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Новини Тіньова економіка
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Тіньову економіку України планують скоротити до 25% за три роки, - міністр Любченко

Тіньову економіку України планують скоротити до 25% за три роки, - міністр Любченко

Міністерство економіки України планує скоротити частку тіньової економіки до 25% ВВП. На це знадобиться три роки.

Про це глава відомства Олексій Любченко заявив 16 вересня під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи щодо детінізації економіки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Сьогодні, за попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки становить 30% від офіційного ВВП. Зараз ми зібралися для вироблення пропозицій щодо детінізації економіки у всіх секторах, маємо розробити окремі точкові заходи, вийти на системні рішення, аж до введення інституційних змін", - цитує пресслужба слова Любченка.

За підрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, у 2019 році обсяг тіньової економіки України становив близько 28% від обсягу офіційного ВВП країни. У 2020 році він досяг 30%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко

Автор: 

Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+9
Смех да и только. Скоро ее никакой вообще не будет.
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17.09.2021 18:40
+9
лесами страну уже засадили...теперь вот новое хау-ноу...
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17.09.2021 18:42
+7
Теневую экономику Украины планируют сократить до 25%

Настало время окуительных историй.
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17.09.2021 18:47
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Смех да и только. Скоро ее никакой вообще не будет.
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17.09.2021 18:40 Відповісти
да, с такой скоростью "любви" к народу через три года от народа останутся рожки и ножки обглоданніе.
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17.09.2021 19:06 Відповісти
Откуда они знают её объёмы если она теневая? Или они же сами её крышуют и поэтому в курсе?
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17.09.2021 18:42 Відповісти
лесами страну уже засадили...теперь вот новое хау-ноу...
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17.09.2021 18:42 Відповісти
еще инпестиционные няни носятся по лесам, полям, болотам и ищут инвесторов.Так как они не знают, для чего они их ищут, то все кончается внезапным сексом.
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17.09.2021 19:17 Відповісти
Тогда придется сократить и весь 95 квартал?
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17.09.2021 18:42 Відповісти
Планируют уменьшить с 30% до 25%, даже если получится то особо ничего не изменится.
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17.09.2021 18:43 Відповісти
а в курсе, что первые слова каждого президента были "Мы ликвидируем теневую экономику!"
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17.09.2021 19:24 Відповісти
Все планують, але оце дуже таки скромненько, можна було б до 30-го року, яка різниця, всерівно не буде виконано.
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17.09.2021 18:47 Відповісти
Теневую экономику Украины планируют сократить до 25%

Настало время окуительных историй.
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17.09.2021 18:47 Відповісти
Та воно вже третій рік!
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17.09.2021 18:48 Відповісти
А , извините, бабло в конвертах слугам урода это уже теневая экономика или так, просто??
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17.09.2021 18:47 Відповісти
Это не теневая экономика, это совсем другое
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17.09.2021 18:49 Відповісти
Це допомога стражденним!!!)))
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17.09.2021 18:57 Відповісти
это вынужденная коррупция, которая не подпадает под статьи кр.кодекса потому что не попадает
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17.09.2021 19:19 Відповісти
субсидия)
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17.09.2021 18:50 Відповісти
Премія від бабушки.
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17.09.2021 18:51 Відповісти
30% на данный момент? АХАХАХАХ. ОК, отлично, вот это команда, вот это профи, чудесно. Там был один министр до этого, Милованов, говорил, что нихера в экономике не шурупает, этот черт недалеко от него ушел. В Украине экономика способна наращивать сама себя, без контроля, барина и т.п. паразитов, это они знают, но они ничего не получат, поэтому и получается, что хер стоит, а голова качается, совок в башке не дает покоя, понятия соотношения благосостояния с денежной массой отсутствуют напрочь, и это уже целое поколение поменялось, но говно в башке всё равно рулит
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17.09.2021 18:48 Відповісти


****, решил отнять у людей зарплаты.
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17.09.2021 18:53 Відповісти


Это скопированный заголовок соседней ветки. Надо бы исправить. Но и содержание не менее интересное. Тоже неплохо бы поправить, но уже другими методами
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17.09.2021 18:54 Відповісти
Хтось уявляє собі, як можна таке планувати? Як його обчислити?

