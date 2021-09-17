Ryanair готується активно розвивати бізнес в Україні і хоче стати головним інвестором країни

Ці плани компанія збирається реалізувати, коли Україна приєднається до угоди ЄС про відкрите небо.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ліга.Бізнес".

"Єдиний ринок, на який я хотів би звернути увагу, – це Україна... Я думаю, що ми станемо найбільшим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського "Відкритого неба", – сказав О'Лірі в зверненні до інвесторів на щорічних зборах авіакомпанії.

За прогнозами О'Лірі, Україна приєднається до угоди про відкрите небо до кінця 2021 року.

Ryanair запустив свої перші рейси в Україну в 2018 році. Лоукостер в даний час літає з п'яти українських аеропортів, але розраховує здійснювати рейси з 12 аеропортів, які вже технічно готові приймати літаки Ryanair.

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Цільова група пасажирів для Ryanair в Україні – робочі мігранти, які, за словами О'Лірі, платять в середньому по 40 євро за рейс.

Також авіакомпанія бачить потенціал на внутрішньому ринку України.

"Я думаю, що це буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися", – підсумував О'Лірі.