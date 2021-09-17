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Новини Агресія Росії проти України
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Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено, - Денісова

Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування

Станом на поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в офіс Уповноваженого ВР з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень", - зазначила Денісова.

Уточнюється, що 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість за виплатами грошової допомоги на оздоровлення. Також припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Денісова направила запит до першого віцепрем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, і знайти шляхи вирішення проблеми.

Дивіться також: Заборгованості з виплат військовослужбовцям немає, - Шмигаль. ВIДЕО

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Автор: 

Денісова (883) заборгованість (262) Міноборони (7300) омбудсмен (470) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+39
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17.09.2021 15:53
+27
Порошенко виноват?...
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17.09.2021 15:53
+23
Це не просто затримки по зарплаті. Бо якщо добавити, що провалено практично всі оборонні програми, то це свідома робота влади по нищенню бойового духу нашої армії з тим щоб зробити полегшення нашому ворогу.
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17.09.2021 15:58
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17.09.2021 15:53 Відповісти
совсем недавно кто-то из слуг урода "гордо рапортовал" что "никакой задолженнности нет, вывсёврете!"
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17.09.2021 16:06 Відповісти
а, та тож сам шмыгаль в ВР так вралО:

"во время Часа вопросов к правительству Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете запланировано достаточно средств на содержание Вооруженных сил Украины, задолженностей по обязательным выплатам перед военными "нет и быть не может"."

https://m.day.kyiv.ua/ru/news/110921-byudzheta-dlya-vsu-dostatochno-chtoby-ne-imet-zadolzhennostey-pered-********-shmygal

11 сентября 2021
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17.09.2021 16:09 Відповісти
Ми збирали по копійках на армію, а заразці виПлядки і те бидло що вибрало їх, розвалюють армію і країну, і готові віддати її кацапам і *****, будьте ви прокляті і бажаю кожному зевиборцю і ********** по 120 у вікно їхньої хати
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17.09.2021 17:16 Відповісти
хуже ведь не будет?

на многих гос предприятиях задолженность по зп, чего не было десятилетиями
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17.09.2021 15:53 Відповісти
Ну, так весь бюджет растянули на свои хотения, как и, ковидные деньги. Им нужно обеспечить себя, мам по десятку квартир и особняков и других родственников, а армия им никчему. Ведь в самое трудное время для страны, когда собирали по копейке они в рф издевались и над страной "проститутка" и над армией, и над верой "термос" играли на пианино. Армия им ненужна чем хуже тем для них лучше, легче будет сдать страну *****, как обещали.
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18.09.2021 13:05 Відповісти
Ясно.. значит если работу потеряю то контракт с ВСУ подписывать не стоит тоже.
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17.09.2021 15:53 Відповісти
Лучше тебе на клубнику ехать в Польшу. Только дотяни до следующего сезона!
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17.09.2021 21:44 Відповісти
Этого я точно не сделаю, для недопустимо чтобы иностранец тыкал мне пальцем- *подними то* и *нагнись подними это*.. лучше уж голод выберу.
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17.09.2021 21:46 Відповісти
Я ни в коем случае тебе не тыкакаю! Выбери голод, это достойный выбор.
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17.09.2021 21:51 Відповісти
Да что ни будь придумаю, спасибо
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17.09.2021 21:53 Відповісти
Таран-красава,хуле.
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17.09.2021 15:53 Відповісти
Уйло задоволений.
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17.09.2021 16:03 Відповісти
Порошенко виноват?...
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17.09.2021 15:53 Відповісти
и мыши
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17.09.2021 15:56 Відповісти
ага...зеленые..
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17.09.2021 16:01 Відповісти
Все съел бородатый долгоносик.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
И спросить не с кого
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17.09.2021 15:55 Відповісти
интересно только: а кому Зё строит дороги?
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17.09.2021 15:59 Відповісти
Танковым колоннам из рабсеи.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
И все дороги ведут в Киев.
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18.09.2021 12:07 Відповісти
"Дянисова, Вы все врете-АСТАНАВИТЕСЬ "- "ЗЕ -Шмыгло"
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17.09.2021 15:55 Відповісти
"Денісова- агент фсб",- подляк.
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17.09.2021 16:04 Відповісти
я не пойму . Денисова что телек не смотрит . Шмыгаль же ясно сказал что ни каких задолженностей нет
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17.09.2021 15:56 Відповісти
Война закончена, всем спасибо!
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17.09.2021 15:56 Відповісти
Зустрічайте узкій мір.
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17.09.2021 16:05 Відповісти
Не, не так- Денех нет,но вы воюйте!
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17.09.2021 16:10 Відповісти
Це не просто затримки по зарплаті. Бо якщо добавити, що провалено практично всі оборонні програми, то це свідома робота влади по нищенню бойового духу нашої армії з тим щоб зробити полегшення нашому ворогу.
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17.09.2021 15:58 Відповісти
За два роки жодного підняття зарплати.
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17.09.2021 16:06 Відповісти
главное, что б эти твари сбежать не успели.....
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17.09.2021 16:00 Відповісти
Все ушло на крадивництво при постройке дорог.
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17.09.2021 16:01 Відповісти
И при этом у министерства несколько миллиардов недоиспользованных средств? Офигенно эффективный министр Таран.
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17.09.2021 16:03 Відповісти
Як міністр- лайно, як ворог- суперефективний. Як і той, хто його призначив на посаду і тримає на ній.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
какие боевые выплаты? у нас же перемирие

