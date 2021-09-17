Навальний навіть у в'язниці становить загрозу для Путіна, - The Economis про спроби придушити опозицію в РФ

Президент Росії Володимир Путін має всі підстави для хвилювання. Він намагався придушити опозиційного лідера Олексія Навального, відправивши його до в’язниці. Кремль заблокував організацію Навального, а також заборонив союзникам опозиціонера брати участь у виборах. І навіть попри це, Навальний та його рух все ще є важливою частиною виборів до російської Держдуми.

Про це пише The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

На перший погляд, політичне поле в Росії повністю належить Путіну. Єдині опозиційні партії, яким дозволили брати участь, включаючи комуністів та "Яблоко", мають "нешкідливу ліберальну форму", тому були "схвалені" Кремлем.

Оскільки ЗМІ поширюють пропаганду, а репресії та цензура є основними інструментами передвиборчої кампанії, перемога "Єдиної Росії" виглядає впевненою. Проте насправді розгортається драма, оскільки Кремль несамовито бореться із зусиллями Навального розбудити та координувати виборців.

У Кремлі сподівалися, що більшість росіян, враховуючи розуміння того, що на виборах вже все давно вирішено, не зацікавляться ними. Якщо вони залишаться вдома, "Єдина Росія" повинна здобути перемогу, оскільки солідний блок державних службовців, пенсіонерів та військовослужбовців буде змушений голосувати за цю партію. Якщо явка буде низькою, потреба у відвертій фальсифікації буде знята автоматично разом із ризиком масових протестів.

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У той же час, Кремль закликає людей, особливо в Москві, де "Єдина Росія" втрачає популярність, голосувати в Інтернеті, полегшуючи владі контроль над процесом. Схоже, що режим навіть зламав базу даних мережі ліберальних медіа-організацій, надіславши читачам повідомлення із закликом бойкотувати вибори.

Тим не менш, кампанія Навального з намаганням вплинути на голосування з тюремної камери завдає неабиякого клопоту Путіну. Опитування дають "Єдиній Росії" менше 30% голосів. Кремль особливо незадоволений закликом Навального до виборців слідувати його стратегії "розумного голосування". Половина місць у Думі розподіляється за партійним списком, тому лідер опозиції закликає своїх прихильників проголосувати за будь-яку парламентську партію, крім "Єдиної Росії".

Команда "розумного голосування", використовуючи власні дані опитувань та аналіз, намагається визначити найбільш ймовірного кандидата, який би переміг "Єдину Росію". Головна мета цієї кампанії - позбавити "Єдину Росію" більшості і таким чином послабити її контроль над виборчими комісіями по всій країні. Це дало б більше свободи для опозиції в місцях, де вона відносно сильна, наприклад, у Хабаровську, на крайньому сході. Розумне голосування спрацювало на місцевих виборах, у тому числі в Москві в 2019 році, коли "Єдина Росія" втрачала позиції.

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Російська влада заблокувала веб-сайт розумного голосування та наказала Google і Яндекс блокувати пошукові запити щодо цієї кампанії. Яндекс підкорився, а Google ні, тому компанія була покарана штрафом. Кремль звинуватив Google у "втручанні у вибори в Росії".

Передбачаючи такі блокування, команда Навального створила додаток для розумного голосування. Тоді Кремль наказав технологічним гігантам, включаючи Apple, видалити його. Режим навіть наказав провайдерам VPN блокувати завантаження цього додатка.

Журналістів заарештовують за повторне розміщення згадок про розумне голосування у своїх акаунтах у соціальних мережах. Активісти із захисту прав людини також стали новою мішенню. Популярним блогерам загрожує домашній арешт за порушення карантинних правил, пов'язаних з COVID, яких майже ніхто не дотримується. Сотні людей по всій Росії повідомили про візити поліцейських у цивільному, які розпитували про Навального та попереджали про жахливі наслідки, якщо вони його підтримають.

Політолог Кирило Рогов каже, що розумне голосування фактично стало політичною партією.

"Не назва чи реєстрація визначають партію, а її здатність консолідувати виборців та впливати на результат виборів", - зазначає він.

Влада Кремля спирається на дві основи: монополію в інформаційному просторі та репресії. Але поширення Інтернету змінило російську політику. Аналітичний центр "Ліберальна місія" вважає, що частка людей, які читають новини в Інтернеті, зросла з 18% до 45% за останні п'ять років. Отже, 70% росіян знають про Навального. Його канал на YouTube має приблизно таку ж аудиторію, як новини на великому державному телеканалі. Яким би не був результат виборів, війна через Інтернет буде тільки гострішою, резюмує видання.