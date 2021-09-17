Зайшов до школи, причаївся в туалеті і напав на 8-річну дівчинку: в Києві затримали педофіла

Тільки на початку вересня чоловік вийшов із зони, де відсидів за розбещення малолітніх. Тепер йому загрожує ще до 8 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Все сталося на Лісовому масиві в Києві.

"Під час перерви школярка зайшла в туалет, де був невідомий. Залякуючи дитину, чоловік вчинив стосовно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагалися затримати правопорушника, але він втік", - розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.

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На пошуки педофіла направили всі наряди поліції Києва. Його затримали на вокзалі - чоловік намагався виїхати з Києва.

"Порушник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої", - розповіли в поліції.

Тепер чоловікові загрожує ще до 8 років позбавлення волі.