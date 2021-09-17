Громадянка України, яка впала зі скелі в Іспанії, померла в лікарні, - МЗС

Українка, яка впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася в море з висоти близько 30 метрів.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - заявили в МЗС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 26-річна українка перелізла через перила, щоб зробити знімок біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм, проте втратила рівновагу і впала в море, ударившись об каміння.

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