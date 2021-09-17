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МЗС РФ назвав вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році "визвольним походом"

МЗС РФ назвав вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році

17 вересня 1939 року під час Другої світової війни Червона армія напала на Польщу. Тепер Міністерство закордонних справ Росії за радянською традицією назвало цю подію визвольним походом.

Скандальне формулювання використовували в твіті, опублікованому в офіційному акаунті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю", - сказано в повідомленні МЗС РФ.

До твіту прикріплено відео, в якому викладено позицію Москви щодо подій 1939 року. Автори відео цитують слова Путіна, який поклав усю відповідальність за події 1939 р. на тодішнє керівництво Польщі.

Радянські війська, нагадує "Радіо Свобода",увійшли на територію Польщі через 17 днів після нападу нацистської Німеччини на цю країну. За кілька днів до цього нападу в Москві було підписано так званий пакт Молотова - Ріббентропа. Згодом було укладено ще один договір, про дружбу і кордони, за яким Німеччина і СРСР фактично розділили територію Польщі між собою.

Термін "визвольний похід" з'явився в радянській пресі й офіційних заявах відразу після вторгнення в Польщу в 1939 році. Стверджувалося, що радянські війська звільняють Західну Білорусь і Західну Україну від буржуазно-поміщицької Польщі. Згодом майже всі території, які тоді зайняла Червона армія, були приєднані до СРСР. Зараз це частини територій України, Білорусі та Литви.

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МЗС Росії і російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, останнім часом активно виступають за виправдання пакту Молотова - Ріббентропа, однак термін "визвольний похід" раніше російське МЗС не вживало.

Автор: 

Друга світова війна (291) історія (1071) МЗС рф (959) Польща (8472) росія (64895)


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Топ коментарі
+42
Кто бы сомневался? Русским гнидам не соврать -- значит не жить.
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17.09.2021 18:55
+35
Ну вот и немцы, получается, начали освободительный поход на москву, чтобы не допустить ее захвата японскими интервентами
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17.09.2021 19:07
+31
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17.09.2021 19:11
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Кто бы сомневался? Русским гнидам не соврать -- значит не жить.
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17.09.2021 18:55 Відповісти
Ну вот и немцы, получается, начали освободительный поход на москву, чтобы не допустить ее захвата японскими интервентами
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17.09.2021 19:07 Відповісти
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17.09.2021 19:11 Відповісти
Так и в Финляндию вошли орды скама, не позволив финнам дойти до Камчатки. Правда вышла оттуда падаль не вся
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17.09.2021 18:56 Відповісти
...и соединиться с японскими милитаристами растоптав СССР
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17.09.2021 19:04 Відповісти
а еще белофины могли взорвать газопровод Симферополь - Ялта
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17.09.2021 19:05 Відповісти
Великая Российская Православная Империя начала «вставать с колен» еще в прошлом веке, когда Красная Армия под командованием Иеронима Уборевича и Василия Блюхера (обоих впоследствии красные расстреляли) с ходу захватила Приморье, а православных белогвардейцев, не изменившим военной Присяге, погрузила в трюмы барж и утопила людей вместе с баржами в Японском море.

Впрочем, чтобы сберечь народное добро (баржи), коммунисты нередко использовали для казни землевозные шаланды с раскрывающимися днищами.

В 1939 году благополучию и безопасности Советского Союза стали угрожать «белофинны» Суоми. Сталин решил «малой кровью» отодвинуть немного существующую государственную границу от Ленинграда.

Перед нападением советские коммунисты обстреляли 26 ноября в 15 часов 45 минут северо-западнее Майнила своих военнослужащих. Убили трёх россиян и ранили семь красноармейцев. Генштаб разработал эту кровавую провокацию для нападения на Финляндию. Коба учился у Гитлера начинать войну.

Потеряв до 95 тысяч солдат убитыми, 45 тысяч ранеными и 806 пленными в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 Выборгом .

Казалось бы, после этих военных компаний можно было бы приступить к строительству коммунизма.

Но ФСБ РФ недоработала и на востоке Украины в 2014 году появились «белобиндеровцы», которые прибили к дереву мальчика в одних трусиках. Императору Путину пришлось срочно вводить на Донбасс регулярные российские войска («ихтамнетов»), чтобы защить украинских коногонов и их малолетних детей от «карателей белофашистской хунты».

Захватывать с помощью оружия чужие территории - нарушение Божьей Заповеди:

«Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля

его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Второзаконие 5:21).

За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела грешников будут служить кормом червям и топливом для ада.
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17.09.2021 19:42 Відповісти
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17.09.2021 19:08 Відповісти
срукрыкрысы нарисовали скрепно шо красножопый петух выше мол летит чем летчик, но нескрепно шо символ повешенного еврея на самолете союзника и на половине бомб. жаль не расстреляли этих тварей.
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19.09.2021 13:14 Відповісти
Достойный наследник

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17.09.2021 18:57 Відповісти
МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом" Источник:

- от поляков...
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17.09.2021 18:58 Відповісти
да, как раз в 1939 начались украинско-польские конфликты, а до того те села столи рядом по сотням лет
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17.09.2021 19:27 Відповісти
Как цыган солнцем..
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17.09.2021 18:58 Відповісти
С нетерпением ждем "освободительного похода" в Сибирь Китая)

Что тогда "запоют" эти соловьи мира
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17.09.2021 18:59 Відповісти
они все спетляют в европу и штаты
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17.09.2021 19:13 Відповісти
получилось два "освободителных" похода с двух сторон.

