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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був

Слідство не з'ясувало, чи перебував нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом авто під час ДТП на трасі Київ-Бориспіль.

Про це у Facebook повідомив журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Через місяць після ДТП за участю депутата ВР Олександра Трухіна слідчі ДБР та Нацполіції досі так і не дізналися, хто ж таки був за кермом Ауді, яка протаранила 2 авто та покалічила шістьох людей", - підкреслив він.

"Для чого взагалі існують ДБР та Нацполіція, весь їхній величезний штат, всі ці патрульні, слідчі, експерти, оперативні групи та навіть цілі науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при МВС, якщо вони не можуть протягом місяця дати відповідь на елементарне запитання - хто сидів за кермом автомобіля, який спричинив масштабну ДТП на найвідомішій автотрасі країни Київ - Бориспіль?

Для чого ми витрачаємо мільярди наших податків на утримання всіх цих "спеціалістів"?" - додав журналіст.

Також читайте: Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, раніше в.о. директора ДБР Сухачов заявив, що слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП.

Аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: 

ДТП (4465) МВС (3499) Нацполіція (15123) цензура (363) ДБР (3467) Трухін (159)


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Топ коментарі
+52
а действительно, зачем?
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17.09.2021 14:59
+31
Эти "следопыты" уже почти 3 года ищут, что ж таки украл Порох .. а вот украденных Коломойским 5.5 млрд.дол в упор не видят ( хотя санкции против Бени введены и в ЕС и в США)....
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17.09.2021 15:04
+28
Миллиарды тратятся на тех,кто на взятках,откатах и схематозах пилит миллионы. Нехилый бизнес-план.
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17.09.2021 15:02
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а действительно, зачем?
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17.09.2021 14:59 Відповісти
А локшину на вуха треба виробляти!!!!))
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17.09.2021 15:07 Відповісти
кто убил Кеннеди до сих пор не выяснили

повод ли это разгонять ФБР США ?
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17.09.2021 15:10 Відповісти
повод.Тем более что в данном случае сознательный саботаж.От все души желаю чтобы зелебобов безнаказанно давили на дорогах их слуги уродов,тогда может хоть половина перестанет смеяться когда у кого то в семье трагедия из за таких Трухиных.
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17.09.2021 15:20 Відповісти
сравнили енота и скунса ФБР и "мусаров" (идиома пардон) все там в полиции ГБР НАБУ пркуратуре у судах и адвокатами бувшие "мусора"...практически 90% а бувших не бывает только под могильной плитой..мое мнение как человека в структуре правоОхренительной системы времен 1981 года СССР- УССР Независимой Украины к чести надо признать.... что падение этой системы перерастание ее в придаток бандитов и коррупционеров в рынок по продаже законов судов стал стремительно развиваться в 1992 году....в 1994 году я был в Приемных Рады КМУ Генпрокуратуры МВД так вот уже тогда!! мне один чинуша в аппарате Раде сказал потрясную вещь мол вам адвокат надо купить!!!! именно КУПИТЬ У НАРДЕПА ЭТО 2000-4000 ТЫС баксов запрос в Ген прокуратуру речь шла о наших Украинцах в России ....Мурманск.. и их передаче в Украину.... но он же чинуша говорит мол- а запрос нардепа в Ген прокуратуре выбросят у мусор а наши граждане что там в России попали в беду нам наплевать и мало что УПК И УК пишет мол можно уголовные дела расследованием передавать было в Украину!!! нам на быдло плевать и это сотрудник и не последний аппарата Рады!!!! я сам всего добился ручкой и бумагой и сам был в этих конторах и был даже в МИД и заставил негодяев работать а ирония в том что на мои бумаги ответила Россия внятно и четко и Президент и Премьер и генпрокурор и МВД и прочие структуры аж до Мурманская а наши прислали мне отписку отмазку.. но слава Богу в Верховном суде Украины еще не все были мразями они снеслись с судами России и дали мне ответ если суды России вынесут гражданам Украины приговор не устраивающий нас то они уже через Верховный Суд России договорились забрать дело на пересмотрит коллегии ВС Украины.. и что вы думаете судья в Мурманске после этого письма просто дала им мягкий срок выпустила из зала суда им милиция мурманская купила билет на самолет в Киев и отправила в тот же день после Оглашения Приговора домой в Украину.. а этих тварей под БУЛЬДОЗЕР ВСЕХ СКОПОМ 99% всех повторяю..там же клеймо бандит взяточник подонок и мразь негде ставить ....увы сие факт и аксиома...
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17.09.2021 15:56 Відповісти
А почему? Ито, и другое -- дела по-ли-ти-чес-кие.
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17.09.2021 15:21 Відповісти
убрать Кеннеди договорились кланово. его надо было убрать,иначе мир погрузился бы в хаос.
другое дело что из Освальда сделали стрелочника.
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17.09.2021 15:34 Відповісти
Из за Кеннеди мир в хаос?...а Хрущев прям ангелок)
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17.09.2021 15:55 Відповісти
ну не приписывайте Хрущёву сказок. и заметьте,что никакой туфлёй он по трибуне в ООН не стучал.
то что Цавецкому Цаюзу дали немного информации для получения атомной бомбы,не ставило Цаюз в разряд мощной страны-средств доставки не было у Цаюза,а у США они уже были,и летали над Цаюзом американские самолёты спокойно,пока ракеты наконец не изобрели...
так вот у Кеннеди было желание,расхерачить Цаюз...
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17.09.2021 16:28 Відповісти
А карибский кризис?там же хрущ чуть американцев не разхерячил ,и чтоб этого не было много сил приложили совковые дипломаты -успокоили "кузькину мать"
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17.09.2021 17:45 Відповісти
ты хотел сказать что из-за дебила Хруща США устроили блокаду и весь советский транспорт,морской и воздушный был под прицелом,ты это имел ввиду?
США готовы были начать войну,а СССР не был к этому готов. и про кузькину мать забудь.
от того,что над белыми медведями взорвали 50 мегатонн,ничего не поменялось,особенно если учесть что взорвали на своей территории,засрав её как обычно.
а под боком у себя США не позволили установить ракеты.
многие пишут что типа договорились что СССР убирает на Кубе ракеты,а США в Турции. но это оправдание для идиотов. в Турции на базе Инджирлик.постоянно базировались самолёты США имеющие на борту ядерное вооружение.

