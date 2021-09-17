Тіньову економіку України планують скоротити до 25% за три роки, - міністр Любченко

Міністерство економіки України планує скоротити частку тіньової економіки до 25% ВВП. На це знадобиться три роки.

Про це глава відомства Олексій Любченко заявив 16 вересня під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи щодо детінізації економіки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Сьогодні, за попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки становить 30% від офіційного ВВП. Зараз ми зібралися для вироблення пропозицій щодо детінізації економіки у всіх секторах, маємо розробити окремі точкові заходи, вийти на системні рішення, аж до введення інституційних змін", - цитує пресслужба слова Любченка.

За підрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, у 2019 році обсяг тіньової економіки України становив близько 28% від обсягу офіційного ВВП країни. У 2020 році він досяг 30%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко