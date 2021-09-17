У Роменській районній лікарні на Сумщині відкрили відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО

У Роменській центральній районній лікарні відкрили відділення екстреної медичної допомоги, яке було створене за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сумській області сьогодні ми відкриваємо шосте за рахунком таке відділення. Буде ще сьоме відділення – у Глухівській міській лікарні, яке ми плануємо відкрити у цьому році", – розповів голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Капітальний ремонт першого поверху головного корпусу №1 (відділення екстреної медичної допомоги) Роменської ЦРЛ здійснювався за кошти державного, місцевого бюджетів та коштів від господарської діяльності самої лікарні. Загалом для створення відділення екстреної медичної допомоги витратили 6 млн грн.

Лікарня уже отримала сучасний апарат ультразвукової діагностики. Надалі для приймального відділення планують закупити комп’ютерний томограф та ангіоргафічне обладнання.

"Дуже важливо, щоб медична допомога надавалась максимально швидко та якісно. Якісна діагностика, встановлення діагнозу та лікування в першу "золоту годину" дає можливість врятувати більше людських життів", - наголосив Живицький.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив , що до кінця 2021 року за програмою "Велике будівництво" в українських лікарнях загалом буде відкрито 200 сучасних приймальних відділень