к тому же Западная Европа,а именно Германия,была усыпана ракетами средней дальности типа ,а вся северная атлантика просто кишела подлодками США.
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17.09.2021 18:30 Відповісти
Да я сама видео -хронику виделА,как хрущ ботинком по столу стучал)
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17.09.2021 18:58 Відповісти
ты ещё скажи что это ты ему туфлю принесла.
кстати,этот бред опроверг и давно сын Хрущёва,который был вместе с ним.
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17.09.2021 19:28 Відповісти
Хронику посмотри -таки стучит)и как мог там сын быть с ним...
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17.09.2021 20:06 Відповісти
https://www.kp.ru/daily/217193.5/4302189/
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17.09.2021 20:08 Відповісти
Ну вы сами должны понять куда я вас пошлю с ссылкой на kp .ru...
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17.09.2021 20:30 Відповісти
да мне как то по хер,можешь погуглить и выплывет то же самое. не надо верить в бред,навязанный цавецкой пропагандой.
точно так же,огромное количество людей верит в то,что тлю на деревья приносят муравьи,совершенно не понимая природы ни муравьёв,ни тли...но один идиот ляпнул,двое повторили,а далее как ком снежный,в геометрической прогрессии...окна Овертона.
ещё раз повторю,мне по хер,можешь верить во что угодно!
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17.09.2021 21:27 Відповісти
На Кеннеди, конечно, тоже наехали... Но не так тупо и прямо... а тут в трёх машинах, уроды холопские заблудились... месяц "не выяснили" кто был за рулём... Больше года "не выяснили" кто из шести вагнеровцев слил... вопрос профи они или нет - спорный..а вот что подлецы - это бесспорно.
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17.09.2021 15:45 Відповісти
тут как в кино: а за неделю карету отремонтируешь? - да! но, нужен помощник!)
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17.09.2021 16:38 Відповісти
Ли Харви Освальд
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17.09.2021 21:38 Відповісти
присоединяюсь к вопросу? ЗЕлебобики, может вам есть что ответить???
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17.09.2021 15:11 Відповісти
смотри на рашистский " бульбостан" под руководством диктатора луки - это и есть ответ
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17.09.2021 15:51 Відповісти
Все эти структуры будут весьма полезны, если их руководство вычистить от московитских агентов и просто приверженцев совка.
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17.09.2021 15:02 Відповісти
Голона проблема України ,це відсутність реальної української державної влади ,є лише зелена жалюгідна пародія ,лялькова імітація !!!))
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17.09.2021 15:09 Відповісти
Миллиарды тратятся на тех,кто на взятках,откатах и схематозах пилит миллионы. Нехилый бизнес-план.
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17.09.2021 15:02 Відповісти
Всі державні інституціі(інспекціі,комісіі та т. ін.) це розплідники корумпованої гидоти ,кубла гельмінтів ,які снесилюють Україну ,роблять її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!))
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17.09.2021 15:12 Відповісти
А шо тут выяснять? Это ж беспилотник был. Выехал потихоньку из гаража и попёр в самоволку. А сам Трухин в гостях был. У Арахамии. Тот подтвердит.
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17.09.2021 15:03 Відповісти
Хороший вопрос. Я бы в дополнение спроси, а зачем нужны зебобики? Уже все мысли перемыслил, но ответа так и не нашел. спросил бы у них, но это будет еще хуже.
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17.09.2021 15:03 Відповісти
Ты посмотри, какая рожа в окне висит! Этот же убьёт - ему ничего не будет, козлу!(с)
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17.09.2021 15:03 Відповісти
Эти "следопыты" уже почти 3 года ищут, что ж таки украл Порох .. а вот украденных Коломойским 5.5 млрд.дол в упор не видят ( хотя санкции против Бени введены и в ЕС и в США)....
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17.09.2021 15:04 Відповісти
+ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3678064.html Дімка Гондон, то де ж твоє "шоу з судами Порошенка", яке ти обіцяв недавно? Обісрався, Діма?

