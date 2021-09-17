Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено, - Денісова

Станом на поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в офіс Уповноваженого ВР з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень", - зазначила Денісова.

Уточнюється, що 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість за виплатами грошової допомоги на оздоровлення. Також припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Денісова направила запит до першого віцепрем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, і знайти шляхи вирішення проблеми.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.