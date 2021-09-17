Лероса не пустили в ефір "4 каналу" через футболку з написом "Зеля х/йло"

Канал стверджує, що не терпить відверті провокації та розпалювання ворожнечі по відношенню до будь-якої політичної сили. Лерос заявляє про цензуру.

Про інцидент розповів у Facebook генеральний директор "4 каналу" Дмитро Добродомов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені невідомо, чого саме Гео Лерос хотів досягти таким вчинком: отримати політичні дивіденди, розпалити ворожнечу у суспільстві чи влаштувати провокацію", - пише Добродомов.

Він стверджує, що не можна ставити знак рівності між президентом України і керівником держави, яка окупувала Крим і Донбас та вже 7 років веде з нами війну.

"4 канал" — рівновіддалений від усіх політичних сил, ми даємо слово як тим, хто захищає владу, так і тим, хто її критикує. Але "4 канал" не є терпимим до відвертих провокацій та розпалювання ворожнечі від будь-яких політичних сил...Ти можеш не поважати президента - і це твоє право. Але май повагу до країни!" - додав Добродомов.

Лерос вважає, що інтерв'ю з ним не вийшло в ефір не через футболку, а через цензуру.

"Я ставлю знак рівності між Зеленським та х/йлом, бо він зрадник, брехло та хапуга. Наслідки від зграї 95 кварталу будуть гірші, ніж хтось може собі уявити", - написав Лерос у Фейсбуці.

Він вважає, що Україна йде шляхом Білорусі.

"Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться до Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом", - додав Лерос.