За проведення "виборів" у Держдуму РФ в окупованому Криму та Донбасі Київ введе санкції проти 12 осіб, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму й ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив під час брифінгу .

"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - заявив секретар РНБО.

За його словами, санкції буде застосовано до 12 осіб.

"Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, що застосовуються до фізичних осіб", - додав Данілов.

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