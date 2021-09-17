Зайшов до школи, причаївся в туалеті і напав на 8-річну дівчинку: в Києві затримали педофіла
Тільки на початку вересня чоловік вийшов із зони, де відсидів за розбещення малолітніх. Тепер йому загрожує ще до 8 років за ґратами.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Все сталося на Лісовому масиві в Києві.
"Під час перерви школярка зайшла в туалет, де був невідомий. Залякуючи дитину, чоловік вчинив стосовно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагалися затримати правопорушника, але він втік", - розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.
На пошуки педофіла направили всі наряди поліції Києва. Його затримали на вокзалі - чоловік намагався виїхати з Києва.
"Порушник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої", - розповіли в поліції.
Тепер чоловікові загрожує ще до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это шо проходной двор???
бедный ребенок !!!!
Блаженна людина.
У нас же є приклад па раші під боком яка цією статтею знищує неугодних режиму...
Тут все просто если есть второй эпизод надо давать огромный срок, иначе обязательно вернется к нападениям на детей
Термін нічого не дасть і нічого не змінить. Він вийде і повторить.
Тут тільки лікування. В коментарях багато хто згадує хімічну кастрацію, але я впевнений що майже ніхто не знає що це таке. Це і є лікування...
І не треба згадувати за жінок, бо ******* закони в Україні матріархальні та написані в основному ними або в їх інтересах. Саме через це у нас така гора проблем від малої народжуваності до непрацювання системи держави взагалі.
Но лучше бы он какого-то слугу урода вальнул, а не детей развращал
А закони у нас в цьому плані як завжди повна лажа.
И ГДЕ ??? Директора школы надо судить