Громадянка України, яка впала зі скелі в Іспанії, померла в лікарні, - МЗС
Українка, яка впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася в море з висоти близько 30 метрів.
"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - заявили в МЗС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 26-річна українка перелізла через перила, щоб зробити знімок біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм, проте втратила рівновагу і впала в море, ударившись об каміння.
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погуглите сколько людей гибнет в ваннах и душевых кабинах (даже не в бассейнах)....
утопленники в реках, озерах, морях и океанах-отдыхают...
и вроде в первом случае - безопасно!
Хорошо что у меня в подъезде мужик так убился насмерть. Хорошо в том смысле что я с 10 лет знал, что в ванной должно быть 2 резиновых/силиконовых коврика - в ванной и на полу.
Может кого-то это удержит от неосторожного шага.
Бог не фраер, он все видит. За все в жизни приходится платить и за глумление над смертью молодой девчонки
Ми НІЧОГО не знаємо про дівчину. Знаємо, що вона не з раші. Це вже багато. Така була в неї доля, зірватися з тої скелі. Страшно було їй, страшно її рідним.
Помовчте. Вона вже в інших світах.