"Удар" - 22%, "Слуга народу" - 11%, "ЄС" - 10%, - "Рейтинг" провів опитування жителів столиці. ІНФОГРАФІКА

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується.

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується. Про це свідчать результати всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, якби вибори до міської ради проводилися наступної неділі, за "УДАР" проголосували б 22%. У жовтні 2020 року цю партію підтримали 20% виборців.

Партію "Слуга народу" підтримали б 11% виборців, "Європейську солідарність" - 10%, "Опозиційну платформу" і "Батьківщину" по 7% громадян.

Раніше стало відомо, що більше половини киян знову обрали б Кличка мером. Відповідні результати дослідження соцгрупи "Рейтинг" було оприлюднено у липні.

Нагадаємо, під час Київського інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду від Prozorro.Продажі за прозорі та ефективні аукціони у столиці.

Читайте також: У партії "УДАР" Кличка заявили, що потрібно завершити реформи ЗСУ та СБУ і призначити посла у НАТО для пришвидшення вступу