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Новини
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Ryanair готується активно розвивати бізнес в Україні і хоче стати головним інвестором країни

Ryanair готується активно розвивати бізнес в Україні і хоче стати головним інвестором країни

Ці плани компанія збирається реалізувати, коли Україна приєднається до угоди ЄС про відкрите небо.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ліга.Бізнес".

"Єдиний ринок, на який я хотів би звернути увагу, – це Україна... Я думаю, що ми станемо найбільшим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського "Відкритого неба", – сказав О'Лірі в зверненні до інвесторів на щорічних зборах авіакомпанії.

За прогнозами О'Лірі, Україна приєднається до угоди про відкрите небо до кінця 2021 року.

Ryanair запустив свої перші рейси в Україну в 2018 році. Лоукостер в даний час літає з п'яти українських аеропортів, але розраховує здійснювати рейси з 12 аеропортів, які вже технічно готові приймати літаки Ryanair.

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Цільова група пасажирів для Ryanair в Україні – робочі мігранти, які, за словами О'Лірі, платять в середньому по 40 євро за рейс.

Також авіакомпанія бачить потенціал на внутрішньому ринку України.

"Я думаю, що це буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися", – підсумував О'Лірі.

Автор: 

авіація (4111) авіасполучення (3064) Ryanair (466)


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Топ коментарі
+9
Это пока к Вам СБУ по Бениному указу не пришло за демпинг стоимости перевозок, у нас тут знаете ли с 2019г мудрый нарид решил поменять цивилизованную политику ведения бизнеса.
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17.09.2021 15:39
+6
" Ryanair хочет стать главным инвестором страны "ну это в Ryanair не знают кто такие инвестиционные няни . после знакомства с ними желание поубавится
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17.09.2021 15:45
+4
ЗЕ приставит им инвестняню и они быстро сбегут от нас...
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17.09.2021 15:46
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значит мигрантов станет больше..
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17.09.2021 15:37 Відповісти
ти до того часу станеш вже не молодим робочим...
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17.09.2021 15:47 Відповісти
Это пока к Вам СБУ по Бениному указу не пришло за демпинг стоимости перевозок, у нас тут знаете ли с 2019г мудрый нарид решил поменять цивилизованную политику ведения бизнеса.
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17.09.2021 15:39 Відповісти
ты думаешь они без крыши работают?))
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17.09.2021 16:24 Відповісти
" Ryanair хочет стать главным инвестором страны "ну это в Ryanair не знают кто такие инвестиционные няни . после знакомства с ними желание поубавится
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17.09.2021 15:45 Відповісти
ЗЕ приставит им инвестняню и они быстро сбегут от нас...
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17.09.2021 15:46 Відповісти
Ryanair Уже не летает в Беларусь, эммигрантов доставили достаточно, теперь берутся за Украину.
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17.09.2021 15:46 Відповісти
Я вас не сильно засмучу, коли повідомлю, що вони вже співпрацювали з Україною.
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17.09.2021 15:50 Відповісти
Я знаю, просто времена не те, Таракан начал размножать эмигрантов, а дальше пойдёт по накатанной.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
в Украине беженцам ничего не светит. их бизнес-модель тут не катит
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17.09.2021 16:26 Відповісти
нічаво, бацька усєх расстрєляіть!
ти веди себе паінькой, кажи, шо згоден стати расісєй
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17.09.2021 15:51 Відповісти
Ryanair хочет стать главным инвестором страны - закон про олігархів від каломийського мабуть не читали.
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17.09.2021 15:48 Відповісти
было бы очень не плохо! особенно внутренние рейсы!

ну и недогосударственая компания зелохАИР помрет еще в зародыше))
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17.09.2021 15:50 Відповісти
Бене это не понравится.
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17.09.2021 15:52 Відповісти
будет-" Беня- аир "
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17.09.2021 16:00 Відповісти
А вы зе-шобле отстегнули? Вы на дядю Беню погорбатились за спасибо? Инвестируют они...
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17.09.2021 16:02 Відповісти
Звонок няне не забудьте. Без этого летать не сможете.
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17.09.2021 16:04 Відповісти
А ZEкоманда им ещё карманы не почистила?😁😁😁
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17.09.2021 16:33 Відповісти
А я цього року тричі літав рейсами наRyanair.

Значить, мої кошти також інвестуватимуть ся в Україну!
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17.09.2021 16:41 Відповісти
Это сейчас летают в основном заробитчане. Постепенно большинством пассажиров станут украинские и иностранные туристы. Всё будет хорошо
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17.09.2021 16:52 Відповісти
Дайооошшш Гостомель!!!!
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17.09.2021 17:55 Відповісти
Ага, лучше спросите норвежских инвесторов зеленой энергетики, как оно при зеленой власти инвестиции отбивать.

Ну или завод французских вин Шабо, как оно, воевать с рецдерами и сбу
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18.09.2021 00:34 Відповісти
 
 