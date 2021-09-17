Кореспондентів, які рік не ходили в Раду, необхідно позбавляти акредитації, - "слуга народу" Потураєв

Глава Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що парламентські кореспондентів, які протягом року не відвідували Верховну Раду, можна позбавляти акредитації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, на сьогоднішній день в Раді акредитовані 3 тис. представників медіа.

"Ви не думаєте, що це трохи дивно?... Наскільки я прочитую закон, наскільки я знаю, ніщо не заважає не на вході фільтрувати (позбавляти акредитації кореспондентів — ред.), а в процесі, бо є вже безліч технічних можливостей, які дозволяють фільтрувати. Наприклад, людина отримала акредитацію, вона протягом року жодного разу не була у Верховній Раді. Тоді навіщо акредитація? Це (позбавити акредитації — ред.) порушення закону? Ні, я такого не пам’ятаю. Людина акредитована в парламенті. Що це означає? Що людина - парламентський кореспондент. Це робота чи ні? Якщо людина акредитована на роботу і не виконує цю роботу, то що варто зробити з цією акредитацією?" - підкреслив парламентарій.

У той же час він зазначив, що рішення щодо регулювання процесу надання або позбавлення парламентської акредитації має приймати керівництво Верховної Ради, відповідальні органи, зокрема, пресслужба.

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