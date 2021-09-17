МЗС РФ назвав вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році "визвольним походом"

17 вересня 1939 року під час Другої світової війни Червона армія напала на Польщу. Тепер Міністерство закордонних справ Росії за радянською традицією назвало цю подію визвольним походом.

Скандальне формулювання використовували в твіті, опублікованому в офіційному акаунті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю", - сказано в повідомленні МЗС РФ.

До твіту прикріплено відео, в якому викладено позицію Москви щодо подій 1939 року. Автори відео цитують слова Путіна, який поклав усю відповідальність за події 1939 р. на тодішнє керівництво Польщі.

Радянські війська, нагадує "Радіо Свобода",увійшли на територію Польщі через 17 днів після нападу нацистської Німеччини на цю країну. За кілька днів до цього нападу в Москві було підписано так званий пакт Молотова - Ріббентропа. Згодом було укладено ще один договір, про дружбу і кордони, за яким Німеччина і СРСР фактично розділили територію Польщі між собою.

Термін "визвольний похід" з'явився в радянській пресі й офіційних заявах відразу після вторгнення в Польщу в 1939 році. Стверджувалося, що радянські війська звільняють Західну Білорусь і Західну Україну від буржуазно-поміщицької Польщі. Згодом майже всі території, які тоді зайняла Червона армія, були приєднані до СРСР. Зараз це частини територій України, Білорусі та Литви.

Читайте також: Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"

МЗС Росії і російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, останнім часом активно виступають за виправдання пакту Молотова - Ріббентропа, однак термін "визвольний похід" раніше російське МЗС не вживало.