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Лероса не пустили в ефір "4 каналу" через футболку з написом "Зеля х/йло"

Лероса не пустили в ефір

Канал стверджує, що не терпить відверті провокації та розпалювання ворожнечі по відношенню до будь-якої політичної сили. Лерос заявляє про цензуру.

Про інцидент розповів у Facebook генеральний директор "4 каналу" Дмитро Добродомов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені невідомо, чого саме Гео Лерос хотів досягти таким вчинком: отримати політичні дивіденди, розпалити ворожнечу у суспільстві чи влаштувати провокацію", - пише Добродомов.

Він стверджує, що не можна ставити знак рівності між президентом України і керівником держави, яка окупувала Крим і Донбас та вже 7 років веде з нами війну.

"4 канал" — рівновіддалений від усіх політичних сил, ми даємо слово як тим, хто захищає владу, так і тим, хто її критикує. Але "4 канал" не є терпимим до відвертих провокацій та розпалювання ворожнечі від будь-яких політичних сил...Ти можеш не поважати президента - і це твоє право. Але май повагу до країни!" - додав Добродомов.

Лерос вважає, що інтерв'ю з ним не вийшло в ефір не через футболку, а через цензуру.

"Я ставлю знак рівності між Зеленським та х/йлом, бо він зрадник, брехло та хапуга. Наслідки від зграї 95 кварталу будуть гірші, ніж хтось може собі уявити", - написав Лерос у Фейсбуці.

Він вважає, що Україна йде шляхом Білорусі.

"Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться до Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом", - додав Лерос.

Автор: 

зневага (51) свобода слова (390) телебачення (1169) Добродомов (18) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+49
а интересно мир устроен...
и вроде написано не про клопа на банковой,и в тоже время,все понимают что написано именно о клопе...
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17.09.2021 16:31
+37
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17.09.2021 16:43
+36
а на "Прямий" вчора в цій футболці його пустили...
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17.09.2021 16:30
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ДОбродомов , объяснил красиво но сцыкливо... Вы ж равно удалены от всех... ну ? Значит не несёте ответственности за мнения приглашаемых... А как только владелец эфира берёт на себя решение: кто спровоцирует..кто не спровоцирует..и на основании этого оценочного мнения не даёт эфир - это и есть цензура... или бздливая самоцензура - и всё правильно Лерос говорит...

А теперь об унтер-офицерской вдове, которая сама себя выпорола... Написано "зеля х*ло" ...кгм...почему менты...суд..и ОП решили что имеется в виду президент ?! Разве фамилия президента Зеля ? есть зеленкины...зеленушкины..просто зелёные и не просто - зелековские... и все они зели!!! И когда за надпись "зеля х**ло" держихватают госслужбы - это значит, что суд менты и ОП знают кто именно этот зеля, который х**ло..То есть они и сами так думают... эти вдовы унтерофицерские...
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17.09.2021 20:43 Відповісти
"Зеля не х/ло? Ну, извините"

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17.09.2021 21:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27283343.html В нашого віслюка новий левел

Подзвонив Трампу - капець Трампу.
Захотів в рейтинг "Дуінг бізнес" - капець рейтингу.

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17.09.2021 21:20 Відповісти
цікаво, а де буде цей принциповий борцун Лерос коли зміниться влада?
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17.09.2021 22:26 Відповісти
У своего спонсора в партии, во всяком случае он на это надеется.
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18.09.2021 10:47 Відповісти
Вы футболков с "зеля - *уйло" продаете? Нет, просто показываем. Красивое...
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17.09.2021 23:10 Відповісти
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18.09.2021 01:25 Відповісти
Згоден - Зе ху*ло
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17.09.2021 23:22 Відповісти
Підтримую - ZELYA це HU*LO 😁
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17.09.2021 23:30 Відповісти
а разве не куйло?
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17.09.2021 23:41 Відповісти
OHUYL*NNO
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17.09.2021 23:42 Відповісти
Яп таку теж хотіла. Х
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17.09.2021 23:51 Відповісти
Літеру Х не нажимала, звідки вона взялася Х його знає. Містика якась.
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17.09.2021 23:53 Відповісти
То ж садового канал..А він,садовий- то знана політповія...
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18.09.2021 00:51 Відповісти
Леросу -респект