Ви бачте, як цікаво виходить? Якийсь час тому, заступник міністра Авакова, Антон Геращенко і радник Єрмака Подоляк заявили що за погромом на Банковій стоїть ГО «Справа громад». Тоді ще в ефір «плюсів» розмальовані двері з Банкової принесли. Пригадуєте?
Вчора надійшов час слухань, і… слухання не відбулися. Тому що суддя взяла відпустку. Доведеться знову чекати.
У травні, медіа-трепло Дмитро ГоНдон заявив, ніби Порошенко хотів здати Маріуполь агресору. Очікувано, адвокати Петра Порошенка на Гордона подали в суд. У відповідь, Гордон почав себе поводити як вуличний сявка, якому пообіцяли, що йому доведеться відповісти - почав пижитися, блазнювати, вдавати з себе велике цабе, і на біс пообіцяв, що він перетворить суди з Порошенко на захоплююче шоу.
Але шоу не сталося. Бо Гор(н)дон на суд не прийшов.
Сьогодні судове засідання не відбулося, бо захист Гордона попросив час аби (увага) ознайомитися з документами і з заявами Гордона. Чотирьох місяців їм було недостатньо. Суддя, ясна річ, клопотання захисту Гордона задовольнив.
Додаємо сюди суди з генералом Павловським, по справі якого не відбувається слідчих дій, проте суди переносять бо то суддя у відпустку (зненацька) іде, то у них інтернету нема…
Як це все називається? Це називається так, що судова влада відверто саботує розгляд рішень пов'язаних з опозицією. Виносити повністю неправові рішення судді не хочуть (знають - аукнеться), а примати рішення за законом вони бояться. Тому просто ухиляються від прийняття рішень.
А ще це називається, що всі ці Гордони, Герщенки, Подоляки та інші зелені посіпаки просто бігають від судів. Бо вони - бояться. Бо вони розуміють, яке рішення винесе справді неупереджений суд.
Простіше кажучи, всі вони - боягузи. Але хай не сподіваються.
Ці суди - не останні.
І ця влада - не вічна.
Прийде день - і їм доведеться відповісти.
За все.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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17.09.2021 15:10 Відповісти
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17.09.2021 15:46 Відповісти
Вспоминается старый анекдот. Столкнулись на трассе авто сына генпрокурора и сына министра внутренних дел. Виновным признали бомжа, что спал в 500 метрах от дтп на теплотрассе, чем отвлёк водителей. Ну реально, что это за цирк млять!
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17.09.2021 15:06 Відповісти
***