Дебілізм 80 рівня...
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17.09.2021 18:54 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))
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17.09.2021 18:54 Відповісти
Клованы просекли основную фишку. Неважно шо делают - главное непрерывный поток навастей про свершения.
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17.09.2021 18:57 Відповісти
Гучні анонси майбутніх звершень !!))
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17.09.2021 18:59 Відповісти
А в 2030 г будет ого-го !
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17.09.2021 19:30 Відповісти
Як більше локшини ,щоб плебс не встигав проковтнути неосяжний об"єм !!!)))
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17.09.2021 19:02 Відповісти
Что там зеленые собрались уменьшать?

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/tenevaya-ekonomika-v-ukraine-prodoljaet-rasti-uje-bolshe-1-trln-grn

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17.09.2021 19:00 Відповісти
У ВР зі слуг почніть, там конверти огого!
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17.09.2021 19:15 Відповісти
Чур! Конверты не в счёт !
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17.09.2021 19:28 Відповісти
Це допомога стражденним ,гуманітарка !!!)))
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17.09.2021 19:35 Відповісти
Навіяло: пятілєтку за трі года....
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17.09.2021 19:17 Відповісти
именно!
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17.09.2021 19:21 Відповісти
"Врежем дуба раньше срока!" та "Наша сила в плавках!" !!!)))
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17.09.2021 19:33 Відповісти
Зайве слово "тіньову"
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17.09.2021 20:09 Відповісти
А казнокрадов сажать будут или пусть куражатся дальше?
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17.09.2021 20:26 Відповісти
мі піхалі паравоз ....
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17.09.2021 20:53 Відповісти
Вона скоротиться ,але разом з українцями які виїдуть на заробітки закордон..
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17.09.2021 21:09 Відповісти
Пустые прожекты, господа вроде Любченко ничего не решают, заносят в ОП Ермаку и Зеленскому, именно они возглавляют теневую экономику и пока они там сидят изменений не ожидается.
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17.09.2021 21:17 Відповісти
Запретите офшоры для начала.Во всем мире бизнес платит 50-70% налогов от прибыли,а в Украине 15-20%.Почему снизили единую ставку есв 5 лет назад в два раза?Это Порошенко подарил бизнесу десятки мидлиардов гривен.Тем самым обрекли пенсионеров на голодное существование!Почему минимальная зарплата 6000 гр ,а не 20000 гр? Чтобы бизнес платил как можно меньше налогов и зарплаты людям.Чтобы бизнес обогащался не по дням,а по часам.Почему у Порошенко было состояние 800 млн дол на 14 год,а сейчас 1.6 млрд дол.И это за годы войны,когда украинцы соберали по копейке на армию, а Порошенко увеличил своё состояние в два раза!!!И другие олигархи так же!Неуплата налогов,копеечная зарплата,копеечные отчисления в пенсионный фонд,все сделки через офшоры и т.д
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17.09.2021 21:23 Відповісти
как только миллиард деревьев высадят, сразу после этого
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17.09.2021 22:33 Відповісти
Ні, але це як про того Віслюка та Падішаха..

Хтось здохне першим. Або Зє-блани або економіка. Але щось мені здається що ми... візьмемося за коктейлі...
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17.09.2021 22:34 Відповісти
Очередной бред зеленой кобылы!

Теневой сектор за два года только вырос ---зеленые настарались без Прозоро---наворовали по 30-40 миллиардов баксов в год ( по словам сявкошвили), а с принятием их нового закона еще вырастет---половина среднего и малого бизнеса уйдет в тень!
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18.09.2021 00:50 Відповісти
 
 