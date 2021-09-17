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"Удар" - 22%, "Слуга народу" - 11%, "ЄС" - 10%, - "Рейтинг" провів опитування жителів столиці. ІНФОГРАФІКА

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується.

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується. Про це свідчать результати всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Удар - 22%, Слуга народу - 11%, ЄС - 10%, - Рейтинг провів опитування жителів столиці 01

Так, якби вибори до міської ради проводилися наступної неділі, за "УДАР" проголосували б 22%. У жовтні 2020 року цю партію підтримали 20% виборців.

Партію "Слуга народу" підтримали б 11% виборців, "Європейську солідарність" - 10%, "Опозиційну платформу" і "Батьківщину" по 7% громадян.

Раніше стало відомо, що більше половини киян знову обрали б Кличка мером. Відповідні результати дослідження соцгрупи "Рейтинг" було оприлюднено у липні.

Нагадаємо, під час Київського інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду від Prozorro.Продажі за прозорі та ефективні аукціони у столиці.

Читайте також: У партії "УДАР" Кличка заявили, що потрібно завершити реформи ЗСУ та СБУ і призначити посла у НАТО для пришвидшення вступу

Автор: 

Київ (19405) Кличко (3505) опитування (1923) рейтинг (1647) УДАР (85) Слуга народу (2809) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+21
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17.09.2021 19:05
+15
Клыч - чемпион!

ЗЕля - #..ндон !
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17.09.2021 19:02
+13
А тебе Подоляка поставил задачу "озаботится рейтингом ЕС"?
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17.09.2021 19:18
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А чем херовый Кличко как мэр. Давай по пунктам, а то ты палишь контору подоляка
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17.09.2021 19:30 Відповісти
Боксер - мэр - уровень столицы Украины. Я всё сказал. Передавайте пальму первенства другим. Вы уже неинтересны.
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17.09.2021 20:06 Відповісти
А тепер плюсуємо результат "опитування": 22%+11%+10%+7%+7%+5%+4%+3%+2%+2%+1%+1%+1%+1%+5%+21% = 103%!!!

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17.09.2021 19:23 Відповісти
Вы, конечно, не заметили, но на данной картинке нет дробных чисел. Просто проценты округлялись, от того и получился такой результат.
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17.09.2021 19:29 Відповісти
это ваши предположения

- а что мешало опубликовать рейтинги с десятыми процентов?

Посчитали что для мудрого и простого нарида такие цифиры слишком сложны, да?
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Предположения в чем, что на картинке нет дробных чисел? Вот этот парень уже у окулиста побывал, сходите и вы.
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17.09.2021 19:38 Відповісти
Клоуни вміють викручуватись. Недавно одна служка казала, що не було спецоперації по вагнерівцях, а був спецзахід (мєропріятіє).
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17.09.2021 19:46 Відповісти
Так, ви мене притисли, насправді, Порошенко на першому місці, з рейтингом 103%. На тому і зійдемось.
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17.09.2021 19:52 Відповісти
заставил ты меня считать

- но таки да - 103%

Это все что нам нужно знать про подсчеты Рейтинга
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17.09.2021 19:33 Відповісти
«Рейтинг» на пути в Forbes.
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17.09.2021 19:26 Відповісти
Киевляне идиоты?

Хотя там понаехало с номерами АН тьма
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17.09.2021 19:27 Відповісти
сн+жопоблок+петушарий+смешко итого почти 30%. понаехавшее домбабве рулит. Решили и к нам войну привезти
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17.09.2021 19:42 Відповісти
Они не идиоты..Они просто зажрались и отупели.. Пора столицу переносить в цивилизованный и достаточно культурный город=))))
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17.09.2021 20:07 Відповісти
"Куй железо, пока горячо!" «Рейтинг»
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17.09.2021 19:28 Відповісти
У Мэра мосты не достроены,метро и улицы затоплены,Бардак на стройках,коррупция зашкаливает,как и у других киевских голов.А так все пристойненько ,тишь и благодать
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17.09.2021 19:40 Відповісти
Ну да это кличко кличко лично засерал ливневки, а порошенко вырубывал леса и теперь при ливнях все плывет. Кстати, а в германии и бельгии тоже кличко засрал ливневки?
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17.09.2021 19:44 Відповісти
Стыдно мне за Киев.. Столица все же.. Отрабатывай педаликовую копеечку.. Она же не пахнет
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17.09.2021 20:10 Відповісти
Та уймись ты со своим барыгой таким же как и педалик! Один второму в самый замес на фронте попродавал места для рошенов возле каждой станции метро в Киеве! Патриоты хреновы! Вся страна на войну последние деньги отдавала, а эти бабло пилили!
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17.09.2021 20:40 Відповісти
Розвів всіх тубусов... Посмійтеся!

