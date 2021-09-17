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Новини Коронавірус і карантин
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ЦГЗ отримав секвенатор і зможе самостійно визначати штами коронавірусу, - Ляшко

ЦГЗ отримав секвенатор і зможе самостійно визначати штами коронавірусу, - Ляшко

У Центрі громадського здоров'я з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу у пацієнтів. Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1511) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Теперь манипулировать станет гораздо легче....какой надо штамм такой и нарисуют....веры зеленным товаришЧам нет ни какой...
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17.09.2021 17:32
+5
Капец.. Вирус не определен и не выделен ни одной лабораторией мира(т.е они его вроде бы и видят - но выделить и определить не могут) - но ***** есть у них секвестр чтоб определять штаммы короны.. это клиника...
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17.09.2021 17:40
+5
Узнаем ли. Вот уже полтора года прошло. Результат покуда нулевой. Ну и всегда на новые штаммы можно съехать и другие вакцины клепать. Это можно растягивать до бесконечности и любой возбудитель ГРВИ списывать на ковид. Вы же все равно проверить не можете. А тех кто может круг очень ограничен. Так что при наличии достаточных средств можно манипулировать сколь угодно долго. Сейчас ведь никого не смущает что в среднем более 90% населения любой взятой страны вообще не ощутило на себе ковида.
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17.09.2021 17:59
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Теперь манипулировать станет гораздо легче....какой надо штамм такой и нарисуют....веры зеленным товаришЧам нет ни какой...
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17.09.2021 17:32 Відповісти
манипулировать можно тупым, малообразованным быдлом, не способным к самостоятельному сбору, обработке/анализу информации, не способным принимать решения и нести ответственность за них... кстати, а вы с утра по собственной глупости бред пишите, али задание какое?
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17.09.2021 17:37 Відповісти
Откуда мне знать по какой причине вы с утра пишите бред???
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17.09.2021 17:41 Відповісти
с кем воевать? если Вы заметили, я не агитирую ни прививаться ни ваши антиваксерские штучки. смысл с пеной у рта кого-то переубеждать, манипулировать данными, призывать к тому или иному действию.... Мне глубоко все равно на это! Мне интересен конечный результат - о котором мы узнаем не раньше весны - чья сторона была права...
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17.09.2021 17:52 Відповісти
Узнаем ли. Вот уже полтора года прошло. Результат покуда нулевой. Ну и всегда на новые штаммы можно съехать и другие вакцины клепать. Это можно растягивать до бесконечности и любой возбудитель ГРВИ списывать на ковид. Вы же все равно проверить не можете. А тех кто может круг очень ограничен. Так что при наличии достаточных средств можно манипулировать сколь угодно долго. Сейчас ведь никого не смущает что в среднем более 90% населения любой взятой страны вообще не ощутило на себе ковида.
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17.09.2021 17:59 Відповісти
узнаем у меня есть с чем сравнивать! в прошлом 2 раза болел болел и я и жена симптомы схожие - течение разное. Скорее из-за большой разницы в возрасте лечились протефлазидом + из народного - заваривали грудной сбор в кастрюле, да так что в квартире не продохнуть... дышали паром - очень облегчало кашель, как показалось это не дало ковиду до легких опуститься...
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17.09.2021 20:15 Відповісти
протефлазид не лечит ковид. Разве что в России.

Дышание паром? а что, при ковиде кашель, требующий дышать паром?

Открою страшную тайну - только никому не говорите: НИКАКОЙ кашель не лечат паром.

Ковидный в том числе.

в легкие ковид не опустился не благодаря тому что вы дышали паром, а вопреки этому глупому действию.
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17.09.2021 20:34 Відповісти
Вы так рассуждаете уверенно будто вирусолог и всю свою жизнь только этим и занимались.
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17.09.2021 20:38 Відповісти
А почему Вы думаете, что это у Вас был именно ковид? Подобные симптомы могут давать и другие возбудители. Причем симптомы от одного и того же возбудителя могут меняться в зависимости от штамма.
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17.09.2021 20:39 Відповісти
Кстати, в тему Вашего поста

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17.09.2021 21:09 Відповісти
нулевой?!

Ну, для тех кто прогуливал уроки физики, мир будет полон удивительного и волшебного.

Вы прогуливали и биологию, видимо.
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17.09.2021 20:32 Відповісти
Каким образом непрогулянные уроки биологии позволят Вам распознать вирус и тем более его штамм. Причем не имея для этого соответствующего оборудования?
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17.09.2021 20:37 Відповісти
Вячеслав .доброго вечора. Можна поцікавитися -Ви вакциновані? Якщо так то якобю саме вакциною ? Дякую
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17.09.2021 19:43 Відповісти
Так, вакцинований Пфайзером. Останнє щеплення 19 серпня.
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17.09.2021 20:04 Відповісти
Можете скріншотик документу про вакцинацію тут викласти?
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17.09.2021 20:31 Відповісти
а что, Фому неверующего убедит фото скриншота? да в наше время что угодно можно нафотошопить.
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17.09.2021 20:36 Відповісти
я вакцинировался короноваком - тогда еще пфайзера не было в свободном доступе. Жена вакцинировалась Модерной, уже обе дозы. Маму и отца уговорили - кого на Модерну, кого на Пфайзера.
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17.09.2021 20:36 Відповісти
Ви Вячеслав? я звертався до Вас своїм коментарем?У Вас роздвоєння особистості чи ви просто забули перелогінитись? Не можна допускати таких помилок в своїй роботі .бо замовник не заплатить 30 срібняків
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17.09.2021 21:41 Відповісти
Капец.. Вирус не определен и не выделен ни одной лабораторией мира(т.е они его вроде бы и видят - но выделить и определить не могут) - но ***** есть у них секвестр чтоб определять штаммы короны.. это клиника...
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17.09.2021 17:40 Відповісти
Я ж казав - у ківіві у психопатів ,як і в цілому світі пішло масове зацікавлення наукою. Януковіщь-праффєссар, ківа -кандідад, правда папєрєднік ляжка на шубу повівся, а цьому пришлють коробочку з модним словом!
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17.09.2021 18:46 Відповісти
нет. Клиника - это то психиатрическое отделение где вы сейчас находитесь.

