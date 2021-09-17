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Разумков і Шмигаль брали участь у нараді у Зеленського, обговорювали законопроєкт про деолігархізацію і "ресурсний", - "слуга народу" Кравчук

Разумков і Шмигаль брали участь у нараді у Зеленського, обговорювали законопроєкт про деолігархізацію і

Спікер Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали участь у нараді у президента України Володимира Зеленського за участю представників парламенту та уряду, на якому обговорювався порядок денний найближчого пленарного тижня, зокрема підготовка законопроєкту про деолігархізацію (№5599) та "ресурсного" законопроєкту (№5600) до розгляду в другому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Спікер Дмитро Разумков був на цій нараді, тобто на онлайн-зв'язку (глава парламенту 10 вересня повідомив про те, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. - Ред.). Також на ньому були присутні і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і деякі міністри, зокрема глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська. Ми обговорювали в цілому порядок денний, але при цьому найважливіше - це про олігархів і "ресурсний", - розповіла парламентарій.

Кравчук зазначила, що Верховна Рада має намір почати розгляд цих двох законопроєктів на найближчому пленарному тижні, який починається 21 вересня.

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За словами нардепа, президент не обговорював з парламентаріями і представниками Кабміну ніяких кадрових питань, крім того, що "потрібно на початку пленарного тижня проголосувати за главу правоохоронного комітету, а попередньо йшлося про те, що це пан Сергій Іонушас". Це питання також планує окремо обговорити фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 20 вересня.

"Інших кадрових питань ми не порушували, але знову-таки, поки що немає остаточного порядку денного засідання фракції, тому можливо, якісь питання ще додадуться", - уточнила заступниця голови фракції.

Автор: 

Зеленський (23659) олігарх (930) Разумков Дмитро (1526) Кравчук Євгенія (374) Денис Шмигаль (4543)


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Законопроект о деолигархизации- бред, который венецианская комиссия никогда не одобрит.
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17.09.2021 16:14 Відповісти
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17.09.2021 20:59 Відповісти
https://prm.ua/zakonoproiekt-zelenskoho-ne-pro-borotbu-z-oliharkhamy-a-pro-novi-koruptsiyni-instrumenty-pavlenko/ Законопроєкт Зеленського - це не про боротьбу з олігархами, а про нові корупційні інструменти На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.

Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.

"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.

"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
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17.09.2021 16:15 Відповісти
Что, таки удалось вытащить из джунглей ОПы обайкосенного зеледента? Или так, с тропическими зарослями пообщались?
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17.09.2021 16:16 Відповісти
Стоїть таке Ара-хамло , на місці тупцюється , та й думає що смозолить. Бо з одного боку бєнініна бутилка , а з другого ще чиясь , думає на чию сісти де тонше горлишко з донишком.
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17.09.2021 16:27 Відповісти
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:43 Відповісти
Так у розумкова ж ковід?
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17.09.2021 16:46 Відповісти
 
 