Насправді "рейтинг" подає так: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/vibori-do-verkhovnoji-radi-jak-ukrajintsi-holosuvali-b-u-riznikh-mistakh.html Вибори до Верховної Ради: як українці голосували б у різних містах , соціологи розповіли про електоральні настрої жителів у Києві та обласних центрів. ... Якби https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-parlamentu-zmohli-b-potrapiti-chotiri-partiji-opituvannja.html вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі , то у різних містах України, тих, хто однозначно пішов би голосувати, від 32% до 59%. Водночас взагалі б не пішли голосувати від 14% до 35%. Про це йдеться у результатах http://ratinggroup.ua/research/regions/sedmoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

У центрі електоральна ситуація така: ... у Києві 16% проголосували б за «Європейську солідарність», 14% - за «Слугу народу», 9% - за ОПЗЖ, по 8% - за «Батьківщину» та УДАР Віталія Кличка, 7% - за «Силу і честь»;"

Оригінал дивіться тут: "http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/iri_survey_2021_ua.pdf Парламентські вибори "
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17.09.2021 19:41 Відповісти
сторінка 155
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17.09.2021 19:42 Відповісти
"Рейтинг" - это ребрединг от донецкой конторы Копатька, у которого прогнозы по выборам всегда отличались от реальных на 15-25 %, и который после бегства с Зеком в Мордор в 2014 г., теперь вещает оттуда, что в Украине у власти "фошисты".
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17.09.2021 19:45 Відповісти
Да все на месте в ленте новостей.
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17.09.2021 20:18 Відповісти
" Удар" из потенциально общенационального полит проекта, ( после его сдачи в Вене ее "лицом с обложки" Пидаликом), превратился в городской ( пускай и столичный) проект. В стране 1-1,5% ( наверное за счет киевских голосов) в Киеве 20-22%.. Но эти проценты, даже в Киеве держатся не на "партии" ( которая как и все у нас "мыльный пузырь" под очередного патрона), поэтому если Пидалик лишится своего кресла или даже значительной доли своих полномочий ( а значит доступа к распилу финансов и раздачи привилегий), то и партия исчезнет, как будто ее и не было . Вспомните Тигибко и его слитую "партию" ( так Виталику до Тигибко в смысле айкью как до Киева рачки), да и других примеров полно.
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17.09.2021 20:13 Відповісти
Вчергове голосувати нема за кого...
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17.09.2021 20:17 Відповісти
Який жах! Від цього відбитого вже весь Київ задихається в пробках! Всі зелені зони нищить та паркувальні майданчики! Дикунське перенаселення без дитсадків, шкіл та іншої інфраструктури!!! То вже голосують не кияни а понаїхавші!
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17.09.2021 20:34 Відповісти
Контора ботов фашиста подоляка совсем не палится коментариями. У тролей коменты как под копирку. Неужели в оп бабло со строек закончилось на нормальных коментаторов?
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17.09.2021 20:39 Відповісти
Скорее не палится дешевая контора педалика=))
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17.09.2021 21:14 Відповісти
"Слуга народа" - 11%, ??? От куда сколько долбо@бов у меня в городе
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17.09.2021 23:08 Відповісти
Київська соціологія вперто рахує 10-30% рейтинги, а при владі добре влаштувалися шуфричі, єрмаки і ківи.
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18.09.2021 06:31 Відповісти
У ЕС самая большая фракция в киевсовете, недорейтинги разумкова явно брешут
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18.09.2021 08:57 Відповісти
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