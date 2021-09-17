МЗС РФ назвав вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році "визвольним походом"
17 вересня 1939 року під час Другої світової війни Червона армія напала на Польщу. Тепер Міністерство закордонних справ Росії за радянською традицією назвало цю подію визвольним походом.
Скандальне формулювання використовували в твіті, опублікованому в офіційному акаунті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю", - сказано в повідомленні МЗС РФ.
До твіту прикріплено відео, в якому викладено позицію Москви щодо подій 1939 року. Автори відео цитують слова Путіна, який поклав усю відповідальність за події 1939 р. на тодішнє керівництво Польщі.
Радянські війська, нагадує "Радіо Свобода",увійшли на територію Польщі через 17 днів після нападу нацистської Німеччини на цю країну. За кілька днів до цього нападу в Москві було підписано так званий пакт Молотова - Ріббентропа. Згодом було укладено ще один договір, про дружбу і кордони, за яким Німеччина і СРСР фактично розділили територію Польщі між собою.
Термін "визвольний похід" з'явився в радянській пресі й офіційних заявах відразу після вторгнення в Польщу в 1939 році. Стверджувалося, що радянські війська звільняють Західну Білорусь і Західну Україну від буржуазно-поміщицької Польщі. Згодом майже всі території, які тоді зайняла Червона армія, були приєднані до СРСР. Зараз це частини територій України, Білорусі та Литви.
МЗС Росії і російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, останнім часом активно виступають за виправдання пакту Молотова - Ріббентропа, однак термін "визвольний похід" раніше російське МЗС не вживало.
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Впрочем, чтобы сберечь народное добро (баржи), коммунисты нередко использовали для казни землевозные шаланды с раскрывающимися днищами.
В 1939 году благополучию и безопасности Советского Союза стали угрожать «белофинны» Суоми. Сталин решил «малой кровью» отодвинуть немного существующую государственную границу от Ленинграда.
Перед нападением советские коммунисты обстреляли 26 ноября в 15 часов 45 минут северо-западнее Майнила своих военнослужащих. Убили трёх россиян и ранили семь красноармейцев. Генштаб разработал эту кровавую провокацию для нападения на Финляндию. Коба учился у Гитлера начинать войну.
Потеряв до 95 тысяч солдат убитыми, 45 тысяч ранеными и 806 пленными в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 Выборгом .
Казалось бы, после этих военных компаний можно было бы приступить к строительству коммунизма.
Но ФСБ РФ недоработала и на востоке Украины в 2014 году появились «белобиндеровцы», которые прибили к дереву мальчика в одних трусиках. Императору Путину пришлось срочно вводить на Донбасс регулярные российские войска («ихтамнетов»), чтобы защить украинских коногонов и их малолетних детей от «карателей белофашистской хунты».
Захватывать с помощью оружия чужие территории - нарушение Божьей Заповеди:
«Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля
его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Второзаконие 5:21).
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела грешников будут служить кормом червям и топливом для ада.
- от поляков...
Что тогда "запоют" эти соловьи мира
Один краснопузый другой коричневый.
Одним "освободителям" за 6 лет зубы выбили другие 40 лет держались.
Звільнили Польщу від поляків.
Тифлис (Тбилиси, Грузия) и Карс (Турция) - тоже на эту тему?
Окей. А вертати кому? Тим хто ці землі до того окупував?
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Ликование оказалось недолгим...аресты с последующим расстрелом начались в тот же день...
Там була конфіскація майна на користь комуністів і розкуркулювання людей, як наслідок на мітинги проти віджимання майна у їх батьків вийшли діти і студенти. Хлопчиків і дівчаток арештували та катували у катівнях, після чого тіла закатованих та замордованих неповнолітніх дівчат і хлопців сотнями, а то і тисячами скидували у ями із вапном.
І за це ці россіянські виродки не відповіли, і зараз вони відчувають безкарність та хочуть повторити.
Покарали і денацифікували тільки арійських людей, а ось советських ніхто не покарав.
І ці не покарані недобитки що так і не відповіли за Польщу, Україну, Фінляндію зараз відчувають безкарність та хочуть повтороти.
Ось якби їх вирізали та денацифікували то все було б ок.
По де куди цілими класами.
Ликування було таке що "нацистських арійців" із хлібом та сіллю потім зустрічали, бо звірства німців порівняно із тим що творили "советські нацисти" були ні про що в особливості якщо ти не єврей.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80 Старому Самборі мене відвели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 командарма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тюленева . Він прийняв мене, оточений принаймні двадцятьма офіцерами. І відразу накинувся з докорами - навіщо я не здався відразу, вчинив опір, внаслідок якого Червона Армія, що по-братерськи ввійшла у Польщу, щоб звільнити народ від «панів та капіталістів», втратила 18 танків і багато «бійців» (солдат). На моє зауваження, що Ради порушили договір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-14 [14] і без яких-небудь на те підстав зайняли польську територію, я одержав таку відповідь:
- У Радянського Союзу своя політика.
Цей аргумент мені доводилося чути ще не раз.
тоже называл это осовбодительной войной с большевиками))