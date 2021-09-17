Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся зі спортсменами української збірної - чемпіонами і призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент зауважив, що до національної збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо увійшли спортсмени практично з кожного регіону. Вони здобули 98 нагород, найбільше – 20 медалей – завоювали дніпропетровці, на другому місці – спортсмени з Донецької області, які вибороли 15 нагород.

"За кожною медаллю стоять тренери, лідери, лікарі, помічники і ще багато інших важливих людей. Тож нашу збірну реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим", – додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що половина спортсменів цьогорічної збірної України вперше була на Паралімпіаді. Але здолавши хвилювання і страх, 18 атлетів-дебютантів здобули майже 30 медалей. А взаємна підтримка серед українських паралімпійців допомогла розкрити потенціал, і кожен другий спортсмен завоював медаль.

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Зеленський висловив думку, що термін "люди з обмеженими можливостями" не зовсім підходить паралімпійцям.

"За всю історію ви завоювали майже 600 медалей з плавання, бігу, стрільби і ще десятків видів спорту. Ваші можливості – не обмежені. У вас – надможливості. Вам вдається те, на що не завжди здатні всі інші. У паралімпійців України завжди високе місце у загальнокомандному заліку. Шосте. П'яте. Третє. Можна сказати, що тут і завдяки вам – Україна у G7", – зазначив президент.

"Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени. І супермени. У вас немає вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод. І бачите ціль. Ви не чуєте злобу критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом", – наголосив президент

Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв паралімпійцю Кріпаку звання "Герой України".

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