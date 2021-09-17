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Під час допиту осіб, які знали про спецоперацію із затримання "вагнерівців", необхідно використовувати поліграф, - нардеп "Голосу" Костенко

Під час допиту осіб, які знали про спецоперацію із затримання

Нардеп "Голосу" Роман Костенко наполягає, що нардепи опозиції мають бути присутніми під час заслуховування ексглави Головного управління розвідки України Василя Бурби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Ми вже бачили, як під час брифінгів провладної ТСК нахабно викривлюють інформацію. Наприклад, після заслуховування розвідників, на брифінгу сказали: "прийшли двоє людей, які розказали свою версію". Ніхто не сказав, що з’явилась нова версія, і тепер їх дві, ТСК буде з цим розбиратися. Потім вони маніпулювали, що то була не "спецоперація", а "спецзахід". Саме тому дуже важливо, щоб свідчення Василя Бурби чули не тільки представники монобільшості, а й опозиції. Його слова дуже важливі для з'ясування правди", — наголосив парламентар.

Також він запропонував простий і дієвий метод, щоб "розставити всі крапки над "і", - поліграф.

Професійні поліграфологи є в Головному управлінні розвідки України та у Службі безпеки України. За інформацією Романа Костенка, Василь Бурба висував таку пропозицію певним особам, які знали про проведення спецоперації ще до того, як про неї дізналося суспільство. Після цього його майже відразу звільнили, підкреслив Роман Костенко.

Також читайте: На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) поліграф (77) Бурба (82) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+5
"
При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф"

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17.09.2021 14:21
+4
Впевнена, що Порох не відмовиться. Тільки проходити поліграф потрібно у незаслежних спецалістів, а не дерьмаково-татарово-портновських кишенькових цуциків.
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17.09.2021 14:45
+3
1. "Трудно бороться со злом, когда зло - Зеленский. Тошнит сильно" (увы, но не я😀)

2. Зять министра иностранных дел РФ Лаврова - гражданин Израиля. Собирается посетить Украину в скором времени. Это в дополнение к вчерашним новостям из конюшни.

3. Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова (бывший мэр Кривого Рога, погибший при невыясненных обстоятельствах) и отстраненный от расследования смылся в Польшу.
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17.09.2021 14:16
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"А из зала мне кричат, давай подробности - ну прямо всё как есть" (С)
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17.09.2021 14:14 Відповісти
И пытки.
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17.09.2021 14:15 Відповісти
А как добиться информации о том, чего не было?

Нет. Только пытки раскроют все тайны!
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17.09.2021 15:21 Відповісти
А Порошенко тоже будут допрашивать с применением полиграфа ?
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17.09.2021 14:15 Відповісти
Межа мрій для бидла.
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17.09.2021 14:29 Відповісти
Впевнена, що Порох не відмовиться. Тільки проходити поліграф потрібно у незаслежних спецалістів, а не дерьмаково-татарово-портновських кишенькових цуциків.
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17.09.2021 14:45 Відповісти
1. "Трудно бороться со злом, когда зло - Зеленский. Тошнит сильно" (увы, но не я😀)

2. Зять министра иностранных дел РФ Лаврова - гражданин Израиля. Собирается посетить Украину в скором времени. Это в дополнение к вчерашним новостям из конюшни.

3. Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова (бывший мэр Кривого Рога, погибший при невыясненных обстоятельствах) и отстраненный от расследования смылся в Польшу.
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17.09.2021 14:16 Відповісти
паяльник будет надежней и дешевшей
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17.09.2021 14:18 Відповісти
Помнится Дубинский ходил с кем-то тоже на полиграф, с "Человеком"-Хламидией что ли? результат - никто не помнит. причину похода - ..... ну я забыл тоже.
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17.09.2021 14:18 Відповісти
"
При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф"

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17.09.2021 14:21 Відповісти
Тисков достаточно-и эфективно и дешево
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17.09.2021 14:39 Відповісти
Яйцавтіскозажималограф нада , чи утюгнапузограф. А ще паяльниквдупуграф не помішав би.
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17.09.2021 14:29 Відповісти
Ввиду того что полиграфов у нас мало в наличии а вас предателей Украины много - то Мы будем использовать утюги и паяльники !!! Качественно, быстро, дешево...
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17.09.2021 14:34 Відповісти
Вистачає паяльник-анальник, навіть просто показати не включаючи!
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17.09.2021 14:43 Відповісти
Паліграф Паліграфавічь, захаді
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17.09.2021 14:59 Відповісти
Полиграф это уловка следователей, способ надавить на подозреваемого, который не имеет никакой законной силы. Его результаты даже нельзя использовать в суде. По-моему все отказались от него еще в прошлом веке.
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17.09.2021 15:03 Відповісти
Смали их, Роман!
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17.09.2021 15:04 Відповісти
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17.09.2021 15:08 Відповісти
Куда это ты собрался?

-Ну так Костенко работу предложил,Бурбу допрашивать иду.

-А если он тебя?

-А меня то за шо?

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17.09.2021 15:42 Відповісти
..та й цю хню куплять...)))
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18.09.2021 03:48 Відповісти
 
 