Разумков і Шмигаль брали участь у нараді у Зеленського, обговорювали законопроєкт про деолігархізацію і "ресурсний", - "слуга народу" Кравчук

Спікер Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали участь у нараді у президента України Володимира Зеленського за участю представників парламенту та уряду, на якому обговорювався порядок денний найближчого пленарного тижня, зокрема підготовка законопроєкту про деолігархізацію (№5599) та "ресурсного" законопроєкту (№5600) до розгляду в другому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Спікер Дмитро Разумков був на цій нараді, тобто на онлайн-зв'язку (глава парламенту 10 вересня повідомив про те, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. - Ред.). Також на ньому були присутні і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і деякі міністри, зокрема глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська. Ми обговорювали в цілому порядок денний, але при цьому найважливіше - це про олігархів і "ресурсний", - розповіла парламентарій.

Кравчук зазначила, що Верховна Рада має намір почати розгляд цих двох законопроєктів на найближчому пленарному тижні, який починається 21 вересня.

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За словами нардепа, президент не обговорював з парламентаріями і представниками Кабміну ніяких кадрових питань, крім того, що "потрібно на початку пленарного тижня проголосувати за главу правоохоронного комітету, а попередньо йшлося про те, що це пан Сергій Іонушас". Це питання також планує окремо обговорити фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 20 вересня.

"Інших кадрових питань ми не порушували, але знову-таки, поки що немає остаточного порядку денного засідання фракції, тому можливо, якісь питання ще додадуться", - уточнила заступниця голови фракції.