Один краснопузый другой коричневый.

Одним "освободителям" за 6 лет зубы выбили другие 40 лет держались.
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17.09.2021 19:02 Відповісти
кстати . а как правильно назвать поход когда одних оккупантов ( польских ) меняют другие оккупанты ( советские ) ?
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17.09.2021 19:05 Відповісти
Ротация? Ммм... или реоккупация - так лучше, точней.
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17.09.2021 23:06 Відповісти
Так все вірно.

Звільнили Польщу від поляків.
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17.09.2021 19:06 Відповісти
А Західну Україну від українців: Вивезти їх до сибіру.
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17.09.2021 19:24 Відповісти
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17.09.2021 22:05 Відповісти
Чокнутые мокшане скоро джугашвили канонизируют. Там уже удивляться нечему.
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17.09.2021 19:07 Відповісти
у них уже и берия неувиноват
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17.09.2021 19:12 Відповісти
Маячня параноїдних шизофреніків великодержавного шовінізма незбагненна та неосяжна !!!)))
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17.09.2021 19:23 Відповісти
ну да. развитые страны соблюдают договор о нерушимости границ в Европе 1975 года
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17.09.2021 19:16 Відповісти
а разве границы сербов нарушены?
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17.09.2021 19:31 Відповісти
ну распалась твоя югожопия по примеру совка, так кто кого к себе присоединил из распавшихся?
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17.09.2021 19:31 Відповісти
Козломордий, ти може про це

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17.09.2021 19:25 Відповісти
«Малиновый Клин» (Кубань), «Жёлтый Клин» (среднее и нижнее Поволжье), «Серый Клин» (Юго-Западная Сибирь и Северный Казахстан), «Зелёный Клин» (юг Дальнего Востока) - районы компактного проживания украинцев.

Тифлис (Тбилиси, Грузия) и Карс (Турция) - тоже на эту тему?
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19.09.2021 11:20 Відповісти
Переглядаєте результати другої світової? Хочете на бутилку чи зразу в тюрму?
Окей. А вертати кому? Тим хто ці землі до того окупував?
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17.09.2021 19:47 Відповісти
Tolko Katyne 22 tysiaci tysiac nevynix polskix vojenix ruskije zastrelili pri etom osvoditelnom poxode.
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17.09.2021 19:10 Відповісти
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17.09.2021 19:19 Відповісти
Заяви цього МІДа вже давно виходять за межі здорового глузду. В 2014 році Меркель помилково вважала, що тільки Путін живе в іншому світі.
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17.09.2021 19:20 Відповісти
И это правда, фашистская роССия, совместно с фашистской германией "освободили поляков и западных украинцев от нормальной жизни и принесли нищету, голод и разруху.
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17.09.2021 19:21 Відповісти
так и есть, но спасли евреев
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17.09.2021 19:56 Відповісти
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17.09.2021 19:22 Відповісти
А что вы ожидали от последышей Гитлера? Что они вдруг признают, что они фашисты - были и есть?
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17.09.2021 19:23 Відповісти
Лаптерогий, а народ, поляки, тоже уехали?
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17.09.2021 19:40 Відповісти
Твари
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17.09.2021 19:25 Відповісти
Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сказано в сообщении МИД РФ. Источник:

==========

Ликование оказалось недолгим...аресты с последующим расстрелом начались в тот же день...
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17.09.2021 19:26 Відповісти
Там були не просто розстріли.
Там була конфіскація майна на користь комуністів і розкуркулювання людей, як наслідок на мітинги проти віджимання майна у їх батьків вийшли діти і студенти. Хлопчиків і дівчаток арештували та катували у катівнях, після чого тіла закатованих та замордованих неповнолітніх дівчат і хлопців сотнями, а то і тисячами скидували у ями із вапном.

