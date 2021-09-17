Міноборони обіцяє вже в жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами

Поява заборгованості в міністерстві пояснюється нестачею грошей на них у бюджеті на 2021 р. Заборгованість обіцяють погасити, якщо Верховна Рада підтримає зміни до бюджету.

Про це заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"У Верховну Раду шляхом депутатської ініціативи як невідкладний вже подано проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів", - сказала Маляр.

У Міноборони стверджують, що щомісячне грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям у повному обсязі - зараз його саме виплачують за серпень. А борг за одноразовими виплатами виник через те, що в бюджеті на 2021 рік не врахували, що на це потрібно ще 5,7 млрд грн.

Маляр підкреслила, що Міноборони вже заявляло про брак грошей на виплати.

Зараз в Раду внесли законопроєкт про зміни до бюджету, який дасть змогу виділити кошти, яких бракує.

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"Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям у повному обсязі", - заявила заступниця міністра.

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