и вообще. они там шашлыки жарят и водку жрут за наш с вами счет на курорте
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17.09.2021 16:10 Відповісти
надіюсь ... сарказм ...
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17.09.2021 19:45 Відповісти
боевых действий и активности воинов ВСУ нет - нет и боевых выплат

- справедливо как по мне

- когда отбивали села в серой зоне - тогда и платили

- терпилам сидящим без дела деньги не положены
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17.09.2021 16:10 Відповісти
а погибшие они как? это от неосторожного обращения с оружием? вражеской стороной?
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17.09.2021 16:16 Відповісти
раше сепары убивают

- убивали бы меньше, если бы ВСУ вернули бы контр-снайперские группы, ДРГ и действовали на опережение как раньше

А вопрос в чем?
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17.09.2021 16:21 Відповісти
Ну, ты и срань. Посиди в окопе под обстрелом, а потом простирав портки звизди , о перемирии, скот зелены
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17.09.2021 16:27 Відповісти
я бы посидел в окопе и под обстрелом, если бы выбрал себе такую профессию - не сомневайся даже

- сейчас в ООС находятся только контрактники, профессиональные военные, ну или добровольцы - для кого война это призвание.

- срочников нет

А я гражданский - гражданский, который переживает за свою армию и платит на ее содержание налоги - тебе дурачина это понятно?
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17.09.2021 16:45 Відповісти
У'-к ТИ "гражданский". Коли була мобілізація де срав... податки воно платить...
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17.09.2021 18:35 Відповісти
Ну ти і мразота виїбана в душу
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17.09.2021 19:27 Відповісти
Все в дороге ********... а-то, что не ********, генпрокурорша в прокуратуру высосала. На 2022 года финансирование прокуратуру увеличится на 12%
Прокуроры защитники... дорог и оманских офшоров.
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17.09.2021 16:20 Відповісти
Главное что бы судьям не задерживали.Ну депутуткам в ковертах роздадут,а так всё хорошо.73% довольны.Слава ЗЕ.
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17.09.2021 16:24 Відповісти
жид та москаль-відвічні вороги українців,гоніть на ісраїль жидівню,бо вони знищать Україну.
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17.09.2021 16:26 Відповісти
А КАК ШМУГАЛЬ ЛЖЕТ КОГДА ВРАНЬЕ СТАНОВИТЬСЯ НОРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ ЭТО КОНЕЦ СТРАНЕ ШУТОВСКОЙ БАЛАГАН КОНЕЦ НЕН ЕПОХИ БЕДНОСТИ А КОНЕЦ ВСЕХ ЗАКОНОВ НОРМ И ПРАВИЛ
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17.09.2021 16:28 Відповісти
Готовит к сдаче...
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17.09.2021 16:32 Відповісти
зеЛя мразь и подонок!
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17.09.2021 16:37 Відповісти
Головне будувати дороги, щоб було зручніше ворогу їхати. Чи хтось буде сперечатися, що найкращі дороги в Україні на 2014 рік були в Криму і Донбасі? А ще як котят розводить малороська команда, ніби виделіно великі суми на "оборонку" і нікому нічого не заплатили, а на папері залишаться великі "оборонні" бюджети, бо крім зарплат і надбавок немає оборного замовлення, а це на кінець року буде більше 17 млрд. гривень, які не використані для цих цілей.
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17.09.2021 16:37 Відповісти
Это гребаный стыд. Министр должен уйти в отставку!
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17.09.2021 16:44 Відповісти
разом із головнокомандувачем.
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17.09.2021 16:46 Відповісти
Это дно нужно вешать зеублюдков по всем столбам где только возможно и невозможно...
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17.09.2021 16:50 Відповісти
*** как они зае..али с этим обновлением сайта .кацапские провокаторы наверняка поработали над этим...
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17.09.2021 16:52 Відповісти