егор - майор прокуратуры

антон - народный депутат

понят гаишникам не просто

кому горел зеленый свет
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17.09.2021 15:09 Відповісти
Власть смердит корупцией, и в то же время находит новые методы обдирания народа до нитки. Так и живём, делая вид, что меняемся к лудшему.
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17.09.2021 15:07 Відповісти
блин, вы новость-то осознайте: "Следствие не выяснило, находился ли нардеп "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля" - не "установило, что был за рулем", или "установило, что не он управлял автомобилем"! такая формулировка нагляднее явки с повинной.
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17.09.2021 15:07 Відповісти
как зачем? а парашенка хто лавіть буде???
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17.09.2021 15:08 Відповісти
Тут проблема не в ДБР. Тут проблема в самому Чичеринді, одному з 73/43%зебілів, які протягнули до влади ЄрЗе, а ті вже з ДБР зробили власним ручним інструментом.
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17.09.2021 15:10 Відповісти
100% Мені от теж подобаються ці обісрані "білі пальта" які з квадратними очима розказують про тих кого вони ж і привели до влади
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17.09.2021 15:29 Відповісти
от якраз в цю пору на Еспресо, як правило, починається його тригодинна програма (на цьому тижні нема - можливо, у відпустці). Тля, як він щепитить ЄрЗе, а також уродів - по всім больовим точкам, що називається "в хвіст і в гриву". Що цікаво, інколи признається: "а я за них голосував"; але ж наволоч, ніколи не кається, навіть не подумає попросити вибачення...
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17.09.2021 16:13 Відповісти
Я їх взагалі не сприймаю хоч би що говорили зараз. Журналюги які на повному серйозі топили "за ЗЕ" або тупі як пробка або продажні покидьки.

І в першому і в другому випадку тепер мені їх думка не цікава)
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17.09.2021 18:50 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!! З"являються на держпосадах вселякі Чечеринди,Мельники та т.ін. гидота !!!)))
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17.09.2021 15:52 Відповісти
во всем виноват ЗЕленский !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

а теперь возразите мне.

ото ж бо !

сказать нечего....
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17.09.2021 15:11 Відповісти
Мир таит в себе еще много загадок и тайн. Нам просто нужно быть наблюдательными и любопытными, продолжать искать ответы на вопросы, которые, по нашему мнению, и не имеют ответов.
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17.09.2021 15:15 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/1353152.html Египет, так Египет



Последнего ребенка из детского дома мы взяли, когда ей было четырнадцать лет. Говорят, в этом возрасте приемные дети уже не социализируемы. В нашем случае это оказалось так. В свои четырнадцать она не знала, что такое виноград. Первого ребенка мы взяли, когда ей было шесть - и в шесть лет она не знала, что яйца можно жарить. Она видела только вареные. Даже сырые не видела. Эта в четырндцать не знала, что такое виноград, снегокат, ледянка, и прочее и прочее.
Ребенок был абсолютно диким. Не знал самых элементарных вещей. Надо было обучать всему. Объяснять, что такое деньги. Откуда они берутся. Зачем они нужны и почему их просто нельзя взять в банкомате сколько нужно.
На все это накладывались поколения алкоголизма и умственная неразвитость. Пару раз я забирал её пьяной из милиции. Один раз ужен совсем было отправили в детский приемник. Страх подействовал, но не надолго. Через пару недель вместо школы он снова шла на станцию и там с утра пила «Ягу». Потом убежала из дома. Лет в шестнадцать родила первого ребенка. Он умер. Потом второго. Сейчас живет где-то в Таджикистане, четвертой женой, рожает пятого или шестого. Иногда звонит маме. Ей уже за двадцать, но умственное развитие осталось примерно на том же уровне.

Но зато как она рассказывала про Египет!

Директор их детского дома однажды нашел где-то денег и вывез весь детский дом на море. В Египет. Название города она не запомнила, но море потрясло её до самых корней. В каких красках она про него рассказывала, с каким воодушевлением. Мы сильно удивлялись, спрашивали-переспрашивали. Она рассказывала новые подробности, новые детали. Ко мне даже вернулась вера в человечество. Директор у них, конечно, странный, но молодец. Я бы, конечно, сначала необходимым обеспечил, а уж потом Египет - но махнуть на все деньги и устроить детям сказку хоть один раз - в этом, безусловно, что-то есть. Красивое. Поэтическое. Мечта и радуга. Побольше бы таких.
Эта сказка, в которой она побывала ненадолго один раз в жизни, ребенку запала в душу навсегда. Это, определенно, было наиглавнейшим событием в её детдомовской жизни. Ярчайшим воспоминанием. Светлым пятном буйства красок посреди средней полосы Нечерноземья.
Про Египет она нам рассказывала днем и ночью. Каждый раз. По сто раз на дню.
Она была влюблена в него. Я так радовался за ребёнка.

