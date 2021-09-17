"Удар" - 22%, "Слуга народу" - 11%, "ЄС" - 10%, - "Рейтинг" провів опитування жителів столиці. ІНФОГРАФІКА
Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується.
Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується. Про це свідчать результати всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Так, якби вибори до міської ради проводилися наступної неділі, за "УДАР" проголосували б 22%. У жовтні 2020 року цю партію підтримали 20% виборців.
Партію "Слуга народу" підтримали б 11% виборців, "Європейську солідарність" - 10%, "Опозиційну платформу" і "Батьківщину" по 7% громадян.
Раніше стало відомо, що більше половини киян знову обрали б Кличка мером. Відповідні результати дослідження соцгрупи "Рейтинг" було оприлюднено у липні.
Нагадаємо, під час Київського інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду від Prozorro.Продажі за прозорі та ефективні аукціони у столиці.
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- а что мешало опубликовать рейтинги с десятыми процентов?
Посчитали что для мудрого и простого нарида такие цифиры слишком сложны, да?
- но таки да - 103%
Это все что нам нужно знать про подсчеты Рейтинга
Хотя там понаехало с номерами АН тьма
Насправді "рейтинг" подає так: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/vibori-do-verkhovnoji-radi-jak-ukrajintsi-holosuvali-b-u-riznikh-mistakh.html Вибори до Верховної Ради: як українці голосували б у різних містах , соціологи розповіли про електоральні настрої жителів у Києві та обласних центрів. ... Якби https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-parlamentu-zmohli-b-potrapiti-chotiri-partiji-opituvannja.html вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі , то у різних містах України, тих, хто однозначно пішов би голосувати, від 32% до 59%. Водночас взагалі б не пішли голосувати від 14% до 35%. Про це йдеться у результатах http://ratinggroup.ua/research/regions/sedmoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
У центрі електоральна ситуація така: ... у Києві 16% проголосували б за «Європейську солідарність», 14% - за «Слугу народу», 9% - за ОПЗЖ, по 8% - за «Батьківщину» та УДАР Віталія Кличка, 7% - за «Силу і честь»;"
Оригінал дивіться тут: "http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/iri_survey_2021_ua.pdf Парламентські вибори "