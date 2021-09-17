В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ

У разі якщо перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Повідомляється, що МОЗ України в липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того ж виробника недоступна, для другого щеплення можна використовувати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться в повідомленні.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

"Комбінування вакцин Moderna і Comirnaty / Pfizer-BioNTech безпечно і ефективно", - додали у відомстві.