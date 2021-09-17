На дільниці в Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

У Росії на виборах у Державну думу не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє російське незалежне видання "Новая газета", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про виборчі дільниці на території Ростовської області.

Спостерігачів не пустили, пояснюючи це конфліктом російського закону про вибори до законодавства про прикордонні зони. В одному з таких районів - Тарасівському - явка вже до 12 години становила 30%.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Росії почалися вибори до Держдуми. Голосування триватиме три дні. Жителів ОРДЛО масово відправляють на автобусах у Ростовську область для голосування. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів.

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