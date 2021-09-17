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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби війська РФ застосували 120-мм міномет у районі населеного пункту Піски, - Міноборони

Від початку доби війська РФ застосували 120-мм міномет у районі населеного пункту Піски, - Міноборони

Станом на 12 годину поточної доби на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У районі населеного пункту Піски ворог використовував міномет 120-мм калібру. Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, війська РФ за минулу добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію і квадрокоптери, було поранено цивільну особу.

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Автор: 

безпілотник (4079) обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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який сенс про це нагадувати? ми що, якось можемо цьому зарадити, або це якось впливає на наші дії?
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17.09.2021 14:03 Відповісти
Не тот уже голос Дамбаса.

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17.09.2021 14:58 Відповісти
 
 