Більш як половина закладів освіти Київщини можуть припинити роботу через низький рівень вакцинації, - ОДА

Станом на п'ятницю, 17 вересня, 535 закладів освіти Київської області готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть у "жовту" зону епідемічної небезпеки, при цьому функціонування приблизно 720 закладів освіти перебуває під питанням.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КОДА.

Така ситуація пов'язана з тим, що більшість закладів освіти Київщини не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих проти коронавірусу співробітників.

"Ухвалено жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів. Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі", - заявив Володін.

Уточнюється, що, зокрема, 306 шкіл регіону вже мають понад 80% вакцинованих співробітників у колективі, при цьому в 41 школі щеплення отримали 100% працівників. Всього ж у регіоні налічується 648 закладів загальної середньої освіти.

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Найвищі показники вакцинації педагогів зафіксовано в Білоцерківському та Бориспільському районах. У 15 громадах усі без винятку заклади мають відсоток вакцинації понад 80.