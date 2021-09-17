Коломойський про бесіду з Арахамією на футболі: У нього діти в дудки дуділи, я йому крикнув - візьми дітей в парламент, нехай Разумкову дудять
Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював у ВІП-ложі під час футбольного матчу "Динамо-Бенфіка" ніяких важливих питань.
Про це він сказав у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коломойський підтвердив версію Арахамії про те, що вони не розмовляли, а тільки обмінялися жартами.
"Він вже журналістам сказав про жарти, то я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім‘єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно гукати: "Давиде, це твої діти?". Він мені кричить: "Так". Я його запитую: "Ти нащо їм дудки купив?" Він мені у відповідь гукає: "Бо вони просили". Я йому крикнув: "Так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять". Я ще йому додав: готуйся декларацію подавати", - розповів Коломойський.
Він також стверджує, що не впізнав міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
"Ви мене питаєте про Чернишова, так я не знав, хто це такий. Я подумав, що це Бахматюк (ексвласник VAB Банку. - Ред.) повернувся, тому з ним привітався. Я ще питаю Сашу Волкова - це Бахматюк повернувся? А він мені каже: "Ти що, це ж Чернишов".
На уточнювальне запитання, чому вони розмовляли з міністром близько 30 хв., як про це пишуть ЗМІ, Коломойський відповів: "Так я його ж не знаю, ми не говорили, а просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Я з Чернишовим-Бахматюком привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався з Волковим".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
никакой крамолы, в партии так принято
тырят бабки - дудят в дудки
А чого на Динамо приперся ?
Прямо, сходка, блін.