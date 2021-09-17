УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини
860 10

Кореспондентів, які рік не ходили в Раду, необхідно позбавляти акредитації, - "слуга народу" Потураєв

Кореспондентів, які рік не ходили в Раду, необхідно позбавляти акредитації, -

Глава Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що парламентські кореспондентів, які протягом року не відвідували Верховну Раду, можна позбавляти акредитації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, на сьогоднішній день в Раді акредитовані 3 тис. представників медіа.

"Ви не думаєте, що це трохи дивно?... Наскільки я прочитую закон, наскільки я знаю, ніщо не заважає не на вході фільтрувати (позбавляти акредитації кореспондентів — ред.), а в процесі, бо є вже безліч технічних можливостей, які дозволяють фільтрувати. Наприклад, людина отримала акредитацію, вона протягом року жодного разу не була у Верховній Раді. Тоді навіщо акредитація? Це (позбавити акредитації — ред.) порушення закону? Ні, я такого не пам’ятаю. Людина акредитована в парламенті. Що це означає? Що людина - парламентський кореспондент. Це робота чи ні? Якщо людина акредитована на роботу і не виконує цю роботу, то що варто зробити з цією акредитацією?" - підкреслив парламентарій.

У той же час він зазначив, що рішення щодо регулювання процесу надання або позбавлення парламентської акредитації має приймати керівництво Верховної Ради, відповідальні органи, зокрема, пресслужба.

Також читайте: Об'єктивність ЗМІ в Україні на доволі високому рівні. Під час виборчої кампанії я був на всіх телеканалах, - Разумков

Автор: 

ВР (14941) ЗМІ (1357) Потураєв (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
А депутатов которые не ходят или через раз на работу чего лишать?
показати весь коментар
17.09.2021 17:08
+8
Не скажу про журналістів, а ось депутатів, що не ходять в парламент(НА РОБОТУ!!!) позбавляти мандата треба.
показати весь коментар
17.09.2021 17:17
+3
плесени все неймется с журналистами расправиться. чего их вообще трогать, дурачки? эффект может быть только обратный
показати весь коментар
17.09.2021 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А депутатов которые не ходят или через раз на работу чего лишать?
показати весь коментар
17.09.2021 17:08 Відповісти
Яйця відрізати.
показати весь коментар
17.09.2021 17:26 Відповісти
плесени все неймется с журналистами расправиться. чего их вообще трогать, дурачки? эффект может быть только обратный
показати весь коментар
17.09.2021 17:09 Відповісти
Нікітушка - якийсь тіньовий Єрмак
показати весь коментар
17.09.2021 17:10 Відповісти
Не скажу про журналістів, а ось депутатів, що не ходять в парламент(НА РОБОТУ!!!) позбавляти мандата треба.
показати весь коментар
17.09.2021 17:17 Відповісти
Оце то так, в чужому оці соломинку побачили, а у своєму і колоди не бачать!
показати весь коментар
17.09.2021 17:31 Відповісти
Последний раз был на заседании Рады 1 марта 2014 года...когда Валентина Матвиенко объявила войну Украине и разрешила Путлерц ввести войска срани РАБссийской в Украину...мы тогда смотрели прямую трянсляцию из ДурьДумы РАБссии.....итог голосования был фашистским...все ЗА...против был только Илья Пономарев...сегодня он живет в Украине или США не важно...его тогда хотели убить...,но он успел сбежать из РЮСКАВА ГОВНА...
показати весь коментар
17.09.2021 17:43 Відповісти
Лишите меня аккредитации..Чуваки...вам потьом будет очень больно,болнее чем Индюковичу и Путлеру... с Лукашескку и прочим Быдлом РАБссии...
показати весь коментар
17.09.2021 18:12 Відповісти
Депутатов , которые на протяжении года не посещали Верховную Раду хотя бы 40 дней ,
необходимо лишать МАНДАТА .
показати весь коментар
17.09.2021 21:07 Відповісти
Зачем? Они и так не ходят. Л - логика.
показати весь коментар
17.09.2021 21:47 Відповісти
 
 