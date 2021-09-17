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В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ

В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ

У разі якщо перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Повідомляється, що МОЗ України в липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того ж виробника недоступна, для другого щеплення можна використовувати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться в повідомленні.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

"Комбінування вакцин Moderna і Comirnaty / Pfizer-BioNTech безпечно і ефективно", - додали у відомстві.

Автор: 

COVID-19 (19765) Pfizer (202) Moderna (63)


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Топ коментарі
+6
Та коліться чим попало. Аби вкололи та для статистики було. А там весна покаже.
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17.09.2021 13:51
+4
В Украине вообще все разрешено. Даже Степашка в куртке за 620 тысяч. Народ насмотрелся на ковишилдовские мансы и теперь его палкой не загонишь на вакцинацию.
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17.09.2021 14:02
+2
от зараз під цим постом і подивимось, чи то всю ботоферму проти вакцінації накрили
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17.09.2021 13:44
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от зараз під цим постом і подивимось, чи то всю ботоферму проти вакцінації накрили
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17.09.2021 13:44 Відповісти
Не, во внизу полезли, живучие выползыши.
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17.09.2021 13:56 Відповісти
чого ти весь час сраку чухаєш? ну не вчили тебе культурно поводитись - подивись, як люди поводяться і роби так само!
чого ти ще й мудя почісуєш? не можеш втерпіти - сиди вдома, хіба ні? там тебе ніхто не бачить (чи ні? хє-хє)
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17.09.2021 14:10 Відповісти
На безрыбье и рак - рыба.
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17.09.2021 13:46 Відповісти
Та коліться чим попало. Аби вкололи та для статистики було. А там весна покаже.
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17.09.2021 13:51 Відповісти
Минздрав прав. Если я похмелился пивом, а потом самогончиком, никакого вреда. Шо есть, тем и колитесь, правды х........... добьетесь. никто ни х....................... я не знает. И не х............... тут умничать.
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17.09.2021 13:52 Відповісти
В Украине вообще все разрешено. Даже Степашка в куртке за 620 тысяч. Народ насмотрелся на ковишилдовские мансы и теперь его палкой не загонишь на вакцинацию.
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17.09.2021 14:02 Відповісти
ти ще не прищепилось? не роби цього, дуже прошу!
ти ж розумніший за всіх, ти всіх оманиш!
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17.09.2021 14:14 Відповісти
Ты за себя переживай болезный...а за меня не надо...
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17.09.2021 14:19 Відповісти
та я ж навпаки прошу тебе не вакцінуватись, хочу щоб ти пройшов природній відбір (не пройшов, ги)
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17.09.2021 14:22 Відповісти
Ну и отлично...я рад за тебя...надежно защищенного...😀
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17.09.2021 14:30 Відповісти
а ти не міг би ще й якмога рідше мити руки й не користуватись респіратором, радіючи за мене?
тобі ж це не важко?
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17.09.2021 14:35 Відповісти
Ну я же не такая свинья как ты...и потому я мою руки часто...пользуюсь антисептиком и ношу маску...

Чего и тебе желаю...
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17.09.2021 14:42 Відповісти
Обязательно полощите антисептиком рот , ротовая полость рассадник мирофлорпы, про задний проход не будем, бо многострвдальный Карл в гробу перевернется. Кстати, стрежни ваши это к Зинмунду, с его пансексуальностью, вы точно этих авторов толком не читали)) может поэтому и полощитесь в антиснптике, иначе понимали природу коллективеых психозов
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17.09.2021 16:34 Відповісти
самое интересное - когда идешь вакцинироваться - ни пфайзера ни модерны нет, агитируют колоться астразенека. "європейські країни призупинили вакцинування Oxford-AstraZeneca через тривогу щодо утворення тромбів у крові" - пусть своих детей и стариков колят этой бодягой
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17.09.2021 14:13 Відповісти
правильно! не колися, дурні мають вимирати!
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17.09.2021 14:16 Відповісти
та ти шо? не робив я такого!
просто з'їв талій, вставив у гузно урановий стрижень та й сиджу чайок з полонієм попиваю!

це шоб ти не морщив лобик і не вигадував про мене небилиць, я тобі сам навигадував про себе
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17.09.2021 14:33 Відповісти
Карл Юнг отмечал, что подсознательно - латентные ********* всегда упоминают про вставленные куда-то стержни
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17.09.2021 14:38 Відповісти
а карл юнг не відмічав, що латентні ********* дуже ********** поговорити про карла юнга?
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17.09.2021 14:42 Відповісти
Гундяй доброго вечора. Цікавить таке питання -ви вакциновані ? Якщо так то якою саме вакциною?
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17.09.2021 19:54 Відповісти
У інструкції виробника "Модерна" наголошено "Якщо ви отримали першу дозу даною вакциною("Модерна") другу дозу ОБОВ'ЯЗКОВО отримуйте цією ж вакциною! А МОЗ України-шахраї,і вбивці!
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17.09.2021 14:18 Відповісти
несовсем так,но суть правильно, вот как в инфобюлетне модеры:

КАК ПРИВОДИТСЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 от MODERNA?
Вакцина Moderna COVID-19 будет сделана вам в виде инъекции в мышцу.
Серия вакцинации Moderna COVID-19 вакциной состоит из 2 доз, вводимых с интервалом в 1 месяц.
Если вы получили одну дозу вакцины Moderna COVID-19, вы должны получить вторую дозу вакцины против COVID-19 той же вакциной через 1 месяц для завершения серии вакцинаций.

О смешивании производитель НИГДЕ не указывает, такое же и в пфайзере. На кроликах мало того что шмурдяки испытуют, смотрят еще - а что будет если шмурдяки смешать? Это вообще из разряда научных экспериментов, либо... у основных производителей изначально был один рецепт если они взаимозаменяемы.
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17.09.2021 14:28 Відповісти
ну так этого и стоило ожидать после новостей о том что сроки во многих партиях подходят, использовать то надо.А вредно оно или нет, время покажет.

Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - добавили в ведомстве - но это не точно вы главное колитесь, а там как пойдет.
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17.09.2021 14:18 Відповісти
Международные сайты пишут обратное.
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17.09.2021 14:24 Відповісти
Представники системи охорони здоров'я Сполучених Штатів заявили 18 серпня, що людям, які вакцинувалися від COVID-19 препаратами Pfizer/BioNtech і Moderna, пропонуватимуть повторні дози для посилення імунітету. Чиновники вказали на таки дослідження, які вказуються на зниження імунітету, набутого завдяки цим двом препаратам. «Ми стурбовані тим, що цей патерн зниження, який ми зараз спостерігаємо, триватиме у подальші місяці, що може призвести до послаблення імунітету від важкої хвороби, госпіталізації та смертей», - заявив головний хірург США Вівек Мерті.
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17.09.2021 14:33 Відповісти
Следующее официальное разрешение МОЗ - " Если у вас не хватает денег, смешивайте водку с пивом это не ведет к негативным последствиям! Главное,что во время за газ и електроэнергию платили!"
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17.09.2021 15:06 Відповісти
кровь, песок, говно и сахар...... еще круче будет.... рога сразу отпадут.
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17.09.2021 15:55 Відповісти
Минздрав под управлением марионетки Сороса Ляшко и не такую чушь посоветует.
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17.09.2021 16:31 Відповісти
модерна закінчилася, нова поставка не планується, тому і рєзззко стало можна робити компотик...
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17.09.2021 16:56 Відповісти
В Украине столько всего разрешено, что мешать вакцины - ничего особенного.
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17.09.2021 18:45 Відповісти
 
 