Не СЕКВЕСТР, двоечник ты и все кто тебя лизнул, а секвенирование.

Есть и секвенированные штаммы и выделенный вирус. во всей красе. Еще год назад.

Секвени́рование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B биополимеров (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA белков и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B нуклеиновых кислот - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A ДНК и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A РНК ) - определение их аминокислотной или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4 нуклеотидной последовательности (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. sequentum - последовательность). В результате секвенирования получают формальное описание первичной структуры линейной макромолекулы в виде последовательности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80 мономеров в текстовом виде. Размеры секвенируемых участков ДНК обычно не превышают 100 пар нуклеотидов (next-generation sequencing) и 1000 пар нуклеотидов при секвенировании по Сенгеру. В результате секвенирования перекрывающихся участков ДНК получают последовательности участков генов, целых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD генов , тотальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A мРНК или полных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC геномов организмовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2 [2] .

Для секвенирования применяют методы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Эдмана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 Сенгера и другие; в настоящее время для секвенирования генов обычно применяют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 метод Сенгера с дидезоксинуклеозидтрифосфатами (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DdNTP&action=edit&redlink=1 ddNTP https://en.wikipedia.org/wiki/Dideoxynucleotide [en] ). Обычно до начала секвенирования производят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) амплификацию участка ДНК, последовательность которого требуется определить, при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F ПЦР . Секвенирование полного генома обычно осуществляют при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F технологий секвенирования нового поколения (next-generation sequencing).
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17.09.2021 20:38 Відповісти
ВОЗ внесла изменения:

В раздел «Вирусная инфекция неуточненной локализации (B34)» (класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)», подкласс «Другие вирусные болезни (B25-B34)» добавлено уточнение, что для нозологии «Коронавирусная инфекция неуточненной локализации» (код B34.2) исключены значения: «COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)» и «COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2)»
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17.09.2021 23:45 Відповісти
SARS-CoV-2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2), ранее 2019-nCoV (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. 2019 novel coronavirus, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C Wuhan seafood market pneumonia virus) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 оболочечный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_(%2B)%D0%A0%D0%9D%D0%9A одноцепочный (+)РНК-вирус , относящийся к подроду https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarbecovirus&action=edit&redlink=1 Sarbecovirus https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome%E2%80%93related_coronavirus [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-Gurjit_S._Randhawa2020-7 [7] рода https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1 Betacoronavirus https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-:14-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-8 [8] .

SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 .

Первыми геном вируса полностью расшифровали службы здравоохранения Китая, 10 января его сделали публично доступным (см https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#CITEREFEuropean_Centre_for_Disease_Prevention_and_Control European Centre for Disease Prevention and Control , Event background, p. 2.). До 12 января 5 геномов были зарегистрированы в базе данных https://ru.wikipedia.org/wiki/GenBank GenBank , к 26 января их количество выросло до 28. За исключением самого раннего генома, геномы находятся под эмбарго в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GISAID&action=edit&redlink=1 GISAID https://en.wikipedia.org/wiki/GISAID [en] . Филогенетический анализ доступен через https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nextrain&action=edit&redlink=1 Nextrain.



Вирусология[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit&section=6 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit&section=6 править код ]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_genome.svg?uselang=ru


Предполагаемая организация генома коронавируса SARS-CoV-2

Последовательности https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1 бетакоронавируса https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus [en] обнаруживают сходство с бетакоронавирусами, выявленными у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5 летучих мышей из Китая. Однако вирус генетически отличается от других коронавирусов, которые вызываютhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-nextstrain_sars-like-cov-41 [41] :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), известный также как атипичная пневмония, вызываемый вирусом SARS-CoV;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC ближневосточный респираторный синдром (MERS), вызываемый вирусом MERS-CoV.

SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, является членом линии Beta-CoV Bhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-nextstrain_sars-like-cov-41 [41] . По состоянию на 29 марта 2020 года выделено 2058 геномов вируса SARS-CoV-2, в котором уже заметны тенденции к эволюционированию. Как минимум 7 мутаций относятся к одному предкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-_426e383b8c04b349-42 [42] .

Длина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК -последовательности коронавируса составляет около 30 000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B нуклеотидов .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК варианта Wuhan-Hu-1
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17.09.2021 20:43 Відповісти
ой капец !!! вирусологи вернулись из школы мля !!! гении википедии !!! спасайся кто может !!!
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17.09.2021 23:18 Відповісти
ото награєтесь новою цяцею!
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17.09.2021 17:43 Відповісти
Мы к вам ,профессор и вот по какому делу. Пришли выявить штамм коронавируса.
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17.09.2021 17:47 Відповісти
Секвенатор подвезли, а когда транклюкатор будет?
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17.09.2021 19:42 Відповісти
Десятки короновирусов живут в организме человека! Это просто супер афера! Допустим можно обьявить вирус герпеса смертельно опасным,показать заполненные больницы, а этот короновирус можно найти у каждого, раздуть волну паники и заставить ширяться.
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18.09.2021 08:36 Відповісти
 
 