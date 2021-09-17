ЦГЗ отримав секвенатор і зможе самостійно визначати штами коронавірусу, - Ляшко

У Центрі громадського здоров'я з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу у пацієнтів. Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.

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