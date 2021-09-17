Війська РФ обстріляли Іллірію під час навчань зі стрільби: пошкоджено храм 19 століття, магазин і Будинок культури, є постраждалі серед цивільних, - ГУР
Російські окупаційні війська продовжують інтенсивну підготовку на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, ворог проводить стрільби з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.
Так, 16 вересня, під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ, противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.
"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - повідомили у відомстві.
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нехай фігачать
Так обезьянам с калашом проще живётся.
Где Иллирия, а где ОСы? - 50+ км на северо-запад и примерно 30 на север и 40 на северо-восток. Вряд ли они на столько тупые.
Розетка предлагает например
Квадрокоптер Autel EVO II Dual Rugged Bundle (320)
за 205243 грн. и летать он может 40 минут, на расстояние 9 км.
Я бы не стал отдавать 200 штук гривен за то, чтобы отправить аппарат скорее всего в один конец, ради того, чтобы сбросить ВОГ хоть куда-нибудь, лишь бы сбросить. Могу конечно ошибаться, но думаю, что "народные милиционеры" тоже в состоянии это осознать.
Снаряды совсем рядышком легли..