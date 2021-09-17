Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова: "У мене не було жодної такої розмови"

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що обговорював з бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, коментуючи публікацію відповідної інформації в ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю (про що йдеться. - Ред.). У пана Ткача запитайте (журналіст Михайло Ткач оприлюднив у мережі фото розмови Арахамії та Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", які нібито обговорювали можливість відставки Разумкова. - Ред.): якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає свою позицію. Я не мав ніякої такої розмови", - запевняє Арахамія.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Арахамія і Коломойський у розмові на футбольному матчі "Динамо" - "Бенфіка" нібито досягли домовленості про те, що влада може отримати голоси за відставку Разумкова від депутатів, на яких має вплив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол. Сам Арахамія раніше зазначив, що вони з Коломойським обмінялися жартами щодо закону про олігархів.

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