УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини
5 698 16

Мери українських міст заявили свої вимоги до влади у зв’язку з початком опалювального сезону

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Кропивницького Андрій Райкович та мер Маріуполя Вадим Бойченко озвучили свої вимоги до влади щодо опалювального сезону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Коментарі".

Очільники міст вважають, що для усунення небезпеки зриву опалювального сезону необхідно переглянути договори з постачальниками газу, розблокувати рахунки та зважати на потреби лікарень і шкіл.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на тому, що у міста немає можливості підготуватись до опалювального сезону.

Мери українських міст заявили свої вимоги до влади у зв’язку з початком опалювального сезону 01

"Заблоковані рахунки не дають нам можливості навіть технічно підготуватися до нового опалювального сезону. Ми в екстреному темпі маємо ще провести випробування тепломереж та за необхідності їх відремонтувати", — заявив Сєнкевич.

Мер Кропивницького Андрій Райкович закликав владу звернути увагу на проблеми забезпечення опаленням комунальних закладів. 

Мери українських міст заявили свої вимоги до влади у зв’язку з початком опалювального сезону 02

"Владі слід розуміти, що бюджетні установи — це не лише адміністративні будівлі, де міськрада, виконком та міські департаменти. Це і лікарні, і школи, і дитячі садочки. Міська влада зможе витримати "зниження градусу" в приміщеннях. Але не пацієнти лікарень чи діти в школах та дитсадках", — наголосив Райкович.

Читайте також: Герус про підготовку до опалювального сезону: Міненерго працює, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму. Тарифних стрибків не буде

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко переконаний, що необхідно усунути дискримінаційні норми в договорах на постачання природного газу.

Мери українських міст заявили свої вимоги до влади у зв’язку з початком опалювального сезону 03

"Терміни оплати за спожитий природний газ повинні збігатися з термінами оплати населенням за послуги теплопостачання. Необхідно виключити передоплату чи/та авансові платежі та повернутися до звичної практики оплати за вже спожитий газ. Потрібно привести розмір штрафних санкцій для підприємств теплопостачання до відповідного розміру штрафних санкцій для населення і не застосовувати штрафні санкції на заборгованість за природний газ, яка склалася у зв’язку з несплатою населенням послуг за теплопостачання", - сказав мер.

Бойченко також вважає, що необхідно визначити цільове призначення та обсяги природного газу за категоріями споживачів та виключити вимогу про банківські гарантії або договірне списання коштів.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України запропонувала владі пакет заходів по стримуванню цін на опалення і гарячу воду.

Автор: 

Кропивницький (342) Маріуполь (3220) мер (506) Херсон (3326) Сєнкевич (229) опалювальний сезон (1743) Бойченко (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
хитрож.пые клоуны решили переложить ответственность за катастрофу с отопительным сезоном на местное самоуправление.
показати весь коментар
17.09.2021 16:48
+1
вы еще и субсидировать газ будете), ультиматумы они ставят), не только ж салюты плебсу устраивать), да миллиарды в фонтаны и яхт клубы зарывать)
показати весь коментар
17.09.2021 16:52
+1
не гони пургу гавнюк 70% собраніх налогов на местах оставляют а далеее вот тут вопрос на вопросе!
показати весь коментар
17.09.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хитрож.пые клоуны решили переложить ответственность за катастрофу с отопительным сезоном на местное самоуправление.
показати весь коментар
17.09.2021 16:48 Відповісти
и вата завоет - "А вот у лукашенки газа вдоволь и по низкой цене! И у нас бы так могло бы быть, но мы с Расиюшкой разосрались!!"

Может в этом план?
показати весь коментар
17.09.2021 17:00 Відповісти
им бы хотелось, но социологию они читают. тут без шансов
показати весь коментар
17.09.2021 17:06 Відповісти
ну если недельку пожить в холоде, то народ какаяразница социологию поменяет..
показати весь коментар
17.09.2021 17:08 Відповісти
скорее клоуна поменяет) как бы ни хотелось зеленым, а силенок у них не хватает
показати весь коментар
17.09.2021 17:10 Відповісти
Ты не владеешь темой, конкретно по Николаеву, за остальные города не скажу
показати весь коментар
17.09.2021 21:21 Відповісти
если владеете - милости прошу. а нет - проходите мимо, там потыкаете
показати весь коментар
17.09.2021 21:22 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
17.09.2021 21:25 Відповісти
вот и поговорили, товарищ балабол)
показати весь коментар
17.09.2021 21:26 Відповісти
вы еще и субсидировать газ будете), ультиматумы они ставят), не только ж салюты плебсу устраивать), да миллиарды в фонтаны и яхт клубы зарывать)
показати весь коментар
17.09.2021 16:52 Відповісти
А ну,прокуарекай факты, что там зарыли в яхтклубе .
показати весь коментар
17.09.2021 17:00 Відповісти
не гони пургу гавнюк 70% собраніх налогов на местах оставляют а далеее вот тут вопрос на вопросе!
показати весь коментар
17.09.2021 16:53 Відповісти
146% оставляют, не приуменьшай достижений величайшего
показати весь коментар
17.09.2021 17:08 Відповісти
Газ по 980 евро пока не требуют?
А снять НДС с коммуналки?
показати весь коментар
17.09.2021 17:27 Відповісти
Мэры вы перед избирателями в ответе прежде всего,а не перед Зелей.Завалите сезон спросят с вас и на качели, которые в сторону Киева качаете не посмотрят
показати весь коментар
17.09.2021 17:30 Відповісти
в Николаеве у теплогенерирующей компании заблочены счета...и колоссальные долги, которые совсем не при Зеле сформировались...в такой ситуации сделать невозможно никуя...
показати весь коментар
17.09.2021 21:24 Відповісти
 
 