Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено, - Денісова
Станом на поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в офіс Уповноваженого ВР з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.
"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень", - зазначила Денісова.
Уточнюється, що 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість за виплатами грошової допомоги на оздоровлення. Також припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Денісова направила запит до першого віцепрем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, і знайти шляхи вирішення проблеми.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.
"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.
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"во время Часа вопросов к правительству Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете запланировано достаточно средств на содержание Вооруженных сил Украины, задолженностей по обязательным выплатам перед военными "нет и быть не может"."
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/110921-byudzheta-dlya-vsu-dostatochno-chtoby-ne-imet-zadolzhennostey-pered-********-shmygal
11 сентября 2021
на многих гос предприятиях задолженность по зп, чего не было десятилетиями
и вообще. они там шашлыки жарят и водку жрут за наш с вами счет на курорте
- справедливо как по мне
- когда отбивали села в серой зоне - тогда и платили
- терпилам сидящим без дела деньги не положены
- убивали бы меньше, если бы ВСУ вернули бы контр-снайперские группы, ДРГ и действовали на опережение как раньше
А вопрос в чем?
- сейчас в ООС находятся только контрактники, профессиональные военные, ну или добровольцы - для кого война это призвание.
- срочников нет
А я гражданский - гражданский, который переживает за свою армию и платит на ее содержание налоги - тебе дурачина это понятно?
Прокуроры защитники... дорог и оманских офшоров.
ОТАК Зе КЛОУН ЛЮБИТЬ АРМІЮ УКРАЇНИ.
Цікаво що перед ментами у Зе заборгованості немає 😆
Видимо из них и выплаты делали...
Но сейчас и ответки нет, соответственно и выплат...
Це ж взагалі.. Може їм кинути позиції, бо ж зелений урод не виконує своїх обов'язків перед ними, то чому вони мають захищати народ, який першим же і зрадить ?
Особливо виборцям зеленського.