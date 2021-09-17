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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли Іллірію під час навчань зі стрільби: пошкоджено храм 19 століття, магазин і Будинок культури, є постраждалі серед цивільних, - ГУР

Війська РФ обстріляли Іллірію під час навчань зі стрільби: пошкоджено храм 19 століття, магазин і Будинок культури, є постраждалі серед цивільних, - ГУР

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивну підготовку на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, ворог проводить стрільби з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

Так, 16 вересня, під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ, противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ на Донбасі, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17160) обстріл (28171) розвідка (3854) військові навчання (2775) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+22
Дочекались аслабанітєлєй.

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17.09.2021 14:27
+17
восьмой год не могу понять от чего они "асвабаждаются" и почему не "асвабаждались" до этого ?
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17.09.2021 14:35
+14
Во всём биндеры виноваты. Кто ж ещё?))
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17.09.2021 14:28
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17.09.2021 14:12 Відповісти
Тут как раз вариант что тоже кацапы
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17.09.2021 14:37 Відповісти
ой, та хто їх там рахує?
нехай фігачать
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Дочекались аслабанітєлєй.

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17.09.2021 14:27 Відповісти
восьмой год не могу понять от чего они "асвабаждаются" и почему не "асвабаждались" до этого ?
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17.09.2021 14:35 Відповісти
а это потому, что "асвабадитилей" не было. а теперь - есть, "асвабадили" и остались. вот и "асвабаждают теперь, постоянно.
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17.09.2021 16:56 Відповісти
От адекватных людей они асвабаждаются, от здравого смысла, от банковской системы, от международных норм.

Так обезьянам с калашом проще живётся.
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18.09.2021 08:19 Відповісти
Во всём биндеры виноваты. Кто ж ещё?))
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17.09.2021 14:28 Відповісти
храм невского можно разрушить. это кацапский герой. это не наш человек
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17.09.2021 14:45 Відповісти
да, наверняка переименовали какой-нибудь приличный
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17.09.2021 14:49 Відповісти
так он их же вырезал со вкусом целыми городами, собирая дань Хану. у них и Сралин - герой. нород-мазохист. чем больше их мучить и жечь - тем поскрепней "святой" получается.
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17.09.2021 15:00 Відповісти
То московити повинні поставити пам"ятник і приєднати до лику святих хана Тохтамиша який в 1382 році взяв в облогу москву ,а потім спалив її нахер! справжній герой!
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17.09.2021 17:23 Відповісти
Москалі винали Дімку "Донського", а собі вибрали в князі литвина. Тохтамиш вступився за свого кореша. То був останній майдан на московії.
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17.09.2021 22:10 Відповісти
Це святий РПЦ, який служив ханам і закріпостив вільний народ Новгорода і здається Пскова, коли робили поневолення під виглядом "перепису". А хто не корився ханським військам Орди Нєвський відрізав носи і вуха. Такий собі святий кацапської церкви як і Андрюха Суздальський(Боголюбський), який у 1169 році спалив Київ, грабував, вбивав киян і зруйнував храми Русі. Частину майна церков вивіз у свої суздальські, мокшанські землі. Тож кацапи розфігачили свій храм, а винні звичайно бандьори і "правий сектор". Ашвабадітєлі, твою мать.
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17.09.2021 16:14 Відповісти
Полагаю, это гундяевский гадючник, такие не переименовываются, ну что ж мастерок в руки юродивым, если хотят залатать свою конуру.
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18.09.2021 08:12 Відповісти
рашковане стреляют в рашкованский алтарь? клятий порох!
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17.09.2021 14:57 Відповісти
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18.09.2021 12:28 Відповісти
В рядах дегенератів наш лазутчик. Працює навідником.
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17.09.2021 14:57 Відповісти
В рядах дегенератів почались запої. Тремтячі клешні, що ростуть зі ( ! ) і задурманена алко-випарами довбешка не сприяють точності стрільби
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18.09.2021 09:40 Відповісти
и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве. Источник:

Где Иллирия, а где ОСы? - 50+ км на северо-запад и примерно 30 на север и 40 на северо-восток. Вряд ли они на столько тупые.
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17.09.2021 15:01 Відповісти
На безпілотника можуть списати, "ума" ж хватило трагедію з "Боїнгом" в 2014 році списувати на пятикілометровий український винищувач.
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17.09.2021 17:49 Відповісти
Ну если только на Байрактар спишут. Там если даже взять самый северный дом в Иллирии и точку запуска прямо с берега Северского Донца напротив Долгого(ближайшая точка) , то это 27 км.

Розетка предлагает например
Квадрокоптер Autel EVO II Dual Rugged Bundle (320)

за 205243 грн. и летать он может 40 минут, на расстояние 9 км.

Я бы не стал отдавать 200 штук гривен за то, чтобы отправить аппарат скорее всего в один конец, ради того, чтобы сбросить ВОГ хоть куда-нибудь, лишь бы сбросить. Могу конечно ошибаться, но думаю, что "народные милиционеры" тоже в состоянии это осознать.
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17.09.2021 18:27 Відповісти
Якщо скинутий ВОГ розірве хоч одного сєпара на шмаття і нафарширує осколками ще кількох - жодна гривня не буде витрачена даремно. Окупанти мають платити найвищу ціну за кожен день існування квазірЫспублік. Скороочувати поголів'я обдроченців, економічні і психологічні аспекти війни - все в сумі дасть резульат
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18.09.2021 09:45 Відповісти
Хренасе, аж подумав що москалі Албанію з Чорногорією обстріляли.
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17.09.2021 15:18 Відповісти
Ну и х... с ними!
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17.09.2021 16:10 Відповісти
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17.09.2021 22:19 Відповісти
Вінторогі чьортови
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18.09.2021 07:04 Відповісти
А били по Вейшнории.

Снаряды совсем рядышком легли..
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18.09.2021 08:04 Відповісти
Про какое освобождение вы тут пишите ? ? ? вас убивают вас оккупируют , а вы про что ?.....
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18.09.2021 17:27 Відповісти
 
 