І за це ці россіянські виродки не відповіли, і зараз вони відчувають безкарність та хочуть повторити.
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17.09.2021 19:37 Відповісти
А как же секретные протоколы договора от августа 1939 года Молотова и Рибентропа о разделе сфер оккупации Сталина и Гитлера как союзников?
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17.09.2021 19:27 Відповісти
и этот договор до сих пор действует.
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17.09.2021 19:33 Відповісти
А территорию зачем оттяпали??
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17.09.2021 19:27 Відповісти
Не оттяпали, а "воССоединили"
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17.09.2021 19:42 Відповісти
коммунизм во всем мире они хотели, фанатиками были
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17.09.2021 20:37 Відповісти
А поляки шо промовчуть
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17.09.2021 19:30 Відповісти
А все тому що нащадків одних нацистів що почали війну в 1939 році так і не вирізали.
Покарали і денацифікували тільки арійських людей, а ось советських ніхто не покарав.
І ці не покарані недобитки що так і не відповіли за Польщу, Україну, Фінляндію зараз відчувають безкарність та хочуть повтороти.
Ось якби їх вирізали та денацифікували то все було б ок.
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17.09.2021 19:32 Відповісти
Ай, какое же яростное "ликование"! Было от чего! Землю у людей забрали, скот забрали, утварь забрали и в придурковатый колхоз насильно заперли пахать за трудодни!!!
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Ви забули про дітей що вийшли на мітинги - їх замордували.
По де куди цілими класами.
Ликування було таке що "нацистських арійців" із хлібом та сіллю потім зустрічали, бо звірства німців порівняно із тим що творили "советські нацисти" були ні про що в особливості якщо ти не єврей.
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17.09.2021 19:41 Відповісти
все заявления МИД рашистов считать заявлениями нелегитимного государства,которое образовалось в результате государственного переворота в 1917 году, совершенного теерористом Бланком ,за рехсмарки Германии.
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17.09.2021 19:41 Відповісти
Одним словом, поляки і західні українці раділи їх окупації "братами": Подали руку дружби, нехай би вона вам всохла.
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17.09.2021 19:44 Відповісти
и асвабадили дома и квартиры в центре городов и городков от жителей тамошних, кровь им пустив, для себя, ублюдков красноперых...
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17.09.2021 19:49 Відповісти
У кремвлёвских спиритистов,кроме как колупаться в прошлом,других достижений нет.Ну в самом деле,не смотреть же в будущее.Бо в будущем,Рашки тупо нет
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17.09.2021 19:49 Відповісти
Польський генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81 Владислав Андерс , що пораненим потрапив у радянський полон, у спогадах писавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-anders_bez_gl-13 [13] :

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80 Старому Самборі мене відвели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 командарма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тюленева . Він прийняв мене, оточений принаймні двадцятьма офіцерами. І відразу накинувся з докорами - навіщо я не здався відразу, вчинив опір, внаслідок якого Червона Армія, що по-братерськи ввійшла у Польщу, щоб звільнити народ від «панів та капіталістів», втратила 18 танків і багато «бійців» (солдат). На моє зауваження, що Ради порушили договір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-14 [14] і без яких-небудь на те підстав зайняли польську територію, я одержав таку відповідь:
- У Радянського Союзу своя політика.
Цей аргумент мені доводилося чути ще не раз.
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17.09.2021 19:52 Відповісти
Два сосіалізми, Гітлерівський та Сталинський, разом вирішили поділити Світ...
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17.09.2021 19:56 Відповісти
ну почему эти русЬкие - такие иПанутые????????
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17.09.2021 20:12 Відповісти
потому, что ********
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17.09.2021 20:20 Відповісти
Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием і радісно почали переселятись в Сибір, ну і придурки роспропагандони.
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17.09.2021 20:15 Відповісти
А в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву... "Освободители" хе-овы.
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17.09.2021 20:18 Відповісти
Финлядия также часть территории отдала СССР под символом "добровольно"...мовзолейное быдло.
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17.09.2021 20:19 Відповісти
А 20 тисяч польських військовополонених, розстріляних весною 1940 року в Катині під Смоленмськом, - це теж асвабадітєльний паход?
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17.09.2021 20:21 Відповісти
А на ********** все визвольне: і "визвольний" похід на Польшу у 1939 році,і похід на Молдову,і на Грузію ,і "визволення" України від українців,дкже би,звичайно, хотілось "визволити" і Литву,і Латвію, І Естонію і знову Польшу,але сцикотно,бо по шмарклям можуть потужно отримати. Озабоченці-"визволителіі херови,коли вже повиздихаєте всі до одного?!!!
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17.09.2021 20:28 Відповісти
Раша населена , сексуальными меньшинствами , ну хоть бы кто то возмутился 😡
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17.09.2021 21:03 Відповісти
кажется гитлер когда войну начал с ссср

тоже называл это осовбодительной войной с большевиками))
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17.09.2021 21:20 Відповісти
ну, не брехал же, правду говорил
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17.09.2021 22:36 Відповісти
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17.09.2021 21:38 Відповісти
Думаю, поляки им завтра будут иметь что сказать.
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17.09.2021 21:44 Відповісти
Этой тухлой "новости" уже 82 года! Крым и Даунбасс они тоже от "бЕндеровцев освобождали и спасали", пол Европы "освободители" полвека в оккупации продержали! Финны хоть отбились от "освободителей", правда с большими потерями территорий.
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17.09.2021 22:35 Відповісти
А спільний парад красної армії та вермахту то є парад "визволителів"....московські паскуди по шию в крові ...
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17.09.2021 23:17 Відповісти
Воролшилов,кстати, издал указ чтобы красноармейцы при случае помогали Вермахту в уничтожении польских "банд".Под бандами они понимали польску армию.
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18.09.2021 04:00 Відповісти
 
 