Этот рассказ настолько нас воодушевил, что я тоже решил плюнуть на безденежье - а оно было тогда тотальным, в «Новой газете» мне платили долларов двести пятьдесят, работал за идею - натаксовать ночами и еще раз отвезти ребенка на море.
Мы позвонили в детский дом и спросили - а как бы нам получить её загранпаспорт, раз уж он у вас есть, и почему вы его нам сразу не передали?
На том конце трубки долго молчали.
Потом спросили - вы е@анутые?
Это город Грязи. Липецкая область. Деревня Замарайка. Районный детдом.
Какой загранпаспорт? Какой Египет?
Вы там укурились что ли?
Наркоманы долбаные.

Когда Президент страны с воодушевлением и в красках рассказывает про план восстановления Украины на 227 миллиардов, который он привез из Египта зачеркнуто США, и воодушевленные журналисты звонят в Офис Президента и просят прислать им этот загранпаспорт зачеркнуто, а на том конце трубки долго молчат, а потом отвечают «Какие 227 миллиардов, наркоманы долбаные», то…

Страной руководит абсолютный инфантил из класса коррекции, который не понимает, что он делает, зачем это делает, каковы будут последствия этих действий и живет в своем совершенно придуманном мире. В своем Египте, где море, рыбки, 227 миллиардов и хорошо.

Двести двадцать семь миллиардов - это много. Это очень много. Это офигеть просто, как много. Такой план не может уместиться на одном листочке, который в ОП вдруг потеряли и не могут найти. Это талмуд, которому позавидовал бы Лев Толстой. Это работа чертовой тысячи людей, предприятий, департаментов, миллионов созвонов, это километры переписки, тонны корреспонденции и литры корвалола.
Про существование этого плана знала бы последняя уборщица в сортире на дальнем чердаке.
Такую штуку нельзя потерять. В принципе.

Сейчас все это доползет до той стороны планеты, и Ночное шоу с Джоном Оливером выйдет с новым потрясающим сюжетом… Б....дь, да почему мне-то опять стыдно так, хоть прикуривай от рожи?
А потом Владимир Александрович в интервью CNN будет жаловаться, что «партнеры Украины не видят за ее сложившимся карикатурным образом реальных изменений». Потом расскажет инвесторам, что дефолт это не страшно, деньги можно просто пойти и снять в центробанкомате сколько нужно. Они там сами как-то появляются. И съездить на них на море.
А официальная страничка ОП в это время постит фото Первой леди - без пояснений, без вообще какого-либо текста, просто фото, ну, вот Ленкин инстаграмм у нас теперь, а не официальная страница Президента…
Ну, посмотрите. Ну, красиво же? Ну, здорово? Ну, похлопайте нам.
Винограда нет, так хоть Египет.
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17.09.2021 15:18 Відповісти
І що, навіть аналіз ДНК з подушки безпеки не допоміг з'ясувати, яка морда сиділа за кермом? Та шо ж такоє?
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17.09.2021 15:24 Відповісти
+1500!
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17.09.2021 15:26 Відповісти
Тратятся миллиарды ради трудоустройства людей. Борьба с безработицей налицо.
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17.09.2021 15:26 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27282223.html Суд закрив справу проти автора графіті «Зеля х*йло»

У зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Поліцейський, який складав протокол, https://bykvu.com/ua/bukvy/grafiti-z-napisami-zelja-h-jlo-sud-zakriv-spravu-proti-tarnavskogo/ засвідчив , що "підставою відкриття справи було розпорядження керівництва".