єта вам баРига должен, а вова нікаму нічєго! ПРАДА БАБУЛЬ
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17.09.2021 16:55 Відповісти
странно кому и когда верить? журналисты и другие пишут и фэйки и что кому в голову взбредёт! так эта сумма не хватает....а на днях писали что 15+- миллиардов точно подзабыл сумму генштаб не освоил и возвращает в бюджет. я ещё пост писал вот про это...поэтому обговаривать то что не зная что есть правдой я не собираюсь..((
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17.09.2021 18:15 Відповісти
Нема грошей, дірка в бюджеті велика (дуже), які гроші виклянчать десь, тут же витратять чи розікрадуть галопом. Інше миші з'їли. Симуляція, Саботаж. Зради немає, бо він нам нічого "не должен"...
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18.09.2021 10:52 Відповісти
Интересно, а какая задолженность перед судьями и прокурорами?
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17.09.2021 20:13 Відповісти
Там переплаты. Да и люди добрые с голоду умереть не дадут - всё несут и несут.
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17.09.2021 23:09 Відповісти
это стиль зеленых - шмыгаль говорит что задолженности нет, эта говорит что есть...
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17.09.2021 22:22 Відповісти
Це просто жесть, нема слів...
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17.09.2021 23:15 Відповісти
По состоянию на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Источник:

ОТАК Зе КЛОУН ЛЮБИТЬ АРМІЮ УКРАЇНИ.

Цікаво що перед ментами у Зе заборгованості немає 😆
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17.09.2021 23:34 Відповісти
Бо менти ж охороняють будь-яку владу, такий у них обов'язок.
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18.09.2021 10:57 Відповісти
Зато есть штрафы за ответный огонь!

Видимо из них и выплаты делали...

Но сейчас и ответки нет, соответственно и выплат...
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18.09.2021 00:59 Відповісти
Армия должна получать зарплату перед всеми министрами и президентом . Тем более когда идет война .
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18.09.2021 02:04 Відповісти
Зеля так не вважає. Раніше всіх і більше всіх повинні отримувати посіпакі в ВР
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18.09.2021 12:03 Відповісти
Сподіваюсь, тепер добре все зважать ті, кому заборгували, коли будуть голосувати.
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18.09.2021 12:14 Відповісти
так це ще було ясно рік назад, коли зеко ***** писала бюджети на цей рік і збільшила фінансування мусорів і чекістів, а армії зменшила! Будують мусорську державу, як в москалів, бо вони інакше не вміють і не можуть....
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18.09.2021 12:32 Відповісти
Хто небудь пригадує заборгованість перед військовими за попередньої влади ?

Це ж взагалі.. Може їм кинути позиції, бо ж зелений урод не виконує своїх обов'язків перед ними, то чому вони мають захищати народ, який першим же і зрадить ?
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18.09.2021 12:37 Відповісти
які претензії можуть бути до зелен-ого, якщо він послідовно виконує свою передвиборчу обіцянку: "пєрєстайот стрєлять"?
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18.09.2021 12:42 Відповісти
Це ГАНЬБА. ВСІМ

Особливо виборцям зеленського.
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18.09.2021 12:38 Відповісти
Зате у верховній зраді забогованості немає. Бо їм же потрібніше..
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18.09.2021 13:39 Відповісти
Не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую
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18.09.2021 15:16 Відповісти
Залишається тільки челендж 2013. Сервісуємо машинґвери і оголошуємо конкурс на найкращий екстрактор жаб з усіх органів держави з подальшим їх потраплянням на зону і на довго.
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18.09.2021 16:31 Відповісти
 
 