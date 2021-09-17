Неефективна природоохоронна політика в Україні призводить до зникнення деяких видів тварин, - WWF-Україна

Дослідження щодо зникнення деяких видів тварин і рослин на державному рівні в Україні навіть не проводяться.

Відсутність ефективної державної політики у сфері охорони довкілля призводить до того, що Україна втрачає своє біорізноманіття, зокрема, скорочуються популяції рибних видів і зникають деякі види тварин.

Про це заявили в українському представництві Світового фонду дикої природи (WWF-Україна), повідомляється в статті УНІАН "Кліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі".

"Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців актуально для України. Це пов'язано з трансформацією річок - випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску і гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів", - зазначають експерти.

У Фонді також заявили, що в Україні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося).

При цьому, як зазначають фахівці, дослідження щодо зникнення деяких видів тварин і рослин на державному рівні в Україні навіть не проводяться.

У статті наголошується, що для вирішення існуючих проблем в Україні необхідна, в першу чергу, зацікавленість у цьому самої держави, яка має невідкладно розпочати впроваджувати грамотну природоохоронну політику, а не займатися марним популізмом, внаслідок якого лише збільшується навантаження на бізнес, який, у своїй більшості, і так вкладає мільйонні кошти в екомодернізацію, а замість подяки отримує за це ще більшу зарегульованість бізнес-процесів. В іншому випадку, екологічна ситуація в країні тільки продовжить погіршуватися.