4 канал в бан!
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18.09.2021 04:41 Відповісти
Може він і #уцло, але він наше #уйло, а всякі лероси в своїх вірменіях повинні жартувати.
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18.09.2021 06:57 Відповісти
можливо воно х*** твоє але нге моє,а це лайно не обирав,тому мені всеодно хто каже що ЗЕлупа ху*ло.
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18.09.2021 09:06 Відповісти
Щось четвертий канал гівенцем *******. Всі знають за зе - *****. НАВІТЬ У Пояркова на паркані написано. Тут без питань. Може Поярков напише картину три *****, ну як раніше Рєпін трьох богатирів. Посередині *****, зліва зе, справа - йелдак, ой ермак.
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18.09.2021 07:34 Відповісти
А пускай в ОП скажут кто такой Зеля. Про Зеленского слышал, а зеля что это? И почему это НЕ х.йло?
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18.09.2021 08:10 Відповісти
х*йло і однозначно х*йло,і ті дебіли хто за це х*йло голосував теж такі ж самі.
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18.09.2021 09:08 Відповісти
..а если прездобол не поважае Украину?.. оно до сих пор не извинилось перед Украинцами за Украину-порноактрису.. и подобных залётов у него уже куча, а сколько бойцов вот погибших просто так, бо рулит говнокомандувач... никто из адекватных украинцев этого не забыл.. так что Зеля - таки да - хйло-недоросток, грёбаный стыд и позор Украины..(
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18.09.2021 09:08 Відповісти
Значит он Звиздобол. А Х-йло только в Кремле!!!!!!
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18.09.2021 09:50 Відповісти
ребята, так же нельзя! ХУ"ЛО одно! и это должны знать везде, в любой точке мира! а так получается размытие понятия... зря это все, как раз на руку куйлу в кацапии!!!

неужели нельзя тролить по другому!? бред выходит! на руку кацапам
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18.09.2021 09:22 Відповісти
Согласен. "уйло это бренд. А Зеля это жалкая подделка. Как в анекдоте, ты такой мудак, что даже на конкурсе мудаков займешь второе место. Почему второе? Потому что мудак.
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18.09.2021 09:36 Відповісти
Називати Блазня чи Баригу - "ху*лом" просто неприпустимо!

Це назвисько довічно присвоєно одному кремлівському карлику і крапка.
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18.09.2021 09:31 Відповісти
Президент Х- йло на этой планете только в Кремле!!!!!

Этот бренд занят раз и навсегда!!!!
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18.09.2021 09:48 Відповісти
Кремлёвскому Х-йлу обидно. Решил свой бренд размыть, ************ агентов лияния в Украине озадачил. Но не приживётся. Х- йло президент это Путин. Без вариантов.
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18.09.2021 09:57 Відповісти
Днище., провокатор. Нашли кого рекламировать.
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18.09.2021 10:50 Відповісти
Причём дешёвый.
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18.09.2021 11:27 Відповісти
Ну и вот зачем этого недоумка пиарить? Да у него же на физиономии написано "ДИБИЛ"
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18.09.2021 11:33 Відповісти
Такой раскрутке бренда позавидуют любіе маркетологи... Завтра эт то будет висеть на каждом балконе и начнётся бацькивщина - избиение своего народа ?
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18.09.2021 12:37 Відповісти
Можешь не уважать президента - и это твое право. Но имей уважение к стране!" - добавил Добродомов. Источник:

Інтересна логіка у пана Добродомова. Значить, порівненя України з акторкою порнофільмів - це є поваження до своєї країни, як і пропозиція шпигунити за переміщенням українських військових.

Як на мене то Зелепуга навіть гірший за Самі знаєта кого. Знову ж, як на мене - Головна помилка Пороха була у тому, що він не заарештував зелепужне подружжя. - а привідів була купа. За що сам і поплатився.

Якось так 😏
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18.09.2021 15:07 Відповісти
Воистину Ху-ло!
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18.09.2021 17:29 Відповісти
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