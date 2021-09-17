Під час допиту осіб, які знали про спецоперацію із затримання "вагнерівців", необхідно використовувати поліграф, - нардеп "Голосу" Костенко

Нардеп "Голосу" Роман Костенко наполягає, що нардепи опозиції мають бути присутніми під час заслуховування ексглави Головного управління розвідки України Василя Бурби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Ми вже бачили, як під час брифінгів провладної ТСК нахабно викривлюють інформацію. Наприклад, після заслуховування розвідників, на брифінгу сказали: "прийшли двоє людей, які розказали свою версію". Ніхто не сказав, що з’явилась нова версія, і тепер їх дві, ТСК буде з цим розбиратися. Потім вони маніпулювали, що то була не "спецоперація", а "спецзахід". Саме тому дуже важливо, щоб свідчення Василя Бурби чули не тільки представники монобільшості, а й опозиції. Його слова дуже важливі для з'ясування правди", — наголосив парламентар.

Також він запропонував простий і дієвий метод, щоб "розставити всі крапки над "і", - поліграф.

Професійні поліграфологи є в Головному управлінні розвідки України та у Службі безпеки України. За інформацією Романа Костенка, Василь Бурба висував таку пропозицію певним особам, які знали про проведення спецоперації ще до того, як про неї дізналося суспільство. Після цього його майже відразу звільнили, підкреслив Роман Костенко.

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