серии вакцинаций.
О смешивании производитель НИГДЕ не указывает, такое же и в пфайзере. На кроликах мало того что шмурдяки испытуют, смотрят еще - а что будет если шмурдяки смешать? Это вообще из разряда научных экспериментов, либо... у основных производителей изначально был один рецепт если они взаимозаменяемы.
Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - добавили в ведомстве - но это не точно вы главное колитесь, а там как пойдет.