Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендує Раді прийняти в цілому законопроєкт про деолігархізацію, - Безугла

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію №5599.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця голови комітету Мар'яна Безугла фракція ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроєкт до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - зазначила вона.

Як зазначив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, враховано 13 поправок з понад тисячу.

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