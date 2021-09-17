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На дільниці в Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

На дільниці в Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

У Росії на виборах у Державну думу не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє російське незалежне видання "Новая газета", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про виборчі дільниці на території Ростовської області.

Спостерігачів не пустили, пояснюючи це конфліктом російського закону про вибори до законодавства про прикордонні зони. В одному з таких районів - Тарасівському - явка вже до 12 години становила 30%.

Читайте також: Робота шахт і заводів призупинена. Жителів ОРДЛО на автобусах масово примусово відправляють у Ростовську область для голосування, - Лисянський. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Росії почалися вибори до Держдуми. Голосування триватиме три дні. Жителів ОРДЛО масово відправляють на автобусах у Ростовську область для голосування. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна висловлює протест через протиправні вибори до Держдуми в окупованому Криму й ОРДЛО. Їхня легітимність під сумнівом, - МЗС

Автор: 

вибори (6683) спостерігач (397) росія (64895) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+9
А какой смысл за этим шоу уродов наблюдать? Все результаты "голосования" давно нарисованы.
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17.09.2021 18:06
+3
вони на повному серйозі труть ватникам, що омєріга активно втручається у їхній виборчий процес, нібито дійсно можливо втрутитись і якось вплинути на цей "виборчий" процес

піпл хаває
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17.09.2021 18:14
+2
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17.09.2021 18:46
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А какой смысл за этим шоу уродов наблюдать? Все результаты "голосования" давно нарисованы.
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17.09.2021 18:06 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!!------------ Обличчя "агетів кремля" під гріфом "Таємно" !!!)))
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17.09.2021 18:09 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Ну, не думаю, шо так уж сложно получить списки лугандонцев, получивших московитский аусвайс. Другое дело - или это надо СБУ под командованием Ваньки-Дурачка баканова...
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17.09.2021 18:13 Відповісти
99% за блок коммунистов и беспартийных
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17.09.2021 18:47 Відповісти
вот ведь негодяи какие!
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17.09.2021 18:06 Відповісти
шо кацапи - фашисти і лайно, ми і так знаємо
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17.09.2021 18:15 Відповісти
вони на повному серйозі труть ватникам, що омєріга активно втручається у їхній виборчий процес, нібито дійсно можливо втрутитись і якось вплинути на цей "виборчий" процес

піпл хаває
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17.09.2021 18:14 Відповісти
Цей процес триває 100 років,казка про підступних,клятих західних імперіалістів,про споконвічне вороже оточення "матушки России" !!! Параноїдна маячня шизофреніків великодержавного шовінізма !!)))
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17.09.2021 18:18 Відповісти
чомусь не расісюшка відгороджується від ворожого оточення, а вороже оточення від расісюшкі

парадокс
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17.09.2021 18:23 Відповісти
Дайте я угадаю. Потом посчитают и окажется, что явка в ОТСОСе была 300-400%
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17.09.2021 18:17 Відповісти
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17.09.2021 18:18 Відповісти
Кацап філософський?
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17.09.2021 18:35 Відповісти
Наблюдать за ГОВНОМ РАБссии можно только ГОВНУ РАБссии...
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17.09.2021 18:18 Відповісти
Штирлиц...звонила Меркель..ты обосрался с Северным Потопом*? Герр Мюллер...я пойду на отсос даже к Фрау Меркель...полковник Исаев вы же член ВКП(б) и не занимаетесь Кунилингусом...
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17.09.2021 18:22 Відповісти
Вот это да, не может быть. Это же возможно там выборы фальсифицируют, какой ужас
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17.09.2021 18:29 Відповісти
А там що є якісь незалежні спостерігачі? Що з ними що без них результат буде 146%.
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17.09.2021 18:34 Відповісти
Выборы на Концлагере РАБссия,это что сказал однажды Султан Эрдоган...

Это такое дремучее ДЕРЬМО,что любой житель Дяревни ПРОСТОКВАШИНО...хочет стать ХЕРоем РАБссии типа азербайджанец Ильхам Алиев ... рюсскае быдло вы согласны???
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17.09.2021 18:34 Відповісти
Рашка продолжает мучиться и выдавливать из себя показушную демократию.Вернитесь вже к истокам.Царю батюшке и не мучайтесь.Сбросьте с себя навязчивые ненавидимым Западом оковы цивилизации.Будьте собой.Будьте Ордой
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17.09.2021 18:39 Відповісти
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17.09.2021 18:46 Відповісти
Горять к пеклі москалі
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17.09.2021 19:21 Відповісти
Та ви що ? Кацапи не пустили а всі думали, шо кацапи хочь когось пустять ?
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17.09.2021 19:17 Відповісти
А що ви хотіли, тож русофашиські убивці.
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17.09.2021 19:18 Відповісти
Ординці заборонили трансляцію з відеокамер в інтернеті. А потім скабеєва дивується чому Європа не визнає ці так звані вибори.
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17.09.2021 19:26 Відповісти
 
 