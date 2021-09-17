"Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - мовний омбудсмен Кремінь

Можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрози національній безпеці України, а перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.

За його словами, кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями.

"Гинули українські письменники, мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови в тому числі в РНБО. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.

Він додав, що його завдання щодо захисту української мови має на увазі і захист кирилиці.

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Тема про переведення України на латиницю виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він повідомив, що є сенс ввести в Україні писемність на латиниці. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей". "Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей - що нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав Данілов, який також є прихильником ідеї визначення англійської мови в Україні як обов'язкового.