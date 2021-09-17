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За проведення "виборів" у Держдуму РФ в окупованому Криму та Донбасі Київ введе санкції проти 12 осіб, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму й ОРДЛО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив під час брифінгу .
"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - заявив секретар РНБО.
За його словами, санкції буде застосовано до 12 осіб.
"Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, що застосовуються до фізичних осіб", - додав Данілов.
Топ коментарі
+6 Bassam Azizov
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Еще один писатель, не умеющий читать)))
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобільський радгосп-технікум, ветеринар.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський педагогічний університет ім. Шевченка , учитель всесвітньої історії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , магістр з менеджменту. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський інститут внутрішніх справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МВС України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ), юрист.
Ось тепер бачимо який з нього юрист