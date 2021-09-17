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Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова: "У мене не було жодної такої розмови"

Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова:

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що обговорював з бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, коментуючи публікацію відповідної інформації в ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю (про що йдеться. - Ред.). У пана Ткача запитайте (журналіст Михайло Ткач оприлюднив у мережі фото розмови Арахамії та Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", які нібито обговорювали можливість відставки Разумкова. - Ред.): якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає свою позицію. Я не мав ніякої такої розмови", - запевняє Арахамія.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Арахамія і Коломойський у розмові на футбольному матчі "Динамо" - "Бенфіка" нібито досягли домовленості про те, що влада може отримати голоси за відставку Разумкова від депутатів, на яких має вплив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол. Сам Арахамія раніше зазначив, що вони з Коломойським обмінялися жартами щодо закону про олігархів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про розмову з Коломойським на футбольному матчі: "Обмінялися жартами щодо закону про олігархів". ВIДЕО

Автор: 

ВР (14940) Коломойський (3121) відставка (1459) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+16
Собакоподібна мавпа,бабуїїн абхазький !!!))
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17.09.2021 14:23
+16
У Арахамии "не было такого разговора", Трухин "не был за рулем пьяным в момент ДТП"!!!

Тема закрыта!!!! Лохи-избиратели идите на ЙУХ!!!
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17.09.2021 14:28
+15
Брехливый зверёк.
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17.09.2021 14:20
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Брехливый зверёк.
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Собакоподібна мавпа,бабуїїн абхазький !!!))
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17.09.2021 14:23 Відповісти
Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счёт жрали-пили… я за каждую бутылку платила по… по… втридорога! Да вы ж меня по миру пустили!! Да что ж ты думаешь, старый ты пердун, что ты думаешь?! Ты мне нужен, да? Да ты нам не нужен, блин!! Нам твой дом нужен!!! Вдова, уйди!!(с)
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17.09.2021 14:24 Відповісти
Откуда этот поток сознания?
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17.09.2021 16:04 Відповісти
У Арахамии "не было такого разговора", Трухин "не был за рулем пьяным в момент ДТП"!!!

Тема закрыта!!!! Лохи-избиратели идите на ЙУХ!!!
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17.09.2021 14:28 Відповісти
Бери выше.... Глава ГБР установил, что Трухина вообще не было за рулём
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17.09.2021 14:47 Відповісти
по ходу его вообще в машине не было - проходил мимо ДТП пешком....
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17.09.2021 14:52 Відповісти
Начальник с подчиненным не разговаривает, он приказывает. Потому верю, разговора не было.
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Розмова ляльковода з лялькою коротка ,руку в дупу і почалась проктологія !!)))
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17.09.2021 14:26 Відповісти
пи...
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17.09.2021 14:20 Відповісти
У бабуїна абхазького загострення словесної діареї !!!)))
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17.09.2021 14:22 Відповісти
Позорная рожа. Тьфу.
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17.09.2021 14:23 Відповісти
А як же, про це вже не "пожартуєш"
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17.09.2021 14:23 Відповісти
Та нє , конєшно ж!!! Ми з Бєнєй паси обсуждали і то коли ми в дворах блохіноподобними ногомячістами були. Отето било врємнячко.
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17.09.2021 14:24 Відповісти
отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах

какая ж отборная ссанина зебилам в хари, - єто што то
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17.09.2021 14:25 Відповісти
*********.
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17.09.2021 14:31 Відповісти
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17.09.2021 14:25 Відповісти
Рецепт глазуньи-Намажте яйца маслом и на горячую сковороду ,а глаза на лоб сами повилазят !!)))
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17.09.2021 14:29 Відповісти
чєсслово!
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17.09.2021 14:26 Відповісти
"У меня не было никакого такого разговора. Только футбол!"

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17.09.2021 14:26 Відповісти
Это они анекдот рассказывают..
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17.09.2021 14:31 Відповісти
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17.09.2021 14:35 Відповісти
Если-бы они были не дебилы - то врали и воровали бы аккуратнее и с меньшим вредом для себя и страны, но этим же не-дебилам нужно поскорее и побольше - пока их от кормушки не отогнали.
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17.09.2021 14:30 Відповісти
П..здишь чурка хламидиозная Что за араХамия, это венерическое??? Оно хоть лечится?
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17.09.2021 14:36 Відповісти
А что ты вообще тусовался в компании с этим скользким фигурантом,еще и шутки шутил про серьезный закон,твое место не в вип ложе наполненой воришками и аферистами,а среди простых людей,пошути там про свои законы о диких налогах.
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17.09.2021 14:38 Відповісти
арахамия, ты сам по себе возник на олимпе?
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17.09.2021 14:38 Відповісти
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17.09.2021 14:43 Відповісти
Я тоже правду люблю, даже сам иногда её выдумываю...
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17.09.2021 14:48 Відповісти
Не опроверг, а ОТРИЦАЕТ.
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17.09.2021 14:53 Відповісти
...."обменялись шутками" о цене вопроса, о потом Игорь Валерьевич спросил " Арахамия, кофа идешь пить?"
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17.09.2021 15:05 Відповісти
я тока паздаровалса, ручку лізнул....і всьо
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17.09.2021 15:09 Відповісти
Абхаз с евреем обсуждали кто будет дальше руководить украинскими холопами. Молодцы ,наголосовали.
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17.09.2021 15:17 Відповісти
у зеленої сухумської мавпи пика вже в монiтор не влазить...

от вiджерлася за народнi грошi...
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17.09.2021 15:35 Відповісти
кому-кому а ему надо верить
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17.09.2021 15:53 Відповісти
на полиграф "рашахамию"
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17.09.2021 16:08 Відповісти
 
 