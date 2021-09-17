Війська РФ обстріляли Іллірію під час навчань зі стрільби: пошкоджено храм 19 століття, магазин і Будинок культури, є постраждалі серед цивільних, - ГУР

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивну підготовку на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, ворог проводить стрільби з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

Так, 16 вересня, під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ, противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ на Донбасі, - ГУР МО