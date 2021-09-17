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Новини
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Коломойський про бесіду з Арахамією на футболі: У нього діти в дудки дуділи, я йому крикнув - візьми дітей в парламент, нехай Разумкову дудять

Коломойський про бесіду з Арахамією на футболі: У нього діти в дудки дуділи, я йому крикнув - візьми дітей в парламент, нехай Разумкову дудять

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював у ВІП-ложі під час футбольного матчу "Динамо-Бенфіка" ніяких важливих питань.

Про це він сказав у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коломойський підтвердив версію Арахамії про те, що вони не розмовляли, а тільки обмінялися жартами.

"Він вже журналістам сказав про жарти, то я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім‘єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно гукати: "Давиде, це твої діти?". Він мені кричить: "Так". Я його запитую: "Ти нащо їм дудки купив?" Він мені у відповідь гукає: "Бо вони просили". Я йому крикнув: "Так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять". Я ще йому додав: готуйся декларацію подавати", - розповів Коломойський.

Він також стверджує, що не впізнав міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова: "У мене не було жодної такої розмови"

"Ви мене питаєте про Чернишова, так я не знав, хто це такий. Я подумав, що це Бахматюк (ексвласник VAB Банку. - Ред.) повернувся, тому з ним привітався. Я ще питаю Сашу Волкова - це Бахматюк повернувся? А він мені каже: "Ти що, це ж Чернишов".

На уточнювальне запитання, чому вони розмовляли з міністром близько 30 хв., як про це пишуть ЗМІ, Коломойський відповів: "Так я його ж не знаю, ми не говорили, а просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Я з Чернишовим-Бахматюком привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався з Волковим".

Автор: 

Коломойський (3121) футбол (1581) Арахамія (1103) Бахматюк (292) Олексій Чернишов (274)


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Топ коментарі
+20
А, ну раз сам международный жулик так сказал, то да, верим. Все, ситуация прояснена, расходимся, Панове.
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17.09.2021 16:52
+19
агрохимия тоже дунул в дудку. в бенину.

никакой крамолы, в партии так принято
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17.09.2021 16:51
+17
Еще одно доказательство , что среди зеленых помоечников одни дебилы.
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17.09.2021 16:52
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агрохимия тоже дунул в дудку. в бенину.

никакой крамолы, в партии так принято
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17.09.2021 16:51 Відповісти
анал табу
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17.09.2021 17:10 Відповісти
если ермак не приказал
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17.09.2021 17:11 Відповісти
Ну что вы прицепились: два хороших человека свой гешефт с Украины обсуждали. Пока другие хорошие гебята не взяли то, что плохо лежит.
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17.09.2021 17:19 Відповісти
А, ну раз сам международный жулик так сказал, то да, верим. Все, ситуация прояснена, расходимся, Панове.
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17.09.2021 16:52 Відповісти
Еще одно доказательство , что среди зеленых помоечников одни дебилы.
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17.09.2021 16:52 Відповісти
коломойша намекнул арахамии во что тот будет "дудеть", если он и его "дети" (в ВР) перестанут дудеть по команде коломойши))
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17.09.2021 16:52 Відповісти
беня ему свою дудку предложил?
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17.09.2021 16:52 Відповісти
Которая между ног.
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17.09.2021 17:04 Відповісти
Всё общается без умолку, никак не наговорится, птичка-говорун. В Штатах не хочет потрещать или там опасно?..
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17.09.2021 16:52 Відповісти
"возьми детей в парламент, пусть Разумкову дудят"а DAAVID DOWN подумав що треба свиснути Коломойському в кожану флейту.
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17.09.2021 16:53 Відповісти
В Абхазии запретили грузинский язык - Кремль переводит школы на русский. Кремль русифицирует оккупированную Абхазию. В школах оказался под запретом грузинский язык.
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17.09.2021 16:53 Відповісти
УЖЕ ДУДЮ ДЯДЯ, УЖЕ ДУДЮ
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17.09.2021 16:56 Відповісти
Ара похож на Бахматюка, как я на цадика Нахмана)))
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17.09.2021 16:57 Відповісти
А Чернышов?
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17.09.2021 17:18 Відповісти
я ж говорю, у зебобиков и шутки идиотские.
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17.09.2021 17:08 Відповісти
Сумно за нарід, який обрав такого дебіла і йому подібних. Їште, щоб Вам повилазило
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17.09.2021 17:10 Відповісти
піdоrастична зухвала ****

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17.09.2021 17:10 Відповісти
Для чего-то же они так засветились? Сознательно пришли на стадион таким составом - чтоб все увидели. Уверен, что не любовь к футболу их туда привела.
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17.09.2021 17:11 Відповісти
в цирке клоуны и шутки-

тырят бабки - дудят в дудки
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17.09.2021 17:14 Відповісти
Лише імбецили тягнуть на стад дудки.
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17.09.2021 17:20 Відповісти
какое же оно - иПанутое.......
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17.09.2021 17:29 Відповісти
Одна баба в бубен била---а другая в куй трубила! Хлопцы на футболе гурканят, шуткуют и поют! Стайка весело живёт. Ребятки---вы хорошо устроились! А не пора ли нам арматурки нарезать рифлёнки! Шестёрка хорошо в руку ложится. 70 см самое то!
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17.09.2021 17:35 Відповісти
Який Коломойський жартівник та дотепник! Як наш Гарант! Мабудь разом реготали, коли 73 % отримали та продовжують на біс потішатися...але якось не дуже смішно, хоча Арахамія дітей за порадою 1 олігарха може працевлаштувати уже зараз!
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17.09.2021 18:36 Відповісти
значит точно обсуждали что разумкова пора снимать потому как мешает
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17.09.2021 19:00 Відповісти
Нельзя унижаться перед инфобредом заангажированных, желтых от поноса сми
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17.09.2021 19:02 Відповісти
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17.09.2021 19:32 Відповісти
Коломойский зако6тачился о обхазского отброса
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17.09.2021 20:20 Відповісти
Тобто, Беня в Києві ? Бо не видно, не чути. Думала, з Дніпра не вилазить, рєшала.

А чого на Динамо приперся ?

Прямо, сходка, блін.
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18.09.2021 05:06 Відповісти
 
 