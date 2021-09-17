Від початку доби війська РФ застосували 120-мм міномет у районі населеного пункту Піски, - Міноборони
Станом на 12 годину поточної доби на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"У районі населеного пункту Піски ворог використовував міномет 120-мм калібру. Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, війська РФ за минулу добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію і квадрокоптери, було поранено цивільну особу.
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Вячеслав Демченко #492677
показати весь коментар17.09.2021 14:03 Відповісти Мені подобається 0
Люцифер
показати весь коментар17.09.2021 14:58 Відповісти Мені подобається 0
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