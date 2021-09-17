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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби зафіксовано російський мінометний обстріл біля Пісків і проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" на Луганщині, - пресцентр ОС

З початку доби зафіксовано російський мінометний обстріл біля Пісків і проліт ворожого безпілотника

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також читайте: Від початку доби війська РФ застосували 120-мм міномет у районі населеного пункту Піски, - Міноборони

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Я сейчас ..в эти минуты...фиксирую минометный обстрел в направлении Верхнеторецкого или Нью-йорка...точнее трудно сказать... уже шесть прилетов насчитал...
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17.09.2021 17:40
+3
"Зафиксирован пролет"... У них уже новояз появился. Теперь так называется корректировка арт.огня с беспилотника. Интересно, скоро прилеты начнут именовать "хлопками неустановленного происхождения" ?
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17.09.2021 17:50
+2
Так же можно отметить ,что главный враг сидит в центре Киева и не выплачивает военным деньги
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17.09.2021 17:37
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Так же можно отметить ,что главный враг сидит в центре Киева и не выплачивает военным деньги
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17.09.2021 17:37 Відповісти
Я сейчас ..в эти минуты...фиксирую минометный обстрел в направлении Верхнеторецкого или Нью-йорка...точнее трудно сказать... уже шесть прилетов насчитал...
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17.09.2021 17:40 Відповісти
пролет байрактара когда будет?
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17.09.2021 17:42 Відповісти
или путлер не велит?
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17.09.2021 17:43 Відповісти
"Зафиксирован пролет"... У них уже новояз появился. Теперь так называется корректировка арт.огня с беспилотника. Интересно, скоро прилеты начнут именовать "хлопками неустановленного происхождения" ?
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17.09.2021 17:50 Відповісти
скоро сообщения будут такие: "сегодня убили только двоих воинов ЗСУ и всего лишь 10 раненых"
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17.09.2021 17:55 Відповісти
Не могут хенералы сбить Орлан.
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17.09.2021 19:29 Відповісти
Дорого виходить мабудь.Як снаряд 152 мм коштує 700 євро..то уявіть собі скільки коштує ракета..А що хлопці потім гинуть..так зелеклоун каже що ,,єщьо нарожают"
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17.09.2021 19:40 Відповісти
Прольоти Орлана вимірюються потім життями. Тут питання в іншому: збивати або не можуть, або не хочуть. Угрупування ППО не виконує покладених функцій. Якщо перше-тоді або техніка несправна, або обслуги не підготовлені. Якщо ж друге-то тут питання до лінійки посадових осіб, які "над" підрозділами. Але щось мені підказує, що більш актуальний перший варіант.
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17.09.2021 21:32 Відповісти
Залужний із зелею поскаржаться в "Спортлото" і кацапамстане стидно.
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17.09.2021 20:41 Відповісти
 
 