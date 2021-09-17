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Новини
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Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся зі спортсменами української збірної - чемпіонами і призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент зауважив, що до національної збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо увійшли спортсмени практично з кожного регіону. Вони здобули 98 нагород, найбільше – 20 медалей – завоювали дніпропетровці, на другому місці – спортсмени з Донецької області, які вибороли 15 нагород.

"За кожною медаллю стоять тренери, лідери, лікарі, помічники і ще багато інших важливих людей. Тож нашу збірну реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим", – додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що половина спортсменів цьогорічної збірної України вперше була на Паралімпіаді. Але здолавши хвилювання і страх, 18 атлетів-дебютантів здобули майже 30 медалей. А взаємна підтримка серед українських паралімпійців допомогла розкрити потенціал, і кожен другий спортсмен завоював медаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання "Герой України": "Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти"

Зеленський висловив думку, що термін "люди з обмеженими можливостями" не зовсім підходить паралімпійцям.

"За всю історію ви завоювали майже 600 медалей з плавання, бігу, стрільби і ще десятків видів спорту. Ваші можливості – не обмежені. У вас – надможливості. Вам вдається те, на що не завжди здатні всі інші. У паралімпійців України завжди високе місце у загальнокомандному заліку. Шосте. П'яте. Третє. Можна сказати, що тут і завдяки вам – Україна у G7", – зазначив президент.

"Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени. І супермени. У вас немає вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод. І бачите ціль. Ви не чуєте злобу критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом", – наголосив президент

Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв паралімпійцю Кріпаку звання "Герой України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних"

Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 01
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 02
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 03
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 04
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 05
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 06
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 07
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 08
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 09
Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Паралімпіада (184) спорт (1617)


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Топ коментарі
+10
Зникни зелена потвора ,не псуй людям свято !!)))
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17.09.2021 13:50
+7
Он даже разговаривает как школота...
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17.09.2021 13:49
+7
а як щодо журавля???
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17.09.2021 14:01
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Он даже разговаривает как школота...
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17.09.2021 13:49 Відповісти
криворизький бидлан по життю
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17.09.2021 13:59 Відповісти
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы -
супермены, у которых нет недостатков, а есть
суперспособность, а я - ваш приговор
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17.09.2021 13:50 Відповісти
Членограйство,о це суперздібність !!!)))
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17.09.2021 13:52 Відповісти
Не случайно криптонит зеленого цвета
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17.09.2021 13:58 Відповісти
Зникни зелена потвора ,не псуй людям свято !!)))
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17.09.2021 13:50 Відповісти
Нарушение инструкции о том, с кем фотографироваться нельзя!

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17.09.2021 13:51 Відповісти
Як там з масками? Бубочка ковід вже поборов?
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17.09.2021 13:54 Відповісти
Это да, но это они. Ну а ты - идиот.
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17.09.2021 13:51 Відповісти
Вовочка - это не уровень президента, им шана, но у тебя страна в руках, паренек до сих пор не осознал, что на него свалилось.
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17.09.2021 13:55 Відповісти
"нет недостатков!!! "Подоляк написва йому цю херню?
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17.09.2021 13:56 Відповісти
и оба зеленских супруги...и оба упруги ....и оба упруги и оба имеют заслуги
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17.09.2021 13:58 Відповісти
они не супруги, они чита
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17.09.2021 14:14 Відповісти
п*здобол ватний
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17.09.2021 13:58 Відповісти
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17.09.2021 13:59 Відповісти
Зачем напоминать этим людям об их физических недостатках? Нельзя было не затрагивать эту тему?
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17.09.2021 14:00 Відповісти
Паралимпийские игры- это игры для людей сильных. Особенно Духом. Разве их можно не поддержать? Разве можно и в этом зеленского гнобить? Вы не правы.
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17.09.2021 14:48 Відповісти
как же харит вотето влезание клована в любое позитивное событие для фоточек. И игнор там где он действительно должен что-то делать, но событие не радостное.
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17.09.2021 14:01 Відповісти
а як щодо журавля???
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17.09.2021 14:01 Відповісти
Весільний генерал Зєля.

@freeukrman

Війна з Московією яку Зеленський продовжує не помічати і не коментувати набирає все нових обертів.
Поправте хтось якщо я не правий, але сьогодні ВПЕРШЕ ЗА 5 РОКІВ Московія знову обстріляла місто Щастя. "
Просто припинити стріляти" в дії.
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17.09.2021 14:11 Відповісти
Днепропетропавловцы молодцы - 1/5 всех медалей. Правда еще бы Зеля не лезла со своими пафосно-патетическими хрипосиками, ой, видосиками и сэлфосиками)
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17.09.2021 14:14 Відповісти
Они да 100%!

Но ты ты чудо зелёное, тоже в каком-то смысле параолимпиец. Без мозга страной управляешь! Я уже не говорю о избирателях твоих! Только не получается...
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17.09.2021 14:40 Відповісти
На паралимпийцев наш Нелох время нашел, а вот что-нить брякнуть про безнаказанные обстрелы орками на Донбассе, про убитых и раненных украинских воинов - за неделю ничего выдавить с себя не смог ...
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17.09.2021 15:45 Відповісти
Суперухилянт повчає супергероїв! І не соромно зеленій жабі...
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05.09.2024 08:47 Відповісти
 
 