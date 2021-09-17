Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

Слідство не з'ясувало, чи перебував нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом авто під час ДТП на трасі Київ-Бориспіль.

Про це у Facebook повідомив журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Через місяць після ДТП за участю депутата ВР Олександра Трухіна слідчі ДБР та Нацполіції досі так і не дізналися, хто ж таки був за кермом Ауді, яка протаранила 2 авто та покалічила шістьох людей", - підкреслив він.

"Для чого взагалі існують ДБР та Нацполіція, весь їхній величезний штат, всі ці патрульні, слідчі, експерти, оперативні групи та навіть цілі науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при МВС, якщо вони не можуть протягом місяця дати відповідь на елементарне запитання - хто сидів за кермом автомобіля, який спричинив масштабну ДТП на найвідомішій автотрасі країни Київ - Бориспіль?

Для чого ми витрачаємо мільярди наших податків на утримання всіх цих "спеціалістів"?" - додав журналіст.

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Нагадаємо, раніше в.о. директора ДБР Сухачов заявив, що слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП.

Аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".