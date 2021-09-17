Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендує Раді прийняти в цілому законопроєкт про деолігархізацію, - Безугла
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію №5599.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця голови комітету Мар'яна Безугла фракція ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроєкт до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - зазначила вона.
Як зазначив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, враховано 13 поправок з понад тисячу.
Топ коментарі
+12 Чайка Київ
показати весь коментар17.09.2021 14:54
+5 Игорь Монахов
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+5 Петро Чайка #489601
показати весь коментар17.09.2021 15:29
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На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.
Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.
"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.
"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
По-другому не получится.
15 вер.
Тільки що подивився - по округу Безуглої в 19-му балотувався і ветеран АТО. Ну звісно ублюдочне, оскотинене населення радісно хрюкаючи, обрало дебілку Безуглу, а не захисника України, який заради нас пройшов пекло. Безугла навіть не приїхала на той округ: бидло і так схаває.
Виявляється, Безугла була технічним кандидатом від слуг в 19-му: округ. Зе домовився злити якомусь регіоналу і виставив завідому дегенератку навіть на фоні інших слуг. Тобто Безугла гірша серед гірших. І зараз ця табуретка вирішує найважливіше питання - держзрада у воюючій країні.