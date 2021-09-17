Разумков і Шмигаль брали участь у нараді у Зеленського, обговорювали законопроєкт про деолігархізацію і "ресурсний", - "слуга народу" Кравчук
Спікер Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали участь у нараді у президента України Володимира Зеленського за участю представників парламенту та уряду, на якому обговорювався порядок денний найближчого пленарного тижня, зокрема підготовка законопроєкту про деолігархізацію (№5599) та "ресурсного" законопроєкту (№5600) до розгляду в другому читанні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Спікер Дмитро Разумков був на цій нараді, тобто на онлайн-зв'язку (глава парламенту 10 вересня повідомив про те, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. - Ред.). Також на ньому були присутні і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і деякі міністри, зокрема глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська. Ми обговорювали в цілому порядок денний, але при цьому найважливіше - це про олігархів і "ресурсний", - розповіла парламентарій.
Кравчук зазначила, що Верховна Рада має намір почати розгляд цих двох законопроєктів на найближчому пленарному тижні, який починається 21 вересня.
За словами нардепа, президент не обговорював з парламентаріями і представниками Кабміну ніяких кадрових питань, крім того, що "потрібно на початку пленарного тижня проголосувати за главу правоохоронного комітету, а попередньо йшлося про те, що це пан Сергій Іонушас". Це питання також планує окремо обговорити фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 20 вересня.
"Інших кадрових питань ми не порушували, але знову-таки, поки що немає остаточного порядку денного засідання фракції, тому можливо, якісь питання ще додадуться", - уточнила заступниця голови фракції.
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Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.
"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.
"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.