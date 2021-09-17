УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10636 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 077 48

Міноборони обіцяє вже в жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами

Міноборони обіцяє вже в жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами

Поява заборгованості в міністерстві пояснюється нестачею грошей на них у бюджеті на 2021 р. Заборгованість обіцяють погасити, якщо Верховна Рада підтримає зміни до бюджету.

Про це заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"У Верховну Раду шляхом депутатської ініціативи як невідкладний вже подано проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів", - сказала Маляр.

У Міноборони стверджують, що щомісячне грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям у повному обсязі - зараз його саме виплачують за серпень. А борг за одноразовими виплатами виник через те, що в бюджеті на 2021 рік не врахували, що на це потрібно ще 5,7 млрд грн.

Маляр підкреслила, що Міноборони вже заявляло про брак грошей на виплати.

Зараз в Раду внесли законопроєкт про зміни до бюджету, який дасть змогу виділити кошти, яких бракує.

Читайте також: Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено, - Денісова

"Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям у повному обсязі", - заявила заступниця міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборгованості з виплат військовослужбовцям немає, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

виплати (1032) заборгованість (262) Міноборони (7300) військовослужбовці (4703) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
так их Шмыгаль три дня назад уже погасил
показати весь коментар
17.09.2021 19:08
+13
барига гад досіх пор зі свинарчукамі марадьорят вова тут савсєм ні прі чьом
показати весь коментар
17.09.2021 19:08
+9
єто те долги которых по словам шмыгаля "не было"?
показати весь коментар
17.09.2021 19:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так их Шмыгаль три дня назад уже погасил
показати весь коментар
17.09.2021 19:08 Відповісти
И военным, и медикам, и безработным и т.д по списку. Всем уже погасил.
показати весь коментар
17.09.2021 19:09 Відповісти
барига гад досіх пор зі свинарчукамі марадьорят вова тут савсєм ні прі чьом
показати весь коментар
17.09.2021 19:08 Відповісти
Ну так погасите!. Какие проблемы? Или военные уже не нужны?
показати весь коментар
17.09.2021 19:09 Відповісти
Сумма долга в 3.8 млрд. говорит про все лучше всяких слов.
показати весь коментар
17.09.2021 19:10 Відповісти
США вливает кучу денег в Украину. Проблем не должно быть с выплатами для военных
показати весь коментар
17.09.2021 19:12 Відповісти
Никто ничего не вливает в бюджет. Зато тырят слуги не по детски.
показати весь коментар
17.09.2021 19:13 Відповісти
Вливает то США а делит на месте Игорь Валерич.
показати весь коментар
17.09.2021 19:14 Відповісти
и Ринат Леонидович?
показати весь коментар
17.09.2021 19:16 Відповісти
куда ж без него.
показати весь коментар
17.09.2021 19:17 Відповісти
Кучу она вливала урюкам в Афгане.А Украине так,мелочь на бедность.
показати весь коментар
18.09.2021 10:44 Відповісти
277 млд долларов ?
показати весь коментар
18.09.2021 12:15 Відповісти
Ну так и заплатят, возможно, но обязательно объявят это очередной зепобедой.
показати весь коментар
17.09.2021 19:15 Відповісти
Без решения Рады не смогут. Тут без секвестирования других статей скорее всего не обойтись. Сумма не маленькая.
показати весь коментар
17.09.2021 19:32 Відповісти
Ясное дело. У зеленых все как у китайских коммунистов: сначала создать проблему, а потом героически ее решать.
показати весь коментар
17.09.2021 19:50 Відповісти
Не я придумывал эти законы. Они придуманы и приняты несколькими составами Рады за все время новейшей истории Украины. Так что претензии Ваши не по адресу. Я лично просто озвучил почему так делается.
показати весь коментар
17.09.2021 20:53 Відповісти
Я не имею к Вам претензий. Я имею претензии зеленой шобле, которая сначала не включила в бюджет 5,7 млрд. грн. А теперь строит из себя благодетелей, искренне заботящихся об украинских военных.

