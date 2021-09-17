З початку доби зафіксовано російський мінометний обстріл біля Пісків і проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" на Луганщині, - пресцентр ОС
З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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