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Новини
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Неефективна природоохоронна політика в Україні призводить до зникнення деяких видів тварин, - WWF-Україна

Неефективна природоохоронна політика в Україні призводить до зникнення деяких видів тварин, - WWF-Україна

Дослідження щодо зникнення деяких видів тварин і рослин на державному рівні в Україні навіть не проводяться.

Відсутність ефективної державної політики у сфері охорони довкілля призводить до того, що Україна втрачає своє біорізноманіття, зокрема, скорочуються популяції рибних видів і зникають деякі види тварин.

Про це заявили в українському представництві Світового фонду дикої природи (WWF-Україна), повідомляється в статті УНІАН "Кліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі".

"Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців актуально для України. Це пов'язано з трансформацією річок - випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску і гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів", - зазначають експерти.

У Фонді також заявили, що в Україні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося).

При цьому, як зазначають фахівці, дослідження щодо зникнення деяких видів тварин і рослин на державному рівні в Україні навіть не проводяться.

У статті наголошується, що для вирішення існуючих проблем в Україні необхідна, в першу чергу, зацікавленість у цьому самої держави, яка має невідкладно розпочати впроваджувати грамотну природоохоронну політику, а не займатися марним популізмом, внаслідок якого лише збільшується навантаження на бізнес, який, у своїй більшості, і так вкладає мільйонні кошти в екомодернізацію, а замість подяки отримує за це ще більшу зарегульованість бізнес-процесів. В іншому випадку, екологічна ситуація в країні тільки продовжить погіршуватися.

Автор: 

тварини (458) екологія (1346) захист тварин (84)


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Топ коментарі
+2
некогда - "бабки" надо пилить...... да зе-билы?
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17.09.2021 16:02
+1
за то эффективная пропагандистская компания ( Г+Г ) приводит к появлению и распространению новых животных . например семейство Зебобиковые - Зебобик обыкновенный . Зебобик совковый и все еще встречающийся вид Зебобик упоротый
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17.09.2021 16:01
+1
А зачем власти нужны животные, ведь они не смогут учавствовать в электронном голосовании, значит, толку от них не будет...
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17.09.2021 16:03
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Да, вымирают животные. Вот, например, Илюша Кива. В единственном экземпляре остался вообще. Только относится не к животным, а к жЫвотным. Но все равно жалко...
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17.09.2021 15:58 Відповісти
ну этого палкой не добьешь...
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17.09.2021 16:17 Відповісти
за то эффективная пропагандистская компания ( Г+Г ) приводит к появлению и распространению новых животных . например семейство Зебобиковые - Зебобик обыкновенный . Зебобик совковый и все еще встречающийся вид Зебобик упоротый
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17.09.2021 16:01 Відповісти
некогда - "бабки" надо пилить...... да зе-билы?
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17.09.2021 16:02 Відповісти
Людей.
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17.09.2021 16:02 Відповісти
А зачем власти нужны животные, ведь они не смогут учавствовать в электронном голосовании, значит, толку от них не будет...
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17.09.2021 16:03 Відповісти
Поки лось був мисливським видом тварин, його було вигідно утримувать в лісових угіддях, бо за полювання на нього продавалися ліцензії Зараз він нецікавий ні мисливцям, ні лісникам (бо взимку об"їдає верхівки молодих хвойних лісонасаджень) А "екологів" так мало, що вони його охоронять фізично нездатні! ТОму він цікавить лише браконьєрів Рись має основним джерелов харчування дрібних гризунів та зайців А їх витруюють фермери, обробляючи поля отрутохімікатами От і "вся любов до копійки"!
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17.09.2021 16:05 Відповісти
Это как надо бегать, чтобы догнать зайца - такие таланты надо ценить.
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18.09.2021 00:18 Відповісти
Рись полює з засади або "скрадом" і бере зайця кількома стрибками!
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18.09.2021 03:35 Відповісти
"... добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов "

Симтоматика "великого крадівництва" ВАЗеленського.
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17.09.2021 16:12 Відповісти
Нужно легализировать неконтролируемый отстрел браконьеров.
А еще шашлычников в заповедниках и заказниках.
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17.09.2021 16:20 Відповісти
а кто отстреливать будет? Лесники и егеря? Так они вторые по браконьерству после глав администраций и силовиков всяких.
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17.09.2021 16:27 Відповісти
зато зебуины расплодились
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17.09.2021 16:24 Відповісти
Україна за останні 25 років втратила 25% ЛЮДЕЙ, а вони тут якісь деякі види тварин ліплять....
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17.09.2021 16:57 Відповісти
Вымрут ну и Вымрут. Вам не пофиг? Будут одни люди, без животных и растений
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17.09.2021 17:21 Відповісти
Некоторые люди сами и животные и растения.
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18.09.2021 00:20 Відповісти
Они там разберутся
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17.09.2021 17:22 Відповісти
 
 