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17.09.2021 15:27 Відповісти
А кто-то еще надеется узнать правду о вагнеровском зашкваре.
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17.09.2021 15:29 Відповісти
Так. Та не від містечкових безумних.
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17.09.2021 15:53 Відповісти
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17.09.2021 15:29 Відповісти
ничего не меняется в этой стране ...властные хари сидят вне закона , верхушка своих всегда отмажет , это же не какой то работяга с завода , ему бы по полной насыпали
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17.09.2021 15:36 Відповісти
И это уже при новом молодом честном президенте-нелохе!
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17.09.2021 15:54 Відповісти
що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику
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17.09.2021 15:41 Відповісти
ДОКАЗАТИ ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО, ТІЛЬКИ ТРЕБА ЦЬОГО ПРАГНУТИ . УЖЕ ЗАРАЗ ВИДНО , ЩО ПОЛІЦІЯ ПРАГНЕ ПРОТИЛЕЖНОГО.
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17.09.2021 15:47 Відповісти
вопрос хороший - задавать его 73 процентам , там ватная и какая разница молодежь надежда зеленых , а они хотят с безвизом жить
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17.09.2021 15:49 Відповісти
так а шо вы хотели, эти евреи из слуги урода будут своих до конца покрывать, навыбирали, голосуйте есчо за нелоха
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17.09.2021 15:51 Відповісти
полностью согласен! все реформы Порошенко - пошли на смарку......
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17.09.2021 15:52 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм ,вистава лялькового балагана триває !!!))
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17.09.2021 15:54 Відповісти
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."

Хоча ...

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17.09.2021 15:58 Відповісти
Цілі цього президента ну українські)))
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17.09.2021 15:56 Відповісти
вот для того на них и тратятся миллиарды, чтобы они не могли выяснить то, что не должно быть выяснено. хозяева Украины должны себя чувствовать спокойно и безопасно, потому мусорам нужно платить.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
Загадки века:

1. кто убил Кенеди?

2. сколько детей у Ху*ло?

..

5. был ли Трухин за рулём?
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17.09.2021 16:32 Відповісти
Зачем США ЦРУ и ФБР,если они не говорят кто убил Кенеди.Из той же оперы
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17.09.2021 16:41 Відповісти
Мусорам опять довнли планы по работе .и им теперь пох на все лиш бы план и сдача бабла на Киев .
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17.09.2021 16:48 Відповісти
вот и показал себя монастырский во всей своей красе слуги народа.первое громкое дело - и мы поняли,какая тварь стала у руля.правда,увеличение финансирования для мвд он уже запросил.
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17.09.2021 17:02 Відповісти
Трухін ідіот. Не потрібно було брехати , а визнати свою вину , відшкодувати збитки , вибачитись , оплатити лікування , якщо була необхідність . Забрали б права на певний період , поїздити з водієм , або походити пішки і пересуватись громадським транспортом . І інцендент був би вичерпано . А так чим більше бреше і виправдовується , тим більші круги лайна від нього розходяться .
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17.09.2021 17:20 Відповісти
Наверно заспамят,но я все таки выскажусь.В европу нас не возьмут никогда.
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17.09.2021 18:54 Відповісти
Ти написав хєрню ,Україні не слід нікуди рухатись ,вона і так в Європі !!!Це Європа має прийти в Україну !!!)))
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17.09.2021 20:01 Відповісти
Разве шо географически в европе.И я не жажду европы ни мы к ним ни они к нам.Своё государство нужно поднимать.А с таким уровнем коррупции как у нас...ты сам понимаешь.
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17.09.2021 20:23 Відповісти
Саме так !!Українці мають самі розбудовувати власну ,потужну державу !!!)))
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17.09.2021 20:29 Відповісти
От украинцев ничего не зависит.Все богатства Украины принадлежат евреям.
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19.09.2021 12:21 Відповісти
"Для чего вообще существуют ГБР и Нацполиция, весь их огромный штат, все эти патрульные, следователи, эксперты, оперативные группы и даже целые научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры при МВД..."

_Ты дурак такие вопросы децкие задавать?! Ну уж точно они существуют не для того, чтобы госбандитов давить! А для того, чтобы давить народ, защищать госбандитов от народа. Идиот.
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17.09.2021 19:57 Відповісти
Рейдерство та кришування ,ось головні завдання цих буцімто антікорупційних структур !!!)))
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17.09.2021 20:03 Відповісти
_Тупорезы судят о них по форме (не содержанию) и названию. Это настолько глупо, просто слов нет! В стране ничего не изменится к лучшему пока до болванов не дойдёт, что судить надо по делам, всё остальное - шелуха, мусор!
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17.09.2021 20:11 Відповісти
наивняк...- думаешь, НАБУ бы выяснило...???
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18.09.2021 03:43 Відповісти
..или суппперСБУ, котрррррррррррррррразведка армии, генштаба, и остальной дерьмо\хни...????- звезда в шоке...(с)
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18.09.2021 03:46 Відповісти
Еврейской мафии можно всё
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19.09.2021 12:19 Відповісти
 
 