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Новини Коронавірус і карантин
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Більш як половина закладів освіти Київщини можуть припинити роботу через низький рівень вакцинації, - ОДА

Більш як половина закладів освіти Київщини можуть припинити роботу через низький рівень вакцинації, - ОДА

Станом на п'ятницю, 17 вересня, 535 закладів освіти Київської області готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть у "жовту" зону епідемічної небезпеки, при цьому функціонування приблизно 720 закладів освіти перебуває під питанням.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КОДА.

Така ситуація пов'язана з тим, що більшість закладів освіти Київщини не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих проти коронавірусу співробітників.

"Ухвалено жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів. Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі", - заявив Володін.

Уточнюється, що, зокрема, 306 шкіл регіону вже мають понад 80% вакцинованих співробітників у колективі, при цьому в 41 школі щеплення отримали 100% працівників. Всього ж у регіоні налічується 648 закладів загальної середньої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 20 вересня робота шкіл буде дозволена за умови наявності COVID-сертифікатів не менше ніж у 80% працівників закладу, - Міносвіти

Найвищі показники вакцинації педагогів зафіксовано в Білоцерківському та Бориспільському районах. У 15 громадах усі без винятку заклади мають відсоток вакцинації понад 80.

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Київська область (4001) школа (2203) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+3
Да закрыть некоммерческие школы нафиг.
Зачем дворнику или грузчику высшая математика?
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17.09.2021 15:33
+3
Та шо ж такое? Не верят граждане ляшковским побрехенькам? Перепуганные укололись и стоп машина? Их недостаточно оказалось? Буксуем?
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17.09.2021 15:50
+2
Закрыть надо все школы, вузы и другие образовательные заведения... Учиться вредно! Вот Вася Володин учился очень плохо, а кем стал!!
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17.09.2021 15:35
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Да закрыть некоммерческие школы нафиг.
Зачем дворнику или грузчику высшая математика?
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17.09.2021 15:33 Відповісти
До чого ті нещасні вчителі-пенсіонери???? Діти один одного заражають, коли тісно спілкуються в школах, а потім несуть вірус додому.
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17.09.2021 15:47 Відповісти
если учесть что в школах 90% учителей предпенсионного возраста, то понятно что они боятся колоться
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17.09.2021 15:34 Відповісти
Ну да, немного потерпеть, и никто не будет приставать с этой вакциной! К тем, кто останется в живых...
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17.09.2021 15:43 Відповісти
Закрыть надо все школы, вузы и другие образовательные заведения... Учиться вредно! Вот Вася Володин учился очень плохо, а кем стал!!
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17.09.2021 15:35 Відповісти
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

- для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
-для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Вот пойдите и возьмите
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17.09.2021 16:11 Відповісти
Та шо ж такое? Не верят граждане ляшковским побрехенькам? Перепуганные укололись и стоп машина? Их недостаточно оказалось? Буксуем?
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17.09.2021 15:50 Відповісти
так никто никого не учит, просто бизнес- сбор бабла за сессии
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17.09.2021 16:01 Відповісти
Это жеж просто замечательно!
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17.09.2021 16:04 Відповісти


А если серьезно - закладывается мина замедленного действия под общество. За такое судить нужно. Какие деструктивные последствия это повлечет в будущем можно только предполагать. Скорее всего Ляшко вознамерился плодить себе подобных дебилов. У меня другого объяснения нет.
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17.09.2021 16:34 Відповісти
зачем нужна та школа, Зеленский стал президентом и без нее!
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17.09.2021 16:28 Відповісти
https://youtu.be/eNKTnkFwAGw
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17.09.2021 19:53 Відповісти
Почему вакцинацию не проводят во время епидемии
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17.09.2021 19:54 Відповісти
 
 