https://www.mil.gov.ua/news/2021/09/10/zsu-budut-zdijsneni-pislya-zbilshennya-u-derzhbyudzheti-vidatkiv-minoboroni/
показати весь коментар
17.09.2021 21:14 Відповісти
Ну каждая проблема как правило имеет фамилию.
показати весь коментар
17.09.2021 21:17 Відповісти
Конечно имеет, но эта фамилия какая-то необычная для Украины: "73%".
показати весь коментар
17.09.2021 21:19 Відповісти
Я когда кого-то выбираю делать ремонт в квартире или застеклить лоджию не выбираю клоуна для таких работ.
показати весь коментар
17.09.2021 21:23 Відповісти
Про какие законы ты пишешь? Есть бюджет ,его приняла зедебильная рада.Его подало зедебильное праительство,не учтя в нем необходимые выплаты для армии. Перед этим ,бюджет для ВСУ утверждает РНБО. Главарь которого нелох! Так кто виноват? Фамилию сам назовешь или тебе помочь?
показати весь коментар
18.09.2021 00:57 Відповісти
Есть бюджет. Рада приняла. Есть регламент изменений в него - рада приняла изменения в бюджет. Все это регламентируется законодательно, а не как кому захотелось. Ну а фамилию можешь не называть. Я на цензоре ее через одно сообщение читаю.
показати весь коментар
18.09.2021 01:44 Відповісти
Очевидно проблема в том, что в бюджет была заложена недостаточная сумма. Требуется изменение чтобы перенаправить деньги с других статей на эту. Это решение принимается на уровне Рады. Таков регламент траты бюджетных средств.
показати весь коментар
17.09.2021 19:30 Відповісти
Сральник ты про что? Не выплачиваю боевые. То есть тем кто сидит в окопе и защищает таких зедебилов как ты от кацапской нечести ,ежеминутно рискую жизнью! За два года не увеличили денежное довольствие в армии не на копейку.
показати весь коментар
18.09.2021 00:50 Відповісти
Какие ко мне претензии? Я не выплачиваю?
показати весь коментар
18.09.2021 01:04 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2021 19:10 Відповісти
єто те долги которых по словам шмыгаля "не было"?
показати весь коментар
17.09.2021 19:11 Відповісти
и хоть бы какой штопаный бигус поинтересовался где бабло делось для военных. Нема.
показати весь коментар
17.09.2021 19:12 Відповісти
в бюджете на 2021 год не учли, что на это нужно еще 5,7 млрд грн.

Браво. Минобороны запросило, зепутанги забыли. Обещают теперь уже через почти год восстановить свою оплошность... Война? Какая война? Глазик тупина не даст соврать...
показати весь коментар
17.09.2021 19:13 Відповісти
Для військових "забули" врахувати гроші в бюджеті, а собі, коханим, хуцпатим, заклали навіть із збільшенням.
показати весь коментар
24.09.2021 11:46 Відповісти
Як з'явилися ті борги, барани ви кончені? Чи до подарунку в 2.7 млрд грошей на військових вже не було?🤬
показати весь коментар
17.09.2021 19:14 Відповісти
Менше красти треба було.
показати весь коментар
17.09.2021 19:14 Відповісти
Не забуваймо , майже половина ЗСУ саме за це і голосувало.
показати весь коментар
17.09.2021 19:27 Відповісти
*****, зе-параллельная реальность...
показати весь коментар
17.09.2021 19:32 Відповісти
А когда "барыга воровал" долгов не было. Чудеса, да Зебизяны?)))
показати весь коментар
17.09.2021 19:43 Відповісти
Шмигаль мабуть вдруге вже застрелився, чи втретє???
показати весь коментар
17.09.2021 20:00 Відповісти
Ті самі риги тільки в профіль - Армія не потрібна, краще Автодор. Покидьки!
показати весь коментар
17.09.2021 20:01 Відповісти
есть еще наивные идиоты, которые верят этим зеленым муд*кам??????
показати весь коментар
17.09.2021 20:09 Відповісти
Якби мордою не тикнули, то ці міністерські глисти так би і не бачили заборгованості.
показати весь коментар
17.09.2021 20:17 Відповісти
А ще за два роки правління ЗЕ шахтарів країни зробили жебраками. "Дякуємо".
показати весь коментар
17.09.2021 21:09 Відповісти
Брехуны зедебильные. В армии выплачивают денежное довольствие месяц в месяц.В августе за август,а в сентябре за сентябрь! Если выплачиают за август,значит задолжность месяц.
показати весь коментар
18.09.2021 00:42 Відповісти
Ага, клоповник. Второго августа за второе августа(или за первое?), третьего за...(сам дофантазируй) и реши небольшую задачку по арифметтике: август заканчивается на цифре 31-й день месяца. Если ЗП выплачивается в 10-й день сентября, то в сколько месяцев и дней задолженность?
показати весь коментар
18.09.2021 21:42 Відповісти
В міністерстві оборони брешуть про борги?

"У Міноборони повідомили, коли виплатять заборгованість військовим."

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/18/novyna/suspilstvo/minoborony-povidomyly-koly-vyplatyat-zaborhovanist-vijskovym
показати весь коментар
24.09.2021 12:01 Відповісти
Так брехати можуть тільки євреї. Але лохам і неучам це подобається. А "какая разніца" --головне поїсти. попить і посміятись.
показати весь коментар
18.09.2021 10:56 Відповісти
Патамушта казли,пля... Головне,що про себе не забули...
показати весь коментар
18.09.2021 17:17 Відповісти
Суки! На вашем счету лежат сотни миллионов гривень так и не освоенными...

млять,- расстрелять бы вас по законам военного времени
показати весь коментар
18.09.2021 21:55 Відповісти
 
 